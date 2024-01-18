【新北食記】烏來雅各原住民山豬肉香腸

已經有十幾年沒有來烏來了，這次再訪多了很多有趣的景點，來逛烏來老街有必做的幾件事情：搭台車賞瀑布、搭纜車賞風景、泡湯、老街吃香腸，整條老街這間雅各原住民山豬肉香腸生意最好，不知道要吃哪家跟著人潮走就對了。

▲這間在覽勝大橋附近，購買的人潮非常多，對面的泰雅山豬肉香腸同樣也很有人氣。香腸使用碳火去烤經過會聞到陣陣的香氣，除了香腸還有雞肉串和棒棒腿的選擇。

▲拿到香腸後可自行至醬料區加自己喜愛的醬料，旁邊還有整籃的蒜頭不怕你拿。

▲香腸一支40元，表面烤得有微微燒焦感，外皮有脆度，但裡面肥肉比例偏高，香氣也不是很明顯，個人覺得普通。

▲買到香腸後可在旁邊椅子上用餐。

雞蛋糕短評：烏來最有人氣的排隊美食，有賣香腸和雞肉串，香腸有脆度身口味不算太重，可加上醬汁配上大蒜更好吃。



用餐環境

餐點★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



雅各原住民山豬肉香腸美食資訊：

地址：新北市烏來區烏來街84號

電話：0955167796

官網：雅各原住民山豬肉香腸

營業時間：10:00–20:00

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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