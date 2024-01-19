台中美食推薦。有鳴鯛魚燒師承日本手藝，使用日本鳥越麵粉、靜岡抹茶…等高規格的原料製作，每週末限量三天要過來買記得先上臉書專頁看看喲~小金非常喜歡吃鯛魚燒這次真的在台中找到心目中排得進前幾名的鯛魚燒了，有鳴鯛魚燒口味有甜、鹹風味，經典的紅豆、卡士達當然不能少，另外上有起司玉米的口味鹹香滋味也很讚。

有鳴鯛魚燒

營業時間 週四-週六14:30-18:00

電話 0906393678

地址 406台中市北屯區遼寧路一段371號的騎樓

臉書專頁請點我； Instagram請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

有鳴鯛魚燒從原址搬到位於松竹路跟遼寧路口這，每次到攤位前還沒看到鯛魚燒本人就可以聞到濃濃的香氣，說真的不管是鹹的還是甜的都非常誘人。

有鳴鯛魚燒每種口味都是老闆試了又試，食材也是嚴選再嚴選~所以說真的吃到賺到，特別是年節期間還推出了【期間限定鯛魚燒禮盒】，不管是要自己吃，還是當伴手禮都沒問題。

有鳴鯛魚燒多數食材老闆也是不假他人之手，自己熬煮的紅豆、自己蜜的大甲芋泥…每種真的都是小金的心頭好，真心希望老闆可以快點開分店啊~

【紅豆】

有鳴鯛魚燒讓小金最受不了的就是那酥酥的外衣，裡頭的麵體QQ的、餡料棉棉的口感，每一口真的都是幸福感滿滿，還沒吃過的朋友一定的來試試。

有鳴鯛魚燒的餡料甜度也有特別的調整屬於自己的黃金比例，以往大家對於鯛魚燒的印象就是太甜了，但有鳴鯛魚燒減少了糖的比例，並且用了「三井上白糖」，這個紅豆泥真的是好吃到我都想要整碗挖來吃。

【卡士達】

卡士達口味也是有鳴鯛魚燒經典的人氣口味之一，香濃的卡士達醬烤完後會完全的化在鯛魚燒裡頭，每次拿到手都顧不得燙嘴就大口大口吃起來了。

有鳴鯛魚燒的餡料也是給的滿滿滿，所以每一口魚都可以吃的到香酥的麵衣跟濃郁的餡料，說著說著口水又流下來了啦、這真的是大人小孩都會受不了的。

【靜岡抹茶】

有鳴鯛魚燒的抹茶口味用的是日本靜岡抹茶，小金覺得這是蠻適合台灣大眾風味的，因為靜岡抹茶的特別之處就是香氣有吃起來的茶味不會太重，搭配裡頭的餡能很均衡的去呈現出每一個食材的風味。

日本抹茶的香氣與茶味表現的很到位，搭配上奶香十足的鯛魚燒本人真的是100%絕配，真心推薦大家可以來現場買了熱呼呼的直接嗑~太讚了

【玉米起司】

喜歡鹹食的朋友也沒問題， 有鳴鯛魚燒的幾種鹹口味也是很多顧客必買，其中這玉米起司口味完全是稱霸了，濃郁的起司跟香甜的玉米粒本來就無敵，再包進這香酥的鯛魚燒裡頭，吃一隻怎麼可能過癮。

這個玉米跟起司的量也是給足給滿，裡頭再灑上了一些黑胡椒提出不同的香味層次，再來杯咖啡是不是太享受了呀~

有鳴鯛魚燒除了超好吃的鯛魚燒之外，還有「巴斯克蛋糕」跟「巧克力布朗尼」兩種隱藏版的甜點，當然一樣是每日限量登場的，如果有特別一定要吃到不可的朋友記得可以先電話預訂一下。

這巧克力布朗尼的口感札實度很剛好，濕潤的呈度也是恰到好處，重點是巧克力的香氣超濃郁，而且老闆還特別開發了「巧克力布朗尼口味鯛魚燒」，這下子一次就可以吃到兩種想吃的甜點啦！

巴斯克蛋糕這幾個年頭也是圈了不少粉，各大糕餅麵包店也都爭相推出，那香濃的奶香加上綿密細緻的口感也是讓人受不了，吃一口就會停不下來的那種。

有鳴鯛魚燒的期間限定鯛魚燒禮盒裡頭一共有六隻魚，包含了「紅豆」、「卡士達」、「抹茶卡士達」三種經典人氣口味，看這剛出爐的鯛魚燒是不是超級誘人的，趕緊回家趁熱吃。

【貼心小提醒】

現點現做需10-15分鐘，可以事先電話或私訊預訂

LINE帳號：@603sfpvu

如需訂購15隻以上，請前一天先告知並預付一半的訂金

有鳴鯛魚燒

營業時間 週四-週六14:30-18:00

電話 0906393678

地址 406台中市北屯區遼寧路一段371號的騎樓

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