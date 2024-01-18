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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 雲林美食 | 西濱快速道路美食，鄰近口湖休息站「金湖古早味」!

雲林美食 | 西濱快速道路美食，鄰近口湖休息站「金湖古早味」!

2024-01-18 21:02:55 胖達 帶你吃好料 人氣：104
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窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：65篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：雲林縣 > 口湖鄉

造訪商家：金湖林虳阿嬤古早味粽羹
phone09-22952380
place雲林縣口湖鄉中正路61號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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胖達在1月初連休的時候，安排了一趟嘉義之旅~

見見好久不見的朋友。

每次見面~這位好友總是會給我很多美食上的驚喜!

這次一早抵達嘉義高鐵站之後~便搭上他的車，

上了西濱快速道路往雲林前進!

經他轉述是要去一間很特別的小店，鄰近「口湖休息站」。

胖達一開始心想~怎麼會有小店開在休息站旁邊? 通常不是都開在休息站內?

當抵達目的地時~胖達終於明白了~

這間休息站~並非像國道休息站一樣被圈在裡面，而是在高架橋之下，

雲林美食 | 西濱快速道路美食，鄰近口湖休息站「金湖古早味」

而這間神祕小店~就在彎進中正路後抵達!

迎來今天的當地超人氣的小吃店「金湖林虳阿嬤古早味粽羹」!

以下簡稱「金湖古早味」。

 

金湖古早味

金湖古早味目前的掌廚人是著名的林虳阿嬤，有著深厚廚藝

讓這碗虱目魚羹飄香各處~在地更甚為有名!

外觀非常的簡雅~擺著幾張桌子並搭配著幾張椅子非常素樸，

桌上也有醋、辣椒醬、胡椒粉等地佐醬提供添加喔!

店攤甚至是有點以三合院作為店面~直接在房子內的廚房烹煮的感覺。

店內主要有販售虱目魚羹與肉粽等~

當天朋友直接幫我點了著名的「虱目魚羹」~就等著上桌囉!

雲林美食 | 西濱快速道路美食，鄰近口湖休息站「金湖古早味」

 

金湖古早味 虱目魚羹

出餐非常快速~不出5分鐘佳餚上桌!

虱目魚羹盛裝在紙碗之中，上方可見加入的蛋花、筍絲。

輕嘗一口羹發現味道有稍微偏甜，

而羹的口感比較像「湯」般~非較濃稠的羹感。

入口帶有一點蒜香與柴魚湯的風味很足，

那虱目魚肉羹也非常的多，咬下後就可以清楚的看到其魚肉包覆在其中，

一股魚肉的鮮甜與紮實的肉質加深了整碗的好滋味。

雲林美食 | 西濱快速道路美食，鄰近口湖休息站「金湖古早味」

*一碗只要50元，聽朋友說是最近才調整~真的是很佛心的價格!

 

 

金湖古早味 相關資訊

沒想到在這一個雲林小鎮上神癮著~這一個好味道!

古早味的飄香~彷彿時間旅人也要為此駐留，

胖達也分享地址給各位朋友~

開上西濱快速道路~來到附近的旅人~

或許就可以來品嘗這一道滿滿古早風的佳餚。

 

店名:金湖林虳阿嬤古早味粽羹

地址:雲林縣口湖鄉中正路61號

 

#雲林
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文章關鍵字
雲林 口湖休息站 西濱快速道路 嘉義高鐵 more
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