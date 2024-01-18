淡水美食推薦這家海宴新台菜會館，沒想過會跑來淡水吃台菜，一般來都是吃小吃居多，但這家海宴新台菜可以說是淡水鄉親們愛店，看似高級的婚宴會館，台菜精緻不貴，難怪平日也好多人跑來吃，、推薦給喜歡吃台菜的朋友，完完全全是意料外的好吃啊！

海宴新台菜會館｜交通方式&停車資訊

海宴新台菜會館就在淡水新市鎮這邊，有自家的停車場停車很方便，但入口處蠻難找就是了，這裡也算淡水另一個人口密集區，本身也有做婚宴會館，所以餐廳外觀看起來相當時尚有型，周邊都有花園造景呢

門口處則是設計白色的風格，後來查才知道這也是百八魚場的相關企業，門口處的注意標示也很可愛，嚴禁調情哈哈哈哈！對了，寵物也可以進去用餐，但要放在寵物籠裡唷

海宴新台菜會館|用餐環境

海宴新台菜會館用餐裝潢的好漂亮喔！整個是蒂芬妮湖水綠的高背沙發座椅超美，還有點小包廂的感覺，如果人數多，這裡也有大包廂可以選擇喲，不得不說海宴新台菜會館的用餐環境真的一級棒！

海宴新台菜會館|菜單

海宴新台菜會館可以單點也有推出兩人餐、四人餐、六人餐，可以吃到超多菜，而且價錢非常合理，但是很多經典的菜就沒有了，所以我們最後來是照著單點的菜單點，畢竟通常這種套餐都是利潤高的套餐而已，菜色太多簡單放幾張菜單

海宴新台菜會館|推薦料理

六個人滿滿一桌只吃$2299實在有划算，重點是茶資一桌只要50元，是一桌不是ㄧ個人唷，而且是無限續壺有夠便宜的！

生菜蝦鬆，生菜蝦鬆是切成細丁的蝦仁與洋蔥，用生菜包裹著食用，裡面還加了油條增加不同層次的酥脆口感，生菜蝦鬆吃起來十分清爽，洋蔥甜脆，蝦丁鮮嫩

XO醬銀芽蘆筍，蘆筍跟銀芽火候都拿捏很不錯，但是搭配起來有點沒那麼合拍，XO醬味道不太明顯，就當作一般炒青菜吃算不錯

麻椒老捆蹄，Ｑ嫩的豬腳切片淋上椒麻醬汁，微辣帶麻，吃的時候可以加上蘋果，甜脆果香更顯風味層次

蒜香脆皮雞，招牌菜必點，這個真的很優！夾起一塊厚實的雞肉放入口中，雞肉醃漬的相當入味，完全不需要沾醬，光是蒜酥香氣就夠了，雞皮似餅皮般的薄脆，雞肉吃來紮實多汁，微微的雞油香及鹹度讓人捨不得放下筷子

鹹魚雞粒炒飯，同行友人一致認定這個完全不行，因為炒飯太濕了XD，鹹魚的味道完全不夠，後來這個我打包冰一晚隔天再炒過還比較好吃，但金字塔的造型還是很有噱頭

酸白菜五花肉，看起來很不起眼，但它爆幹強，酸白菜有夠脆口，而且酸香氣夠足，加上五花肉片，有夠下飯，結果我們炒飯沒吃，點白飯來配XD

當月壽星送的小蛋糕一枚

淡水美食海宴新台菜會館實在好棒棒，吃起來不貴味道幾乎都是水準以上，而且用餐環境真的優秀，完全不輸高檔餐廳，這家淡水合菜推薦給大家喲

海宴新台菜會館

地址：新北市淡水區新市一路三段33號

電話： 02 2626 7933

營業時間：11:30-22:00

店家/景點資訊

店家名稱：海宴新台菜會館

所在地址：臺灣新北市淡水區新市一路三段33號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:00

店家電話：02 2626 7933

評價：★★★★★





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