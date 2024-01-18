鹿港麵線糊推薦這家王罔麵線糊，說起鹿港美食，麵線糊絕對佔有一席之地，麵線糊是鹿港非常具有代表性的在地美食，光是賣麵線糊的店家粗略估計十幾間，每個鹿港人心中都有自己喜歡的麵線糊，最廣為人知的應該就是『王罔麵線糊』，幾乎是外地觀光客必吃的鹿港小吃之一，當然也有許多在地的支持者，但我第一名不是給這家就是了

王罔麵線糊｜交通方式、停車資訊

王罔麵線糊創立於民國19年，已經完成『百年老店』的階段任務，店址就在第一市場的尾端，對面有個立體停車場可以利用，不管平假日生意都很好，但翻桌率快，客滿也不用排很久

王罔麵線糊｜菜單

王罔麵線糊其實也沒有價目表，就單賣麵線糊一種，一碗就是25元（已漲價一碗30元），也沒有分大小碗（其他家有的有大小碗）

喜歡香菜的人有福了，假日來吃王罔麵線糊，桌上放一鍋香菜可以自己加，加好加滿！

王罔麵線糊｜麵線糊

王罔麵線糊的麵線顏色比較偏白，看起來好像很清淡，但其實因為裡面加小蝦米味道香氣都很濃郁，裡面還有赤肉條、蛋花，口感滑順，除了肉要用咬的，其他幾乎入口即化，可以用喝的，一碗30元真的很讚！

吃得時候建議可以加一點醋，王罔麵線糊的醋是用米醋，酸味比較柔和，加點辣更讚！

對了，鹿港在地人幾乎都是外帶，外帶是用袋子裝，大家一定會想，外帶沒有碗怎麼吃？通常鹿港人都練就了可以邊走邊吃的絕技，一隻手拿袋子直接用倒，所以如果大家在路上看到有人用一隻手邊走邊吃，九成是鹿港在地人^^

王罔麵線糊算是鹿港比較有知名度的麵線糊，觀光客來鹿港都會來一碗，而且一碗才30元，有肉有蛋真的親民，但如果問在地鹿港人，王罔通常不是麵線糊第一選項，個人是覺得香菜自己加就加分加很大，對於愛吃香菜的朋友，王罔應該會是個好選擇唷！

王罔麵線糊

地址：彰化縣鹿港鎮民族路268號

電話：0958 629 960

營業時間：05:30-19:00

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