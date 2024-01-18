｢麵屋 壓軸｣✚有著拉麵風情的鍋燒意麵。
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新美街這條路雖然小歸小、
但藏著的店家可是一大堆。
就像這間位在轉角處、
有著濃濃日本風情的小店
【麵屋 壓軸】
前些日子看過網路分享，
主打融入拉麵風格的
《豆乳雞白湯鍋燒意麵》
~~聽起來就很吸引人❤
但想說要避開剛開幕的蜂擁人潮、
晚個一段時間再來嚐鮮。
想不到客人依舊很多呢！！！
即使是平日也是一下就客滿。
看的出口碑保證。
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✴️『蛤蠣滿盛豆乳雞白湯』
上桌就看到滿滿的開花蛤蠣！
而且這❰蛤蠣滿盛❱不是說假的！
每顆都有肉、而且量很多。
吃到最後麵都吃完了
...怎麼還有蛤蠣啊(ﾉ>ω<)ﾉ
肉眼就能看出濃厚感的乳白色麵湯
喝起來也是相當驚艷。
用豆漿與雞骨一同熬煮再融入蔥香、
意麵香氣等等所形成的濃厚潤度，
喝起來相當美味舒服。
（厚度質感真的會想到拉麵！）
再搭配清爽不膩的尾韻、口感更佳。
然後隨著夾起麵條、
磅礡而出的蒸騰熱氣，
愛喝熱湯的人鐵定超愛❤
最後倒入一碗白飯、
拌入剩下的麵湯做成雜炊，
就是個完美的結束。
店名：麺屋 壓軸
地址：台南市中西區新美街𝟣𝟦𝟨號
時間：11:30–14:30,17:00–20:00
(不定休,每月休息日以IG粉專發布為主)
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