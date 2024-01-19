三重美食推薦「柴吉壽司」菜單提供握壽司、丼飯、手卷、散壽司、沙拉和生魚片等日式料理，之前在三重美食社團看到團友打卡推薦，招牌柴犬狗狗LOGO吸睛可愛，平日運氣好還有機會看到店狗。
三重美食 柴吉壽司 位置
「柴吉壽司」地址位於三重三和路四段，靠近捷運徐匯中學站，早上九點就營業，可以來買壽司當早餐。
柴吉壽司
地址：新北市三重區三和路四段165-5號
營業時間：09:00–14:00, 16:30–21:00（公休請務必看粉絲團）
LINE ID：@701klesy
粉絲團：柴吉壽司
食記：【三重美食】柴吉壽司，三重握壽司、丼飯和生魚片推薦！(有外送)
提供：內用、外帶和平台合作外送
三重美食 柴吉壽司 環境
「柴吉壽司」的招牌很顯眼，每次騎車經過三和路四段都會看到。近期中午和晚上來吃兩次，所以這篇食記會有白天和晚上的風景。
柴吉壽司早上九點就營業
櫃子會有當天現做的平價壽司
趕時間的人可以馬上外帶
來兩次都看到不少人購買
第一次平日中午來看到店狗，狗狗親人熱情，但因為太親人招呼怕會影響客人用餐，所以可以看到他的機會不是很多喔～
「柴吉壽司」店內乾淨明亮，不過內用座位不多。
除了內用和外送，現場來外帶的客人也不少，壽司都是現做，如果量多建議提前預訂喔。
除了固定菜單，店內牆上也有新品和期間限定優惠，丼飯優惠價很划算呢！（截止日請依照店家現場為主）
三重美食 柴吉壽司 菜單價錢
柴吉壽司菜單價錢
柴吉壽司提供握壽司、丼飯、手卷、散壽司、沙拉和生魚片等日式料理。
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
三重美食 柴吉壽司 餐點推薦
鮮蝦手卷50、蘆筍手卷40
等丼飯上桌前先來個手卷開胃
海苔鮮脆可口，裡面滿滿高麗菜絲，手卷新鮮清脆
不過美乃滋較多，和我一樣不愛美乃滋的人記得和店家講放少一點喔
明太子燒鮭 兩貫50元
來兩次都有點鮭魚，柴吉壽司鮭魚的品質很不錯
油脂豐富，切的厚度也剛好，微微炙燒逼出油脂更香
底下的米飯軟硬適中，加上明太子增添鹹味，好吃
鮭魚子 兩貫60元
最愛鮭魚卵入口逼逼波波的口感，鹹香又甜，加上我愛的海苔和米飯，這也是每次必點。
明太子玉子燒 兩貫50元
味道單純的玉子燒
清爽的蛋香還有一點點甜甜的滋味
和明太子的鹹香搭配剛好
鮭魚肚 一貫60元
菜單寫著限量供應
鮭魚肚大塊飽滿，滋味鮮美、腹肉油脂較豐富，但不會覺得油膩，吃完很滿足。
柴吉海鮮丼 280元
菜單提供海鮮丼飯價位在280元～400元都有
柴吉海鮮丼有鮪魚、鮭魚、旗魚、黃金魚和甜蝦
底下搭配的是冷醋飯，不過醋味比較淡，一旁還有海帶絲、牛蒡絲和玉子燒，種類不少，想吃更澎湃可以點400元的柴吉豪華丼。
味噌湯 30元
這冷冷的天氣絕對需要來一碗熱的味噌湯，喝完心暖暖的～
柴吉壽司的座位不多，不過店家態度客氣親切，環境也整理的很乾淨，很推薦來內用，但我發現很多人都會來外帶，也有懶得出門的人就叫外送。
柴吉壽司
地址：新北市三重區三和路四段165-5號
營業時間：09:00–14:00, 16:30–21:00（公休請務必看粉絲團）
LINE ID：@701klesy
粉絲團：柴吉壽司
食記：【三重美食】柴吉壽司，三重握壽司、丼飯和生魚片推薦！(有外送)
提供：內用、外帶和平台合作外送
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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文章作者：陳小可
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