「新千歲機場」是位於日本北海道的主要國際機場，位於札幌市東南方，機場內有JR可以直達札幌市區，機場提供豐富的國內和國際航班，是北海道地區主要的航空樞紐之一。機場內的設施非常多，包括商店、餐廳和租車服務，為旅客提供舒適便利的旅遊環境，周邊還有眾多觀光景點和休閒活動，讓千歲機場成為北海道不可或缺的重點機場。

機場資訊

新千歲空港 名稱 : 新千歲機場

電話 : (+81)123-23-0111

地址 : 北海道千歲市美蘭 (Google地圖)

國內線 : 05:00-23:00

國際線 : 05:00-20:00

聯絡設施 : 05:00-23:00

官方網站 : 新千歲機場航站大廈

我們是從「札幌王子大飯店」搭車過來，時間大約1小時左右

機場大廳

從遊覽車下來的地方是1樓，這裡基本上就是對外道路區，大廳的部分要往上走

可以搭乘電梯或是手扶梯，不過因為我們是跟團加上手上都大包小包，所以就集體一起搭乘大電梯

樓上大廳的空間非常寬敞，當天是禮拜二中午人潮比想像中的還要少

國際線報到區要往另一邊走到底

中間還經過乳牛的模型雕像，這也是北海道指標性動物

要再穿過出關檢查區才會到，可能我們下車地點剛好在機場的另一邊

那天的天氣不是很好，真的很慶幸前幾天行程都是晴空萬里的好天氣，也讓我體驗到北海道白天25度晚上只有12度低溫的落差

走到報到櫃台就慢慢看到人潮，不過還好都是其他航線的乘客居多

托運完行李就可以走回到剛剛中間的出關檢查區，記得到這裡手機跟相關錄影設備都要收起來，不然再往前走會被工作人員攔下來檢查

出關大廳

一走出來就是3D立體電視牆，會把人影投影再螢幕中

這次的登機門在68號，剛好就在出關區的右邊，左邊是69-71號

進來的位置比較接近登機門的尾巴，如果登機門號碼比較前面都是往右邊走

餐廳跟商店分別用藍色跟紅色區分開來，不過像幾間移動商店也是放在藍色區

找到位子可以先坐下來休息或是到旁邊的免稅商店逛一逛

到時候會先檢查機票，再搭手扶梯下樓登機，跟桃園機場有點顛倒，是先下樓再檢查機票

等候區的後面就是免稅商店，這間的店面非常大幾乎所有北海道的伴手禮在這裡都找的到

如果還有需要採買的話可以把握機會，也不用擔心要滿多少錢才能免稅，基本上在這裡逛一逛就又不小心把手上剩下的日幣給~花下去了~

「北海道市場食堂街」裡面都是各種餐廳，不過當天可能比較早到裡面的餐廳都還沒開始營業

看到菜單才想到這次來居然沒有吃到「札幌拉麵」，看來又多了一個再來北海道一趟的理由

藍色的移動商店就像下面這間一樣，類似迷你便利商店的感覺，這間賣的冰淇淋也是台灣最近很有名的「CREMIA北海道冰淇淋」，在機場是一支500日元，價格換算下來跟台灣一支150元沒有差很多

另一邊是雪印的小商店，後來兩間冰淇淋猶豫一陣子決定買雪印的牛奶冰淇淋，因為台灣好像沒有專門賣雪印的冰淇淋店?(奇特的邏輯)

冰淇淋吃起來可以感受到明顯濃厚的奶香跟油脂滑順感，雪印的口味甜味比較重一點，有點類似牛奶糖的甜度，整體來說算是好吃的

結語

因為跟團的關係在機場停留的時間相對少，實際能逛的時間也不多，不過以機場動線來說標示都滿清楚的，報到大廳的空間足夠寬敞，地勤人員動作標準迅速，基本上整團的人一直到出關沒有花太多時間，可惜的是餐廳的部分幾乎都沒有營業，不然就可以再來一碗拉麵當作完美的收尾，最後是改成冰淇淋當Ending，另外整潔的部分在日本真的沒話說，隨時都有清掃人員在巡邏是否有垃圾遺落在地上，給候機的旅客一個非常舒適的環境。