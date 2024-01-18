【老林記】

HELLO PEOPLE I'M FINN

身為一個多年來專吃肉食的我，

最近對蔬食料理越來越有興趣了（絕對不是因為年齡增長的問題 ）

今天就來到南門市場的老林記啦~

▼老林記就在南門市場裡頭，

捷運中正紀念堂站下車，從2號出口出來即可到達

▼進來到南門市場以後，找到樓梯、電扶梯往B1走去

老林記的攤號是B1-07/08喔

▼開業創立已經超過20多年的老林記

走一個素菜蔬食路線，主打提供新鮮現做的美味

瞧瞧這琳瑯滿目、讓人陷入選擇障礙的豐富佳餚們

邊挑邊選，邊流口水啊

▼老林記菜單底家

年節將至，現在也有年菜訂購優惠~

為了避免大節日一到，訂單蜂擁而至以及物流塞車因素

如果有訂購需求的大家，要注意一下下單與宅配配送日期喔

ℹ️訂購截止日：113年1月21日

ℹ️店取最後取貨日：113年2月4日

ℹ️宅配最後出貨日：113年1月23日

▼客倌您瞧瞧~

素菜蔬食的世界，老少通吃不設限

▼我好喜歡店家友善又有耐心地介紹

笑容可掬、親切有禮的服務態度著實讓人暖心舒服

實體店面的魅力，老林記展現給你~

▼像自助餐一樣的點餐方式

你選菜店員夾、你說量店家秤

▼老林記的封膜盒裝我個人很喜歡

外帶方便不怕打翻，送禮作客也很好看

這次入手了老林記7樣佳餚，讓我們開吃吧~

🔸梅干素東坡

南門市場素食人氣料理非梅干素東坡莫屬了！

不說還真不知道這是蔬食料理來著~

使用蒟蒻和紅麴素火腿製作而成的素東坡

吃起來口感體驗不輸葷食

取而代之的是更加不油膩的清爽

🔸梅干苦瓜封

苦瓜走脆口路線，微苦不會澀

裏頭塞好塞滿的梅干菜香氣十足、稱職地扮演好偷飯賊的角色啊

🔸橙汁吉丁

用大豆蛋白、荸薺和烤麩等做成的素雞丁

吃起來饒富咬勁帶點Q，

素雞丁淋上沾滿的橙汁酸甜酸甜~

是大朋友小朋友都喜歡的一道菜

🔸三杯雞

雖不似葷食版三杯來的醬香四起，但卻多了份蔬食版的清新鹹香

麻油的醇香加上九層塔的獨特香氣點綴

老林記的三杯雞，依舊開胃討喜、讓人難以抗拒

🔸京都素排骨

蔬食料理中的經典名菜~

炸過的素排骨與帶有果香的醬汁一同伴炒

鹹香微甜的口感，連小朋友都淪陷其中的yummy

🔸香辣劍筍

劍筍外脆裡嫩、自帶清甜，搭配鹹香辣口的醬料

很適合下酒的一道菜

🔸桂花糖蓮藕

店家熱銷品項之一，

外皮手工刷、糯米人工灌，一道純手工、工序繁瑣的甜點；

這是我第一次吃江浙傳統小點，真的有感受到『藕斷絲連』的感覺XDD

吃的到蓮藕的軟綿與糯米的Q勁

整體口感稠感十足、軟糯甘甜

桂花糖蓮藕初體驗，可口美味我很驚豔

蔬食新生活，美味不囉嗦

快來老林記，全家攏尬意

Enjoy Life

📍老林記素食 南門市場

🏠地址：台北市中正區羅斯福路一段8號B1-07/08攤號

🚉交通：捷運松山新店線/淡水信義線【中正紀念堂】站 2號出口

☎️電話： (02) 2341 8581

🕘營業時間：07:30-18:00(週一公休)

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