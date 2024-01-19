這家金盛蚵仔包一週只賣六日兩天，攤位不太明顯就躲在泰安宮廟前，常常車速過快一不小心就擦身而過，若不是鹿港人介紹，根本不知道這裡有好吃的蚵仔包。從早上十點半營業，常常提早賣完收攤，人氣有夠夯，而且只賣干貝鮮蚵包、蚵仔包、蝦仁包三種，價格親民一顆飽足，讓我大推理由是入口時多汁又肥美的東石鮮蚵鮮到不行，甚至給的份量有夠霸氣，一咬開吃的到一整顆蛋和整顆干貝，再搭配外皮酥脆餅皮與滿滿韭菜冬粉，餡料飽滿吃完更不油膩，最後別忘了加少許甜辣醬，層次更豐富！

這家就在鹿港民權路269號，於泰安宮廟前，鄰近著福澤諭吉日式商行、肯德基、清心福全、米弎豆附近，據說老闆是鹿港人就住在金盛巷，因此取名為金盛蚵仔包，就這樣小攤位默默在鹿港開了四年，為了保持鮮蚵鮮度，只賣十月賣到四月，夏季不開攤，重點一週只賣六日兩天，賣完提前收攤，想吃真的要碰運氣，沒有記好時間肯定撲空。

不誇張！店家中午剛營業沒多久，攤位前已有等候人潮，可見受歡迎程度頗高，對了～店家沒有提供內用座位和切開服務，只能站著吃或邊走邊吃。

賣的品項很簡單，只有干貝鮮蚵包、蚵仔包、蝦仁包三種口味，均價落在60元~80元，每一顆都是手工現包現炸，一顆要炸上八分鐘左右，因此想吃朋友需要耐心等候，若趕時間建議可以電話預訂在過來取餐。

用吃就能感受到老闆對於食材用心，從客製化的餅皮製作、 嘉義東石鮮蚵、雞蛋，甚至內餡都是店家自己炒，食材都是真材實料，放料更不手軟，再加上堅持手作不賣隔夜，就是要讓你享受入口滿滿鮮味口感，也難怪一開攤人潮絡繹不絕啊！

接下來帶大家欣賞製作過程，首先鋪一層自製餅皮，餅皮厚薄度恰好，不容易破又保有Q度，再依序放入自炒韭菜餡，內餡有事先將韭菜、冬粉、蔥等食材下去炒，炒得清爽既不油膩又香，除了主食不同外，其他三種口味餡料都一樣。

干貝鮮蚵包的製作過程超療癒，打上一顆誘人的雞蛋，再放入大顆肥美的鮮蚵和一整顆日本生食級干貝，最後將韭菜餡料鋪滿滿，手腳俐落的三兩下功下就包了好幾顆，然而蚵仔包都會做記號，撒白芝麻的是干貝鮮蚵包。

接著是製作招牌蚵仔包，你瞧～韭菜餡上放了比五十元大的鮮蚵，肥美豐腴的畫面，令人食慾大開。

看著老闆娘毫不手軟的把餡料加進去，份量真的很有誠意，絕對是CP值爆表銅板小吃。

如果不敢吃蚵仔包，也有蝦仁包可選擇，裡面純包5尾蝦仁和雞蛋，蝦仁的厚度和尺寸都是精心挑選，餡料給得非常大方，最後把餡料們完美包裹起來，並撒上黑芝麻點綴，白白胖胖蝦仁包看起來超可口。

為了做出一顆尚新鮮的蚵仔包，老闆不惜成本堅持每天換新油，甚至一天換到兩桶油，對細節十分講究。

蚵仔包在大油鍋裡慢慢翻滾，完全急不得，終於等到即將起鍋，你瞧～外衣炸至金黃色的模樣實在太誘人。

蚵仔包的個頭比我拳頭大，撒上黑胡椒粉更可口，而且拿在手中頗有重量，買來建議趁熱吃，更能吃出海鮮鮮味，重點一顆吃完很有飽足感～

蚵仔包

一顆60元蚵仔包是店裡人氣王，外表炸至金黃酥脆，大口咬下吃的到完整一顆蛋和鮮到爆表的蚵仔，蚵仔熱熱吃超juicy，尤其是咬下瞬間在嘴裡爆開超過癮，再咬一口滿滿的韭菜冬粉，鹹香恰好口味不會太油膩，油膩度也沒想像中可怕，完全是靠著食材本身味道，並不會吃到都是皮，口感和傳統蚵嗲不同，大推來鹿港必買！

干貝鮮蚵包

太浮誇！老闆竟然將整顆日本生食級干貝包在裡面，口感比鮮蚵更豐富，而且它的韭菜冬粉炒得香氣四溢，完全沒有韭菜生澀味，與冬粉、蔥結合的調味剛剛好，鹹度適中再撒上畫龍點睛胡椒粉，使每一口吃起來不油膩又舒服，也不會蓋過主角的風采，重點鮮蚵和干貝海味十足鮮度爆表，趁熱吃好好吃，更會令人一口接著一口，涮嘴到不行～

蝦仁包

如果不敢吃鮮蚵朋友，店家有販售蝦仁包，雙手拿起蝦仁包豪邁的咬一口，感受著外皮酥香又帶點鹹香在舌尖綻放，緊接著一整尾的蝦仁吃起來鮮脆彈牙，而且蛋香濃郁整顆吃就是爽，重點餡料飽滿不空虛，一邊吃著蝦仁包，一邊逛鹿港老街超愜意。

喜歡吃辣朋友記得告知老闆，老闆會將甜辣醬擠在蚵仔包裡面，NANA自己挺喜歡加辣，甜中帶辣風味配上鹹香四溢海味，口味爽口油度恰好，吃完了也不顯油膩，這家蚵仔包真的好吃，怪不得生意好得嚇嚇叫，常常開賣不到五小時就賣光，下次來鹿港玩不妨來品嘗看看！

鹿港金盛蚵仔包

地址:彰化縣鹿港鎮民權路269號

營業時間: 六日10:30~18:00

電話:0911-820316

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