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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。

｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。

2024-01-18 22:47:15 沾墨點落 人氣：98
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：654篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麵屋 壓軸
place台南市中西區新美街146號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/php1qp1JZ

｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。
▪️▪️▪️▪️▪️▪️
新美街這條路雖然小歸小、
但藏著的店家可是一大堆。

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就像這間位在轉角處、
有著濃濃日本風情的小店

【麵屋 壓軸】

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前些日子看過網路分享，
主打融入拉麵風格的

《豆乳雞白湯鍋燒意麵》
~~聽起來就很吸引人

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但想說要避開剛開幕的蜂擁人潮、
晚個一段時間再來嚐鮮。

想不到客人依舊很多呢！！！
即使是平日也是一下就客滿。
看的出口碑保證。

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▪️▪️▪️▪️▪️▪️
✴️『蛤蠣滿盛豆乳雞白湯』

上桌就看到滿滿的開花蛤蠣！

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而且這❰蛤蠣滿盛❱不是說假的！
每顆都有肉、而且量很多。

吃到最後麵都吃完了
...怎麼還有蛤蠣啊(ﾉ>ω<)ﾉ

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肉眼就能看出濃厚感的乳白色麵湯
喝起來也是相當驚艷。

用豆漿與雞骨一同熬煮再融入蔥香、
意麵香氣等等所形成的濃厚潤度，
喝起來相當美味舒服。
（厚度質感真的會想到拉麵！）
再搭配清爽不膩的尾韻、口感更佳。

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然後隨著夾起麵條、
磅礡而出的蒸騰熱氣，
愛喝熱湯的人鐵定超愛

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最後倒入一碗白飯、
拌入剩下的麵湯做成雜炊，
就是個完美的結束。

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店名：麺屋 壓軸
地址：台南市中西區新美街𝟣𝟦𝟨號
時間：11:30–14:30,17:00–20:00
(不定休,每月休息日以IG粉專發布為主)

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沾墨點落

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