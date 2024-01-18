【TASTy西堤牛排 新店民權店】
HELLO PEOPLE I'M FINN
說到西堤牛排，
大概就是我第三個有印象的牛排西餐店了
（小時候吃我家牛排、貴族世家，這就是回憶中的牛排啊XD）
▼最常來、也只來過的西堤就是新店民權店啦
現在的帶位小幫手~走在他後面不知不覺就會變成全場焦點@@
▼西堤菜單一覽
現在一個人點一份套餐加上服務費約735元
（圖片來源：西堤官網）
套餐菜色跟以前來吃大同小異
🔸開胃菜：干貝鮮蝦佐咖哩優格醬
好愛西堤的咖哩優格醬~
醬汁才是主體
其他海鮮水果對我來說都只是陪襯
🔸沙拉：牛肉火腿鮮蔬沙拉
中規中矩的沙拉
吃沙拉不在乎熱量的話，可以跟我一樣凱薩醬沾好沾滿
🔸麵包：焗烤蘑菇+方塊麵包
最愛西堤的一道菜非他莫屬了
單吃(偏)鹹香夠味、搭配麵包下肚真心絕配
會一不小心就吃3、4片吐司了；
而且西堤在提供續麵包上從來不讓人失望
要幾片都隨意，不怕我們吃的概念
搭
🔸湯品：燻雞南瓜濃湯
喝沒有南瓜的甜
本日最不優之太鹹要配水><
🔸沙瓦：檸檬沙瓦
優點：無限續加隨你喝
還是優點：開胃又解膩，冰涼好暢飲
🔸主餐：法式香煎鴨胸
喜歡烤得酥酥脆脆的外皮~
鴨胸肉質不乾不柴，但要切小塊一點入口
太大塊會有一些些鴨兒味~
🔸主餐：原塊牛排（7分熟）
這是家人點的主餐，像極了便當店的排骨？！
以前的原塊牛排很立體啊
整體沒有牛排的juicy感
🔸甜點：焦糖烤布蕾
上頭焦糖烤得香脆微甜、底下布蕾扎實蛋香足
🔸飲料：芭樂梅冰沙
就是~很冰但有沙沙口感的芭樂汁XD
因為有檸檬沙瓦了，兩種飲品偏雷同
下次我會點別的
吃過N次的西堤牛排，
整體用餐體驗依舊很優秀
唯獨原塊牛排讓人掉下巴XDD
希望下次再來吃的時候會看到真的原塊
Enjoy Life
📍西堤牛排 新店民權店
🏠地址：新北市新店區民權路82號2樓
🚉捷運松山新店線/環狀線【大坪林】站
☎️電話：02 2218 1400
🕘營業時間：11:30~14:00、17:30~22:00（周六周日17:00開始）