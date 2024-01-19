台中新店報報|吳甜Sweets-日式老屋中吃寶貝浴缸燒，順道逛台中最新景點|國家漫畫博物館



台中最新景點國家漫畫博物館籌備處(前刑武場)大家去逛過了嗎?

園區占地很廣，

目前已開放13處可以參觀，

其中的餐飲店家目前有吳甜Sweets、喫茶 花覓 HANAMI和甲拉麵，

這次要跟大家分享的以甜點、冰淇淋為主的吳甜Sweets。

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台中新店報報 吳甜 位置

新開幕的吳甜位於台中最新景點-國家漫畫博物館籌備處(前刑武場)，

以昭和時期的宿舍改建，

外觀是非常有氛圍感的日式老屋，

因為餐點可愛平價，

假日人潮真的不少。

平面圖在這邊，

找到9號宿舍這邊，

就能找到吳甜囉!

台中新店報報 吳甜 店內空間

假日人潮多，

可能要排隊一下，

店內空間不大，

不管內用外帶都是同一路線，

所以是有點擠啦~

走到室內左邊就是和式座位區，

右邊是櫃台和寶貝浴缸燒的製作區域，

正前方則是冰淇淋櫃。

冰淇淋看起來非常的誘人，

有十種口味。

到訪這一天雖然天氣很冷，

但是買冰淇淋的朋友還是不少，

有些口味都見底了。

點完餐就可以先到旁邊的座位區坐著等用餐，

這一區需要拖鞋喔!

用餐區空間不大，

大約六桌的空間，

搭配上藤編的小桌和椅墊，

看起來很有質感。

不過椅墊有點不好坐就是了，

還是說我屁股太大(掩面)

台中新店報報 吳甜 菜單

吳甜提供的餐點有冰淇淋、寶貝浴缸燒、茶與甜湯，

除了雙球冰淇淋破百外，

其他都是百元以下，

或銅板價的餐點，

加上造型可愛，

所以引來不少朋友嘗鮮。

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寶貝浴缸燒現點現做，

這一天只有原味奶油口味。

麵糊倒進圓圓的模具中，

小朋友超喜歡看這種製作過程，

不過入口處這邊真的比較壅擠，

小朋友盡量還是在座位區等候比較好。

一顆顆熱騰騰又圓滾滾的寶貝燒出爐。

這一個步驟，

大家有看出來是在做什麼嗎?

台中新店報報 吳甜 餐點介紹

因為天氣冷，

所以我們點了白玉紅豆湯和日式玄米茶，

來搭配寶貝浴缸燒，

飲品、湯品的部分比較快，

寶貝浴缸燒現做要等稍微久一點。

【日式玄米茶】

吳甜的紙杯真的很有質感，

玄米茶上桌其實是有蓋子的，

連蓋子都是紙製。

一杯熱呼呼的玄米茶，

在冷颼颼的天氣裡來上一杯，

整個都暖起來了。

【原味奶油泡泡醬寶貝浴缸燒】

登扔!!一份原味奶油泡泡醬寶貝浴缸燒登場，

呼~名字好長喔!

小巧還有可愛表情的雞蛋糕，

用像小浴缸的紙碗裝著，

難怪叫浴缸燒，

不過我以為名稱真的泡泡醬是會有醬料類的東西，

其實沒有阿~

看起來有點喜感的寶貝浴缸燒，

摸起來QQ彈彈的，

每一顆都很扎實。

整顆沒有空隙，

但一入口就是滿滿的奶油香氣。

份量上也還OK，

不過當天店家有說因為現場的大家都等很久，

所以份量上有多給兩顆。

【白玉紅豆湯】

白玉紅豆湯的白玉是方方的，

有點像小豆腐塊的感覺，

湯匙就淺淺的挖料出來還OK，

紅豆湯的部分不會太甜，

也是很適合天冷喝的。

整體來說除了動線的部分不是很流暢，

不過以這空間來說應該真的有點難處理，

餐點可愛、味道也都不錯，

價格上都算頗親切的，

到國家漫畫博物館園區真的可以來吳甜吃一下寶貝浴缸燒、喝喝飲料喔!!



台中新店報報 吳甜 店家資訊

營業時間:10:00 - 19:00

公休日:每周二

地址:臺中市西區林森路33號9號宿舍

粉絲團:吳甜（Sweets）

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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