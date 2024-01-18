



｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。

▪️▪️▪️▪️▪️▪️

新美街這條路雖然小歸小、

但藏著的店家可是一大堆。





就像這間位在轉角處、

有著濃濃日本風情的小店

【麵屋 壓軸】





前些日子看過網路分享，

主打融入拉麵風格的

《豆乳雞白湯鍋燒意麵》

~~聽起來就很吸引人❤





但想說要避開剛開幕的蜂擁人潮、

晚個一段時間再來嚐鮮。

想不到客人依舊很多呢！！！

即使是平日也是一下就客滿。

看的出口碑保證。



▪️▪️▪️▪️▪️▪️

✴️『蛤蠣滿盛豆乳雞白湯』

上桌就看到滿滿的開花蛤蠣！





而且這❰蛤蠣滿盛❱不是說假的！

每顆都有肉、而且量很多。

吃到最後麵都吃完了

...怎麼還有蛤蠣啊(ﾉ>ω<)ﾉ





肉眼就能看出濃厚感的乳白色麵湯

喝起來也是相當驚艷。

用豆漿與雞骨一同熬煮再融入蔥香、

意麵香氣等等所形成的濃厚潤度，

喝起來相當美味舒服。

（厚度質感真的會想到拉麵！）

再搭配清爽不膩的尾韻、口感更佳。

然後隨著夾起麵條、

磅礡而出的蒸騰熱氣，

愛喝熱湯的人鐵定超愛❤





最後倒入一碗白飯、

拌入剩下的麵湯做成雜炊，

就是個完美的結束。

店名：麺屋 壓軸

地址：台南市中西區新美街𝟣𝟦𝟨號

時間：11:30–14:30,17:00–20:00

(不定休,每月休息日以IG粉專發布為主)