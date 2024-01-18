為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店嚐鮮去~蔬食新生活，美味不囉嗦║南門市場美食、南門市場年菜、台北素食推薦、中正區…

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店嚐鮮去~蔬食新生活，美味不囉嗦║南門市場美食、南門市場年菜、台北素食推薦、中正區素食推薦、台北蔬食推薦、台北蔬食料理

2024-01-18 20:54:06 芬恩Finn 人氣：107
share
窩客好文

芬恩Finn

發表篇數：574篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老林記
place台北市中正區羅斯福路一段8號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

【老林記】

HELLO PEOPLE 【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店 I'M FINN

身為一個多年來專吃肉食的我，

最近對蔬食料理越來越有興趣了（絕對不是因為年齡增長的問題【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

今天就來到南門市場的老林記啦~

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

老林記就在南門市場裡頭，

捷運中正紀念堂站下車，從2號出口出來即可到達

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

▼進來到南門市場以後，找到樓梯、電扶梯往B1走去

老林記的攤號是B1-07/08喔

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

▼開業創立已經超過20多年的老林記

走一個素菜蔬食路線，主打提供新鮮現做的美味

瞧瞧這琳瑯滿目、讓人陷入選擇障礙的豐富佳餚們

邊挑邊選，邊流口水啊

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

老林記菜單底家

年節將至，現在也有年菜訂購優惠~

為了避免大節日一到，訂單蜂擁而至以及物流塞車因素

如果有訂購需求的大家，要注意一下下單與宅配配送日期喔

ℹ️訂購截止日：113年1月21日

ℹ️店取最後取貨日：113年2月4日

ℹ️宅配最後出貨日：113年1月23日

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

▼客倌您瞧瞧~

素菜蔬食的世界，老少通吃不設限

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

▼我好喜歡店家友善又有耐心地介紹

笑容可掬、親切有禮的服務態度著實讓人暖心舒服

實體店面的魅力，老林記展現給你~

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

▼像自助餐一樣的點餐方式

你選菜店員夾、你說量店家秤

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

老林記的封膜盒裝我個人很喜歡

外帶方便不怕打翻，送禮作客也很好看【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

這次入手了老林記7樣佳餚，讓我們開吃吧~

🔸梅干素東坡

南門市場素食人氣料理非梅干素東坡莫屬了！

不說還真不知道這是蔬食料理來著~

使用蒟蒻和紅麴素火腿製作而成的素東坡

吃起來口感體驗不輸葷食

取而代之的是更加不油膩的清爽

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

🔸梅干苦瓜封

苦瓜走脆口路線，微苦不會澀

裏頭塞好塞滿的梅干菜香氣十足、稱職地扮演好偷飯賊的角色啊

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

🔸橙汁吉丁

用大豆蛋白、荸薺和烤麩等做成的素雞丁

吃起來饒富咬勁帶點Q，

素雞丁淋上沾滿的橙汁酸甜酸甜~

是大朋友小朋友都喜歡的一道菜

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

🔸三杯雞

雖不似葷食版三杯來的醬香四起，但卻多了份蔬食版的清新鹹香

麻油的醇香加上九層塔的獨特香氣點綴

老林記的三杯雞，依舊開胃討喜、讓人難以抗拒

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

🔸京都素排骨

蔬食料理中的經典名菜~

炸過的素排骨與帶有果香的醬汁一同伴炒

鹹香微甜的口感，連小朋友都淪陷其中的yummy

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

🔸香辣劍筍

劍筍外脆裡嫩、自帶清甜，搭配鹹香辣口的醬料

很適合下酒的一道菜

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

🔸桂花糖蓮藕

店家熱銷品項之一，

外皮手工刷、糯米人工灌，一道純手工、工序繁瑣的甜點；

這是我第一次吃江浙傳統小點，真的有感受到『藕斷絲連』的感覺XDD

吃的到蓮藕的軟綿與糯米的Q勁

整體口感稠感十足、軟糯甘甜

桂花糖蓮藕初體驗，可口美味我很驚豔【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

蔬食新生活，美味不囉嗦

快來老林記，全家攏尬意

【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

Enjoy Life【台北中正區美食】老林記 x 素菜蔬食第一品牌！南門市場老店

 

 

📍老林記素食 南門市場

🏠地址：台北市中正區羅斯福路一段8號B1-07/08攤號

🚉交通：捷運松山新店線/淡水信義線【中正紀念堂】站 2號出口

☎️電話： (02)  2341 8581

🕘營業時間：07:30-18:00(週一公休)

文章標籤

老林記素食齋菜 南門市場 南門市場捷運怎麼坐 南門市場美食 南門市場必買 南門市場必買熟食 南門市場年菜 台北素食 台北素食推薦 台北素食年菜 中正區素食 台北蔬食 台北蔬食推薦 台北蔬食料理 台北美食 台北美食推薦 中正區美食 中正區美食推薦 中正紀念堂素食 中正紀念堂附近素食
創作者介紹
創作者 芬恩Finn 的頭像
芬恩Finn

Finn的月半人生




檢舉
share
chevron_left

【花蓮美食】單一純賣雞湯小卷米粉x免費加湯加

【新北新店美食】TASTy西堤牛排新店民權店x吃一

chevron_right
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。
 沾墨點落
【台北中正區】南門市場美食『合歡刀削麵館』要吃上一碗麵可是要排隊30分鐘以上....
 茜的美食記
【美食】「老林記」南門市場素食蔬食推薦、過年年菜推薦，中正區素食推薦、南門市場美食推薦 (附菜單)
 花見團子玩耍趣
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up