緊鄰天神地鐵站 天神地下街 百貨商圈 ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神

交通機能與生活機能可說得天獨厚 不論是前往博多轉乘JR至九州各地

或是在附近天神商圈 天神地下街走走逛逛

周邊附近也有美食、便利商店，夜晚不無聊 宵夜吃飽飽~

來去日本旅遊~總是希望旅宿附近有地鐵

最好是出來就可以直接搭乘，那真的是再好不過了~~~

附近有地鐵外，還要規劃你這幾天打算去哪裡玩~

總不能住在遙遠的東邊，每天都跑到遙遠的西邊吧!!

緊鄰天神地鐵站 福岡天神東方快捷飯店

2021年開幕，外觀及內部至今還都相當新穎，算是挺新的一間飯店

24小時自助付費洗衣服務，三樓提供開放式休息空間

提供免費咖啡、微波爐供旅客使用，早起出門來一杯咖啡 讓你整天活力元氣十足!!!

周邊擁有許多福岡熱門旅遊景點，前往十分方便

像是一旁的天神商店街 てんちかマップ 一番街至十二番街

集結購物 美食 點心 名產等等..

全長約600公尺 九州最大的商圈天神

地下街直接連結天神地鐵站、天神南站、西鐵天神(天神站)

和西鐵巴士中心及百貨商場，交通購物一站購足。

飯店大廳於每日下午提供免費迎賓白酒

供來住宿的旅客飲用~

一旁還有盥洗備品，採自助式記得來取用喔~!

飯店周邊便利商店就有三家，如果不想跑出門~

一樓大廳也有賣些零食點心，讓你不用跑出門就可購足~



標準雙人床房

小而美的住宿空間，超大的液晶電視

燈光及空調開關 集中在床頭牆壁上

值得讚許的是，房內提供的插座相當充足

除了桌面、地板牆壁處有插座外…

床頭兩旁都有提供插座，供旅客充電使用~

這已經算是我住過日本旅店中，看到最豐富的一間了!!

真的大大給個讚!!!

飯店提供免費無線網路，冰箱等備品相當齊全

吹風機風力也還算不錯~飯店格局格局雖然小

但利用走道空間打開行李箱，也是沒問題的~

附上一台清淨加濕器，在天冷乾燥的日本~房內也能維持良好濕度~

乾溼分離衛浴空間

提供沐浴、洗髮、潤髮及泡泡洗手

沐浴洗髮使用上還算挺滿意~

窗外面相市區市景

門口旁還提供吊掛衣服及消臭噴霧可使用

行李箱比較小的話，還可以將行李放置於此~

另外飯店支持永續環保政策，如隔天不須更換床單

只要將磁鐵牌子掛在門外，房務人員就只會幫你把垃圾清除及更換新毛巾

環保永續您我做起~

部分樓層電梯旁有提供販買機

夜晚不想下樓，又想喝茶飲的朋友~不妨也可參考這裡的茶飲~

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神

交通與生活機能相當方便 得天獨厚的地理位址

逛街購物、美食、轉乘交通，滿足旅客住宿所需

24小時的洗衣自助服務，也可是旅人最大福音~

白天出門玩，晚上回來在洗衣服即可

唯獨洗衣機數量有限，夜晚尖峰時間可能須稍加~

準備好下一次的旅行嗎??

桃園機場飛往福岡約兩小時，來福岡走走逛逛吧!!

ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神

福岡線福岡市中央區天神3-3-14（昭和通上）

+81-92-401-1905

服務時間（日本時間）10：00-17：00

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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