【老林記】
HELLO PEOPLE I'M FINN
身為一個多年來專吃肉食的我，
最近對蔬食料理越來越有興趣了（絕對不是因為年齡增長的問題）
今天就來到南門市場的老林記啦~
▼老林記就在南門市場裡頭，
捷運中正紀念堂站下車，從2號出口出來即可到達
▼進來到南門市場以後，找到樓梯、電扶梯往B1走去
老林記的攤號是B1-07/08喔
▼開業創立已經超過20多年的老林記
走一個素菜蔬食路線，主打提供新鮮現做的美味
瞧瞧這琳瑯滿目、讓人陷入選擇障礙的豐富佳餚們
邊挑邊選，邊流口水啊
▼老林記菜單底家
年節將至，現在也有年菜訂購優惠~
為了避免大節日一到，訂單蜂擁而至以及物流塞車因素
如果有訂購需求的大家，要注意一下下單與宅配配送日期喔
ℹ️訂購截止日：113年1月21日
ℹ️店取最後取貨日：113年2月4日
ℹ️宅配最後出貨日：113年1月23日
▼客倌您瞧瞧~
素菜蔬食的世界，老少通吃不設限
▼我好喜歡店家友善又有耐心地介紹
笑容可掬、親切有禮的服務態度著實讓人暖心舒服
實體店面的魅力，老林記展現給你~
▼像自助餐一樣的點餐方式
你選菜店員夾、你說量店家秤
▼老林記的封膜盒裝我個人很喜歡
外帶方便不怕打翻，送禮作客也很好看
這次入手了老林記7樣佳餚，讓我們開吃吧~
🔸梅干素東坡
南門市場素食人氣料理非梅干素東坡莫屬了！
不說還真不知道這是蔬食料理來著~
使用蒟蒻和紅麴素火腿製作而成的素東坡
吃起來口感體驗不輸葷食
取而代之的是更加不油膩的清爽
🔸梅干苦瓜封
苦瓜走脆口路線，微苦不會澀
裏頭塞好塞滿的梅干菜香氣十足、稱職地扮演好偷飯賊的角色啊
🔸橙汁吉丁
用大豆蛋白、荸薺和烤麩等做成的素雞丁
吃起來饒富咬勁帶點Q，
素雞丁淋上沾滿的橙汁酸甜酸甜~
是大朋友小朋友都喜歡的一道菜
🔸三杯雞
雖不似葷食版三杯來的醬香四起，但卻多了份蔬食版的清新鹹香
麻油的醇香加上九層塔的獨特香氣點綴
老林記的三杯雞，依舊開胃討喜、讓人難以抗拒
🔸京都素排骨
蔬食料理中的經典名菜~
炸過的素排骨與帶有果香的醬汁一同伴炒
鹹香微甜的口感，連小朋友都淪陷其中的yummy
🔸香辣劍筍
劍筍外脆裡嫩、自帶清甜，搭配鹹香辣口的醬料
很適合下酒的一道菜
🔸桂花糖蓮藕
店家熱銷品項之一，
外皮手工刷、糯米人工灌，一道純手工、工序繁瑣的甜點；
這是我第一次吃江浙傳統小點，真的有感受到『藕斷絲連』的感覺XDD
吃的到蓮藕的軟綿與糯米的Q勁
整體口感稠感十足、軟糯甘甜
桂花糖蓮藕初體驗，可口美味我很驚豔
蔬食新生活，美味不囉嗦
快來老林記，全家攏尬意
Enjoy Life
📍老林記素食 南門市場
🏠地址：台北市中正區羅斯福路一段8號B1-07/08攤號
🚉交通：捷運松山新店線/淡水信義線【中正紀念堂】站 2號出口
☎️電話： (02) 2341 8581
🕘營業時間：07:30-18:00(週一公休)