你相信從內到外都有草莓的12吋奶油布丁蛋糕只要1399元嗎？

阿倫手工蛋糕在地經營多年，堅持使用天然、扎實的食材，製作許多麵包、糕點，吃得到真材實料的好滋味~

而且價格親民，深受在地民眾喜愛

招牌金莎草莓蛋糕，多年來已經累積售出50萬顆了，真的非常驚人！

現在正值草莓季，老闆使用每天農園直送的新鮮草莓，製作從內到外都有草莓的蛋糕

像是6吋至少使用20-30顆大草莓，只要799元！

還有草莓大福、草莓銅鑼燒、靜岡草莓蛋糕等甜點也不能錯過~

農曆新年快到了，老闆也推出鳳梨酥禮盒，適合年節送禮

草莓控們快跟著小米一起去看看吧。

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👉閱讀很方便

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👉阿倫手工蛋糕位置及停車方式

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阿倫手工蛋糕位於桃園市泰昌三街與宏昌五街交叉口。

👉阿倫手工蛋糕環境介紹

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阿倫手工蛋糕在地經營多年，堅持使用天然、扎實的食材，不添加化學香精香料，製作許多麵包、糕點

老闆說光是販售招牌金莎草莓蛋糕，就讓他們買下了房子。

現在正值草莓季，草莓蛋糕創下月銷千顆的佳績，深受民眾歡迎

喜愛草莓的朋友要趕緊下訂喔，因為越接近過年，店家就越忙碌~

👉阿倫手工蛋糕菜單目錄搶先看

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草莓蛋糕有6吋、8吋、10吋和12吋不同尺寸~

這是最大的12吋蛋糕只要1399元，老闆很佛心，從外面到內餡夾層應該使用了有上百顆的草莓

市面上至少也要2000多元才買得到~

幫朋友、家人慶生訂一顆草莓蛋糕，對方一定超開心的

大家看看這12吋蛋糕，是小米好幾顆頭的大小 XD

拿起來很有份量，拿久真的會手痠

這是10吋的草莓蛋糕，價格是1199元。

老闆很用心，推出雙層草莓蛋糕，由6吋和4吋組合而成，價格是1200元

還附上燈串營造浪漫氣息，真的儀式感滿滿~

👉阿倫手工蛋糕用餐心得分享

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正值草莓季，擺上一桌滿滿草莓甜點，是不是相當誘人呢

首推草莓蛋糕，外盒相當精美，送禮自用兩相宜

草莓蛋糕6吋 799元，外層鋪滿草莓，不放過一點縫隙 XD

小米數了一下光是外層就有30多顆了，老闆給料很大方，草莓控們還不衝嗎

內餡有新鮮草莓、手工製作的布丁及鮮奶油，鮮奶油滑順且甜而不膩，搭配酸酸甜甜的草莓，有初戀的滋味

蛋糕體口感綿密，帶有淡淡蜂蜜香，加上軟Q的布丁，一口咬下有多層次的享受

這家店算是隱藏版的蛋糕店，還沒有很多人發現，只有在地老饕才知道 XD

靜岡草莓蛋糕(180元/4吋)是抹茶蛋糕體，搭配靜岡草莓、藍莓、鮮奶油和日本食用級金箔

內餡特別加入楊枝甘露，與抹茶滋味結合挺新奇的，這是抹茶控必點的

招牌金莎草莓蛋糕(200元)巧克力蛋糕外層有特調濃郁巧克力裹上杏仁角，內餡是新鮮草莓及鮮奶油。

一口咬下有濃郁巧克力與杏仁香，加上綿密蛋糕、滑順鮮奶油及酸甜草莓，真的是高貴不貴的美味享受

今年農曆新年送禮不只可以送餅乾，還可以送新春開運草莓大福禮盒(399元/盒)， 象徵福氣到來

(草莓大福可冷藏保存五天)

老闆選用大顆的草莓、手工紅豆餡製作，特別加上金箔點綴，拿來送禮超有面子

紅豆餡保有顆粒感，加上軟Q外皮及酸甜多汁的草莓，讓人一口接一口吃不停~

草莓銅鑼燒(120元/盒)，一盒有三個。

鬆軟餅皮搭配農園直送的草莓及卡士達醬，是小朋友的最愛

最後還有傳統的土鳳梨酥可以送禮，一顆45元、一盒10顆只要380元呢

土鳳梨酥一顆Size不小~

酥鬆的餅皮加上濃郁香甜的內餡，過年送禮不論送草莓大福還是土鳳梨酥，都有好運旺旺來的祝福

以上是我們的心得分享，阿倫手工蛋糕讓小米很驚豔，超多草莓的蛋糕，價格很親民，不用花大錢就可以有高貴不貴的享受

今天冬天想要吃草莓的朋友快衝一波吧！

👉阿倫手工蛋糕營業時間地址

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🌟店家資訊：阿倫手工蛋糕

🏠地址：桃園市桃園區宏昌五街7號

☎電話：03 228 9036

⏰營業時間：週一至週五 10:00–18:00,週六 10:00–15:00

粉絲團：阿倫手工蛋糕

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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