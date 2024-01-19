近期花卉試驗中心的台北茶花展（展期：2024/01/05~2024/01/14止）剛好告一段落，不過～園區不同的茶花品種依舊盛開中，趁著天氣良好，前來走走～

可惜！人算不如天算，抵達現場的時候，這裡天氣是陰天狀態，呵呵～

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處花卉試驗中心

地址： 111台北市士林區仰德大道四段175巷32號

營業時間：

每天 08:00–17:00

☑入園無料｜無停車位🚗（建議搭大眾交通工具前來）｜有廁所 🚾。

陽明山一向有台北後花園之稱，尤其在花卉試驗中心，一年四季皆有不同的花卉盛開。

2024年的一月除了茶花之外，這裡還有鬱金香｜風信子｜八重櫻｜寒櫻｜梅花四處綻放，吸引不少愛花人士前來賞花，手機｜相機拍個不停，留下花兒美好一刻！

園區佔地很大，栽種了各種不同季節、不同時期的花卉植物，讓來訪的遊客，一年四季都有不同的風貌可以觀賞。

而這裡的各式茶花品種，也都是老欉狀態，在園區各角落綻放｜凋落，彷彿在這個季節，呈現了一幅絢麗多彩的畫面。

看到來訪的遊客，在園區每個角落拍照，就好像這裡是一個絕佳的拍攝場所。

隨著陽光漸漸的露臉，照耀花兒之下，呈現更多的豐富色彩，在這拍照每一個角落都很好構圖。

這裡的花匠，感覺非常用心的在維護環境上，整體環境整潔十分的井然有序。

走在園區小徑上，像是置身於一個悠閒宜人的花園，心情也跟著愉悅起來～

這裡不同的時期的花卉展出，也會有相關的互動活動，讓來訪的遊客，除了可以欣賞美麗的花兒之外，也可以親身體驗花藝的樂趣，更深入地了解花卉的種種奧秘。

整體來說，來到花卉試驗中心，好像進入了一個充滿生機和美麗的世界。

不同的季節，不同的花卉盛開，讓人們隨時來訪，都可以逛到流連忘返。

不管是獨自前來，或是三五好友，或是攜家帶眷，這裡都可以慢步的欣賞，悠哉度過美好的時刻！

就讓在一、二月的季節，觀看各種花卉的盛開，就讓心隨著花香飄動，一同來感受大自然之美。