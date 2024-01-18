台中人氣港式快餐便當推薦！說到台中厲害港式快餐便當，這間豐雞號一定榜上有名，主打港式油雞、港式滷味、港式快餐便當，內用還可享藥膳雞湯喝到飽，於1/31前預購油雞（全雞或半雞）及福袋再享優惠

豐雞號台中學士店位置

豐雞號台中學士店位在台中北區學士路上，近中國醫藥大學、中正公園、一中商圈，在不遠處就可以看到豐雞號的扛棒

豐雞號台中學士店環境

豐雞號台中學士店的內用空間不算大，不管平假日，每到用餐時間都是爆滿狀態，就連外帶人潮也是源源不絕呢

還沒點餐，看到這排排站肥嘟嘟又油亮亮的油雞就讓人垂涎三尺，糖糖已經忍不住想要大快朵頤啦

只要來豐雞號店裡頭用餐，即可享藥膳雞湯喝到飽，採用雞脖子及中藥材下去新鮮現煮，湯頭濃厚，帶有迷人的中藥材香

豐雞號台中學士店菜單

招牌油雞 半雞 370元

來到豐雞號必點的招牌油雞，有全雞、半雞、後段及前段可以選擇，一般店家會先幫忙去頭去腳，如果點全雞想要保留頭、腳，訂購時需提前先告知，糖糖這次點的是半雞，份量大概是3人份，旁邊會附上滷花生，再淋上特製醬汁及油蔥醬，瞧瞧那油亮亮的外皮，看起來是不是相當可口

豐雞號的招牌半雞裡頭包含油雞胸及油雞腿，採用電宰溫體雞，加入特製鼓油秘方，低溫浸泡數小時，肉質相當軟嫩，就連雞胸肉吃起來也不會柴柴的，單吃雞肉就非常夠味，搭配油蔥醬層次更豐富，一旁的滷花生糖糖也很推薦，滷的非常入味，讓人一顆接一顆停不下來

豬腱子肉飯 105元

豐雞號的飯食類均會附上四樣配菜，菜色每天不固定，吃起來都不會太油膩，豬腱子肉採用台灣溫體豬，以滷製悶煮方式再切片，肉質Q彈，不會乾乾硬硬的，上頭淋上特製油蔥醬，單吃美味也非常下飯

招牌油雞飯 115元

想吃豐雞號的招牌油雞，但一個人又吃不了半雞，可以點豐雞號的招牌油雞飯或油雞撈麵，招牌油雞飯一樣是主餐搭配四樣配菜，裡頭的油雞份量非常實在，部位通常會用雞腿、雞胸、雞翅下去隨機搭配

滷牛肉撈麵 110元

除了招牌油雞，豐雞號的滷牛肉也是人氣必點，店家採用了牛臉頰肉，加入洋蔥、紅蘿蔔、牛油下去爆香，再將牛肉搭配滷汁及香料下去熬煮入味

豐雞號的港式撈麵都是做乾的，淋上特製醬汁，吃的時候記得拌均勻，口感Q中帶脆，吃起來不會太過鹹膩

將滷牛肉切成塊狀，肉質細質軟嫩，略帶嫩筋，牛肉滷得相當入味，鹹香迷人，份量給的還不少，除了滷牛肉外，旁邊還有滷至軟嫩入味的胡蘿蔔

圓滿大拼盤

豐雞號除了招牌油雞，廣東滷味也是招牌必點，豐雞號這次除夕年菜還特別推出了這款圓滿大拼盤，裡頭包含黑豆干、米血、豆干、海帶、鳥蛋、花生、鴨翅、滷牛腱、黑輪片及雞胗，豐雞號的廣東滷味都好好吃，其中糖糖最愛米血、黑輪片及豆干，滷得相當入味，口感非常Q軟，現場也有四種價位的滷味拼盤可以依人數做選擇

凍檸茶 50元／絲襪奶茶 55元

豐雞號除了招牌油雞、港式快餐便當及撈麵，還有道地的港式飲茶，凍檸茶喝起來超解膩，濃厚的茶香中帶有淡淡的檸檬清香，另一杯絲襪奶茶也不錯，甜而不膩，茶香中交織著濃郁奶香，喝起來相當順口

想吃好吃又道地的港式油雞及廣東滷味，來豐雞號就對啦！不僅用料實在，份量十足，內用還可享藥膳雞湯喝到飽，好吃又平價，於1/31前預購油雞（全雞或半雞）及福袋再享優惠唷