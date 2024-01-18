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【饗點鍋】是一家非常精采的精緻鍋物。原肉現點現切超新鮮、平價鍋物到高檔和牛、海鮮這裏都有。特別是這裏也有外面少有的椰子雞湯鍋，口味真的很不錯哦。當然啦，蔬菜火鍋料自助吧吃到飽不算什麼，連零食、飲料、冰品、甜點~~無限量供應，應有盡有，這才叫人更加驚喜呢!! 加上空間寬敞舒適，位於羅東五結交流道旁，交通方便，一旁更有多個免費停車空間，保證吃的很滿意，不論家人聚餐、三五好友打牙祭，這裏都超適合的

饗點鍋 店家資訊

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段346號

營業時間：

平日 17:00-21:00 （週六及連續假日延長營業時間至22:00）

週六12:00-22: 00/ 週日 12:00-21:00

平日 17:00-21:00 （週六及連續假日延長營業時間至22:00） 週六12:00-22: 00/ 週日 12:00-21:00 電話：03-9603008

服務費： 收10%服務費

提供刷卡：可刷卡

饗點鍋 交通停車

【自行開車】Google導航輸入 饗點鍋 即可到達

即可到達 【停車場】一旁附設免費停車場，開車來很方便

一旁及路邊都可以停車! 非常方便

饗點鍋 菜單價位

用餐需知

饗點鍋的用餐方式，每人低消是一份火鍋套餐( 最低398元就有了)

不過，這裏可享用菜色豐富的自助吧，加上現點現切的肉品，海鮮，真的很不錯啊

總之 ，這裏從平價到高價，和牛、海鮮，種類豐富，應有盡有

同時，這份菜單設計的一目了然，分類清楚，連重量竟然也標示的很清楚

饗點鍋 空間環境

饗點鍋精緻鍋物的地點很好，就在羅東附近的五結路上，這裏是往來羅東與國道五號的必經之路上

不論南從花蓮、蘇澳或是北從頭城、礁溪一帶來，羅東五結交流道一下來就到了，非常方便

餐廳旁邊還有免費停車場，不怕找不到停車位!!

門口還有可愛的吊籃可以拍照哦

餐廳空間寬敞舒適，挑高也很棒。如果三五好友、家人相聚或是公司行號來聚餐也沒問題

這種小卡座也很不錯

其實這裏還有個小特色!! 每桌都有兩個小桌子，上面可以擺上菜盤、衛生紙、餐具~~等。

這樣連餐桌上的空間都不擁擠，很棒吧

饗點鍋 現切原肉

火鍋店除了靈魂主角的湯頭外，其實肉品也是一大關鍵

這可是宜蘭地區少數現點現切的原肉啊，新鮮就是王道!!

現切的肉品，就是沒話說!!

饗點鍋 特色湯頭

湯頭也是每家火鍋店展示實力的地方!! 每家都有自己的獨門配方!! 這裏也不例外

菓香麻辣鍋

菓香麻辣鍋的辣度算小辣的程度，湯頭中帶有獨門中藥材的配方，

不過，這種辣度應該很多人都可以接受，新鮮肉片輕涮幾下，香辣刺激超過癮的，肉片不用沾醬就很夠味

胡椒雞湯鍋

胡椒雞湯鍋的口味也很不錯!! 湯頭帶點溫潤微辣的胡椒香，用來涮肉片也很好吃，愈煮愈香哦

椰子雞湯鍋

上次曾在台北的鍋物店吃過這口味，市面上算不多見。沒想到現在宜蘭也有了

還沒涮肉時，先淺嚐一下湯頭的味道，味道鮮美、清甜爽口，又多了分椰子的香氣，用來涮海鮮或肉片都很棒

香濃牛奶鍋

牛奶鍋可是我們家小孩子的最愛，這湯頭也是百搭，加什麼都好吃!!

因為小孩比較快飽，我們自已還把麻辣鍋加入變成麻奶鍋!! 這樣又多了一鍋好滋味呢

饗點鍋 心得評價

極寵和牛拼盤

18盎司極寵和牛套餐（雙人）

嘿嘿，這擺盤我們都戲稱是步步高升餐，肉片隨階梯起伏一樣也有不同的安排

雖然不是第一次看了，但每次看都覺得這樣的擺盤真的很有立體感，超棒的

這盤肉類包含了：A5日本和牛上後腰脊蓋肉、Choice安格斯牛小排、Prime頂級肩小排、美國霜降肩胛翼板牛、Choice低脂板腱牛

不過，這盤的主角當然是「A5日本和牛上後腰脊蓋肉」，光是這大理石紋路，就是好吃的代名詞啊

這個和牛下鍋涮個幾秒鐘就好，肉質溫潤可口，一吃入魂啊

Choice低脂板腱牛

這部份油花部分比較少，涮過後吃起來比較清爽

美國霜降肩胛翼板牛

這裏霜降的部份其實也和大理石紋分布差不多，軟嫩好入口

Prime頂級肩小排

Choice安格斯牛小排

肩小排和牛小排都差不多，肉質鮮甜軟嫰又多汁，真的超好吃的

這樣的「18盎司極寵和牛套餐（雙人）」真的大推啊。想要一次吃到多部位的牛肉，這道拼盤推薦必點，如果是三五好友來，建議點來嚐嚐看不同部位的絕妙口味哦，保證超過癮的

蛤蜊盅

這裏的蛤蜊還滿大的，不只蛤蜊肉富有海味，連湯頭也鮮美了不少哦

雞腿套餐

這道也很不錯，因為肉質比較厚所以要涮久一點，但涮好後肉質依然鮮嫩又有彈性，不管什麼鍋都是百搭啊

梅花豬7盎司套餐

梅花豬的肉質也很不錯，價位也很實在。再搭配精采豐富的自助吧，就是美好的一餐了

如果喜歡的話，也有7oz ，10oz 的選擇

蝦蝦部隊

蝦蝦部隊

蝦子海鮮類菜色中的主角之一。饗點鍋「蝦蝦部隊」有白蝦6尾、草蝦6尾，新鮮看的見，蝦肉新鮮彈牙可口，好想再叫一盤啊

饗點鍋 豐富自助吧

饗點鍋精緻鍋物最有特色的就是自助吧專區，不只是蔬菜火鍋料而已，甜點、飲品、冰品、零食~~通通有

這裏的蔬菜好新鮮，加上有冰溫控制保鮮程度很好。這些有二十幾種火鍋料，保證吃到滿意

一整排滿滿的好料，太開心了

竟然有懷舊小點心，特別是小饅頭之類的，拿來騙小小孩很好用哦

這裏有兩種冰淇淋和冰棒區，吃完火鍋一定要來一個啊

冰棒共有四款可以選擇，冰冰涼涼的滋味，有時天氣沒那麼冷，上菜前先來一支解解饞也很棒

甜點櫃裏也有小蛋糕、水果以及豆花和愛玉，而且連冰心地瓜也有!!!真的很精采吧

火鍋必備的各種麵類，科學麵、蒸煮麵、韓國不倒翁麵，雞絲麵、意麵~~選擇好多樣，絕對不怕吃

竟然有蒸煮類的小港點之類的點心，老板真的太大器了

如果喜歡吃飯的朋友，這裏的滷肉飯也很不錯哦

醬料區的種類也滿多的

飲料部分也很多，真的很用心啊

咖啡、茶飲、冰沙~~也都很不錯

饗點鍋不僅好停車，價格實惠，還有大人小孩都愛的自助吧吃到飽，如果有來羅東五結這一帶，真心推薦來「饗點鍋精緻鍋物」

饗點鍋 精選優惠

饗點鍋 附近景點美食

附近景點： 溪和觀光工廠、二結穀倉、台灣足鞋知識館

附近美食： 黃金牛牛肉麵、福哥石窯雞、舞饌日式料理、NEVE豆花、五結碳烤燒餅、鴨寶鴨肉飯、馬紹爾魚鍋、老劉牛肉麵

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