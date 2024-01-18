桃園大園美食、香腸推薦這家第二香腸，知道這家第二香腸很久了，但一直沒有機會吃到它，雖然google地圖上面是沒有休息時間，但第二香腸是隨機休息，有時也有可能會連休三天那種，賣完也會提早收攤，感覺真得要些許緣分才吃得到

第二香腸｜交通方式、停車資訊

第二香腸沒有確切的地址，基本上就是在大園大觀路路上「大同公司桃園壹廠」與「光泉大園廠」之間，有出攤就會排很長，要錯過也很不容易，外觀就是一台小小的藍色發財車，招牌也是小小的寫著第二香腸

第二香腸｜菜單

第二香腸的品項十分簡單，就是單賣香腸（$35）、米腸（$30）或是大腸包小腸的組合，大腸包小腸裡面會包炒洋蔥、黃瓜等配料，感覺買一組會比較划算

第二香腸都是現烤的，而且還是炭火烤，香腸就掛在發財車上，烤的時候就直接剪下來烤

第二香腸的香腸外觀也跟我們一般印象中的香腸很不一樣，是一整條沒有香腸節的超大香腸，放在烤網上直接炭烤，烤到有點半熟狀態再剪成兩半烤到熟，站在旁邊都可以聞到超香的烤香腸香氣

米腸也是胖嘟嘟的，用炭火烤到米腸皮有點焦黃的感覺這樣，再拿到旁邊組裝

很多人一買就是十幾份這樣，香腸烤都來不及賣！

攤車上有一桶大蒜可以自取唷

第二香腸｜大腸包小腸

第二香腸的大腸包小腸很大一份ㄟ！除了包著耐熱袋外，外層還包了紙袋，吃起來方便不沾手

大腸包小腸碳火烤的香腸就是好吃！香腸真的很多汁，大腸包小腸的醬汁帶著鹹甜的滋味，再搭上小黃瓜絲和洋蔥，真的很棒！不過還是小缺點，如果放了一段時間米腸會吸收醬汁變很軟，建議要趕快吃才不會變軟

第二香腸是炭火烤香腸所以會帶有一股炭香算是很好吃的香腸，如果愛吃辣的朋友可以加點點辣唷，之前第二香腸常常臨時公休，現在可以上他的粉絲團看公休時間，這樣比較不會撲空了

第二香腸

地址：桃園市大園區大觀路路上「大同公司桃園壹廠」與「光泉大園廠」之間

電話：0938 250 555

營業時間： 14:30–18:00

第二香腸FB

店家/景點資訊

店家名稱：第二香腸

所在地址：臺灣桃園市大園區大觀路路上「大同公司桃園壹廠」與「光泉大園廠」之間

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 14:30-18:00

店家電話：0938 250 555

評價：★★★★

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