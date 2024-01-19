三重美食推薦「柴吉壽司」菜單提供握壽司、丼飯、手卷、散壽司、沙拉和生魚片等日式料理，之前在三重美食社團看到團友打卡推薦，招牌柴犬狗狗LOGO吸睛可愛，平日運氣好還有機會看到店狗。

三重美食 柴吉壽司 位置

「柴吉壽司」地址位於三重三和路四段，靠近捷運徐匯中學站，早上九點就營業，可以來買壽司當早餐。

柴吉壽司

地址：新北市三重區三和路四段165-5號

營業時間：09:00–14:00, 16:30–21:00（公休請務必看粉絲團）

LINE ID：@701klesy

粉絲團：柴吉壽司

食記：【三重美食】柴吉壽司，三重握壽司、丼飯和生魚片推薦！(有外送)

提供：內用、外帶和平台合作外送

三重美食 柴吉壽司 環境

「柴吉壽司」的招牌很顯眼，每次騎車經過三和路四段都會看到。近期中午和晚上來吃兩次，所以這篇食記會有白天和晚上的風景。

柴吉壽司早上九點就營業

櫃子會有當天現做的平價壽司

趕時間的人可以馬上外帶

來兩次都看到不少人購買

第一次平日中午來看到店狗，狗狗親人熱情，但因為太親人招呼怕會影響客人用餐，所以可以看到他的機會不是很多喔～

「柴吉壽司」店內乾淨明亮，不過內用座位不多。

除了內用和外送，現場來外帶的客人也不少，壽司都是現做，如果量多建議提前預訂喔。

除了固定菜單，店內牆上也有新品和期間限定優惠，丼飯優惠價很划算呢！（截止日請依照店家現場為主）

三重美食 柴吉壽司 菜單價錢

柴吉壽司菜單價錢

柴吉壽司提供握壽司、丼飯、手卷、散壽司、沙拉和生魚片等日式料理。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重美食 柴吉壽司 餐點推薦

鮮蝦手卷50、蘆筍手卷40

等丼飯上桌前先來個手卷開胃

海苔鮮脆可口，裡面滿滿高麗菜絲，手卷新鮮清脆

不過美乃滋較多，和我一樣不愛美乃滋的人記得和店家講放少一點喔

明太子燒鮭 兩貫50元

來兩次都有點鮭魚，柴吉壽司鮭魚的品質很不錯

油脂豐富，切的厚度也剛好，微微炙燒逼出油脂更香

底下的米飯軟硬適中，加上明太子增添鹹味，好吃

鮭魚子 兩貫60元

最愛鮭魚卵入口逼逼波波的口感，鹹香又甜，加上我愛的海苔和米飯，這也是每次必點。

明太子玉子燒 兩貫50元

味道單純的玉子燒

清爽的蛋香還有一點點甜甜的滋味

和明太子的鹹香搭配剛好

鮭魚肚 一貫60元

菜單寫著限量供應

鮭魚肚大塊飽滿，滋味鮮美、腹肉油脂較豐富，但不會覺得油膩，吃完很滿足。

柴吉海鮮丼 280元

菜單提供海鮮丼飯價位在280元～400元都有

柴吉海鮮丼有鮪魚、鮭魚、旗魚、黃金魚和甜蝦

底下搭配的是冷醋飯，不過醋味比較淡，一旁還有海帶絲、牛蒡絲和玉子燒，種類不少，想吃更澎湃可以點400元的柴吉豪華丼。

味噌湯 30元

這冷冷的天氣絕對需要來一碗熱的味噌湯，喝完心暖暖的～

柴吉壽司的座位不多，不過店家態度客氣親切，環境也整理的很乾淨，很推薦來內用，但我發現很多人都會來外帶，也有懶得出門的人就叫外送。

柴吉壽司

地址：新北市三重區三和路四段165-5號

營業時間：09:00–14:00, 16:30–21:00（公休請務必看粉絲團）

LINE ID：@701klesy

粉絲團：柴吉壽司

食記：【三重美食】柴吉壽司，三重握壽司、丼飯和生魚片推薦！(有外送)

提供：內用、外帶和平台合作外送

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇食記自費

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