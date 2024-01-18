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【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記憶中的味道、人山人海依舊，用餐品質講究║新店美食餐廳、新店美食推薦、大坪林美食、大坪林餐廳

2024-01-18 20:55:28 芬恩Finn 人氣：102
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窩客好文

芬恩Finn

發表篇數：579篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：西堤牛排 (新店民權店)
phone02-2218-1400
place新北市新店區民權路82號2樓之1
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

【TASTy西堤牛排 新店民權店】

HELLO PEOPLE 【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記 I'M FINN

說到西堤牛排，

大概就是我第三個有印象的牛排西餐店了

（小時候吃我家牛排、貴族世家，這就是回憶中的牛排啊XD）

 

▼最常來、也只來過的西堤就是新店民權店啦

現在的帶位小幫手~走在他後面不知不覺就會變成全場焦點@@

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

▼西堤菜單一覽

現在一個人點一份套餐加上服務費約735元

（圖片來源：西堤官網

套餐菜色跟以前來吃大同小異

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸開胃菜：干貝鮮蝦佐咖哩優格醬

好愛西堤的咖哩優格醬~

醬汁才是主體【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

其他海鮮水果對我來說都只是陪襯

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸沙拉：牛肉火腿鮮蔬沙拉

中規中矩的沙拉

吃沙拉不在乎熱量的話，可以跟我一樣凱薩醬沾好沾滿

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸麵包：焗烤蘑菇+方塊麵包

最愛西堤的一道菜非他莫屬了【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

單吃(偏)鹹香夠味、搭配麵包下肚真心絕配

會一不小心就吃3、4片吐司了；

而且西堤在提供續麵包上從來不讓人失望

要幾片都隨意，不怕我們吃的概念

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸湯品：燻雞南瓜濃湯

喝沒有南瓜的甜

本日最不優之太鹹要配水><

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸沙瓦：檸檬沙瓦

優點：無限續加隨你喝

還是優點：開胃又解膩，冰涼好暢飲

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸主餐：法式香煎鴨胸

喜歡烤得酥酥脆脆的外皮~

鴨胸肉質不乾不柴，但要切小塊一點入口

太大塊會有一些些鴨兒味~

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸主餐：原塊牛排（7分熟）

這是家人點的主餐，像極了便當店的排骨？！

以前的原塊牛排很立體啊【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

整體沒有牛排的juicy感

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸甜點：焦糖烤布蕾

上頭焦糖烤得香脆微甜、底下布蕾扎實蛋香足

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

🔸飲料：芭樂梅冰沙

就是~很冰但有沙沙口感的芭樂汁XD

因為有檸檬沙瓦了，兩種飲品偏雷同

下次我會點別的

【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

吃過N次的西堤牛排，

整體用餐體驗依舊很優秀

唯獨原塊牛排讓人掉下巴XDD

希望下次再來吃的時候會看到真的原塊【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

Enjoy Life【新北新店美食】TASTy西堤牛排 新店民權店 x 吃一個記

 

 

📍西堤牛排 新店民權店

🏠地址：新北市新店區民權路82號2樓

🚉捷運松山新店線/環狀線【大坪林】站

☎️電話：02 2218 1400

🕘營業時間：11:30~14:00、17:30~22:00（周六周日17:00開始）

文章標籤

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