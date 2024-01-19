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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣礁溪鄉白水豆花 宜蘭礁溪創始店》日式文青手工鹽滷豆花，現刨麥芽糖+桃膠豆花最推薦

宜蘭縣礁溪鄉白水豆花 宜蘭礁溪創始店》日式文青手工鹽滷豆花，現刨麥芽糖+桃膠豆花最推薦

2024-01-19 09:35:09 紫色微笑 人氣：105
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紫色微笑

發表篇數：1313篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：白水豆花
phone0968-023785
place宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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來宜蘭找礁溪溫泉礁溪平價湯屋後必吃白水豆花 宜蘭礁溪創始店真的是礁溪餐飲界的傳奇啊，只賣簡單的豆花+麥芽糖花生粉+其他佐料，有人說很像花生捲冰淇淋的感覺，每次經過都是人大排長龍!對面有收費停車場， 裝潢和店員裝扮很有日式風。順便來礁溪一日遊太好玩了

 

白水豆花 店家資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號
  • 營業時間：12:30–20:00 週四公休
  • 電話：無

交通停車

  • 【自行開車】Google導航輸入白水豆花 宜蘭礁溪創始店即可到達
  • 【停車場】對面有收費停車場，開車來很方便
  • 【大眾交通】搭火車至礁溪火車站下，步行15分鐘到達

白水豆花 菜單價位

只賣三樣產品!!

白水豆花 環境介紹 

這家位於礁溪熱門的溫泉商圈德陽路上，前身還是間賣關東煮的小店，一旁還是洗衣店。沒想到現在已經紅透半邊天的白水豆花

這間日式的小屋子還滿有味道的。之前關東煮生意也很不錯，但諸多因素下還是收攤了~~現在不但聲名遠播，前陣子才曾進軍永康街開店呢

古色古香的建築，還真的有幾分到日本的感覺呢

一旁是立食區!!這裏的生意真的太好了!

店裏真的很小，只能容納七、八人左右。裏面的吧台兼工作區也不大。窗邊的位置永遠是最熱門的

白水豆花 必吃推薦

因為有低消，所以一人需點一碗!!  我們點了麥芽糖桃膠豆花+麥芽糖綜合豆花

這裏的碗和湯匙都選的不錯，增加了不少賣相!! 真的多了幾分高級感!!

相對於豆花、粉圓或桃膠，多了麥芽糖花生粉才是讓口感變的特別的原因吧!! 麥芽糖花生粉也是宜蘭常見的花生捲冰淇淋裏面的主角

現在加在豆花裏，創意的組合，有很不錯的效果呢

軟綿的豆花加上香甜可口的花生粉，形成了不同的口感!! 加上粉圓或桃膠，小小一碗很豐富的口感呢
琥珀色的桃膠，口感軟Q軟Q的，據說含有植物性膠原蛋白~也是美顏聖品呢。

簡簡單單的小食卻生意出奇的好!! 真的太厲害了!!

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