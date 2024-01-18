豺狼影音介紹:https://youtu.be/aR1t6FgtpFI

餐廳簡介

豺狼跟小幫手說今天晚上要跟同學一起去書䏱喝調酒?書局喝酒?小幫手又問你確定不是餐酒館喝酒?是去書䏱喝酒?

沒有錯位!!在捷運板橋新埔民生站發現了一家超有特色的餐酒館,店名就叫書䏱,哇!從門口開始就很酷!

路過門口應該會覺得這是一家書局很特別很漂亮,很吸眼球,詳細看下門口介紹原來是一家叫書䏱的餐酒館,啊!找不到門呀?怎進去?看到沒一排書裡面有一個特別亮的燈寫著OPEN按下去就對了~~

內外部環境介紹

走進店內~哇!哇!哇!好多書~好文青~座位是沙發椅好舒服~竟然還有一個網美拍照場景連燈光都準備好了

除了2~4人獨立小區座位,吧檯前還有一排座位,下班後或單身想來喝點小酒放鬆一下可以做吧檯唷!

書䏱有很多特色調酒.雞尾酒.啤酒.餐點.下酒小菜唷!他們連菜單設計都很文青唷!讓我來一一介紹今天喝的酒品跟菜品囉~

豺狼特色調酒及餐點介紹

我今天點了鹹水雞套餐.轟炸派對.吉拿棒,酒的部分有琴通寧.林黛玉.梵谷.泡泡雞尾酒(額外提拉米蘇來了杯)讓我一一來介紹唷~

Gin Tonic 琴通寧$280：喝起來很清爽，後面還可以看感受到柑橘皮油的香氣

Van Goght 梵谷$400：(伏特加.琴酒.黑櫻桃.紫羅蘭)裡面加了可食用的珠光粉，一閃一閃的超好拍，一入口伏特加的酒精就直接衝上來，不過喝大口一點就可以感受到黑櫻桃的風味

Lin Daiyu 林黛玉$350：這杯是茉莉花茶琴酒的基底，後面的荔枝味會慢慢出來，層次我很喜歡

泡泡雞尾酒：這杯是店內特調的唷~他的酒感比較沒那麼重，喝起來可以感受到微微的氣泡感，加上葡萄柚的果香及皮的淡淡的苦澀味很有層次

提拉米蘇：這杯是店長額外請的，所以名字也不太記得，他是以奶酒作為基底，喝起來奶香的風味加上表層的可可粉，真的超像提拉米蘇的味道

鹽水雞拼盤$300:鹽水雞給的料很豐富，整整6種不同的料，鹹度跟胡椒粉的用量也是恰到好處，雞胸不會太硬但也有保持住口感，蔬菜也很不錯，沒有因為它配角的角色而馬虎

轟炸派對$300:有四種不同的炸物真的很划算，量給的也不少，薯條比麥X的粗，可以吃到馬鈴薯綿軟的口感，雞米花.雞塊都是我最喜歡的口感數量都很優,香香雞的熟度保有湯汁剛好吃起來不會柴，外殼雖然很脆但又不到刮上顎的程度



吉拿棒(一份有四枝$100)：外皮炸的酥酥脆脆的，但內心是柔軟的，表層的肉桂粉裹的很均勻酥香好吃

豺狼食記分享評論

書䏱 Bar in Book真的非常有特色,四面都是書櫃還真的有書可以看唷!而且完全就是一個愛拍照朋友的攝影棚,有網美牆連網美燈都準備好了

店內還有一個很大型的投影布幕無論是朋友聚會或是包場辦活動都蠻適合的,調酒種類超多餐點也好吃很推薦大家一定要來唷!

現在店內還有限量的活動~~海尼根500ml買四送「海尼根荷蘭經典浮雕杯」 數量有限送完為止！

書䏱 Bar in Book地址資訊

書䏱 Bar in Book

地址：新北市板橋區民生路三段140號

電話：0282510325

FB粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=100070922732108

IG:https://www.instagram.com/b_in_b_140?utm_medium=copy_link

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