南寮漁港老字號店家「上允生魚片」過年熱銷的生魚片拼盤回歸囉！

這次不只有大家庭約10人份的超澎拜生魚片拼盤，還有適合小家庭的份量，滿足大家的需求

平常日生魚片買大盒送小盒，只要350元！平均一片只要12元真的很超值~

除此之外還新增了握壽司，隨著季節變化也可享受不同的刺身，難怪每逢假日就人潮滿滿

喜歡生魚片的朋友快跟著小米一起去看看吧

上允生魚片年菜組合訂購單：

除夕外送訂購表單 https://forms.gle/agwZhFdM5r7FjvYA9

除夕自取訂購表單 https://forms.gle/y25FAsUAoS2MFonFA

線上訂購也可以直接掃QRCODE唷！

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👉上允生魚片位置及停車方式

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上允生魚片就在南寮漁港漁產直銷中心內，開車的朋友可以停公有停車場再走進去。

從側門進去後走到底再右轉走到底就看到他們了，位置在B區3號

假日人潮滿滿，早點來的話選擇性比較多喔！

👉上允生魚片環境介紹

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上允生魚片經營多年，有超過30年的信譽保證，目前交由第三代經營，商品服務更多元了。

生魚片選擇性很豐富，有超值綜合拼盤、單點，也可以依喜好、預算客製，滿足大家的需求

另有炙燒握壽司、魚蛋、鯊魚煙等熟食~

如果要買新鮮魚貨自己回去料理的話，這裡也有喔

每年農曆新年前小米都會過來這邊，看看有什麼好康可以介紹給大家

除了現成的生魚片拼盤以外，還有現點現切客製化拼盤，想要幾片鮪魚、旗魚等等都可以跟老闆講~

平常日生魚片買大盒送小盒，只要350元！真的很超值

比較好的部位也只要450元，一樣買大盒送小盒

這樣一大盒有鮭魚、鮪魚、旗魚及海鱺只要350元，再送小盒！

加起來大概有3X片的生魚片，一片平均下來大概只要12元，真的很超值

這是４５０元較高級的部位。

老饕可以選擇現點現切客製化拼盤，想要哪些魚種、什麼部位要幾片都可以跟老闆講

這一盒大都是腹部的部分只要950元，在日料店至少要1000多元了~

這是台灣在地食材，來自宜蘭的胭脂蝦，老闆貼心剝除蝦殼了，大家可以大口享用肥美的胭脂蝦

這一盒只要450元很超值，外面隨隨便便一隻也要200多元喔！

彈牙鮮甜的口感讓人一吃難忘，加上高級的山葵，在家裡也可以享受頂級的海鮮喔~

不吃生食的朋友，可以選擇炙燒握壽司~

這是炙燒鮭魚三兄弟有原味、焦糖和起司口味，加上鮭魚卵，不用花大錢也可以享受高級的食材

還可以現場買或點外送平台呼叫他們的丼飯系列唷！

👉上允生魚片年菜組合訂購單

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上允生魚片開放除夕外送或自取預購了，預購截止日期1/29，商品完售將提前收單

大家買回去加菜，可以大大減輕媽媽的辛勞喔！ 而且滿1500元還免運費唷！（新竹市東區-北區-香山區，竹北市，新竹縣新豐鄉）

除夕外送訂購表單 https://forms.gle/agwZhFdM5r7FjvYA9

除夕自取訂購表單 https://forms.gle/y25FAsUAoS2MFonFA

◾️預購截止日期1/29(一)

◾️如預訂商品提早完售將關閉此表單

◾️開放外送地區:新竹市東區-北區-香山區，竹北市，新竹縣新豐鄉

◾️外送日期:2/9除夕當天

◾️外送時間:除夕當日10:00開始外送18:00前全數抵達

(無法指定外送時間)

◾️為了維護外送品質【未滿1500元，酌收運費200元；1500元

以上(含) 即可免運 】

◾️可找親朋好友湊免運標準，訂單需打在同一個表單內，地址只能填一個!

👉上允生魚片用餐心得分享

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今天我們一行人小結巴、Kelly、晴繪、小林都很愛生魚片，買個三大盤回去聚餐真的超爽的 XD

豪華炭吉拼盤優惠價 1900元 (原價2000元)，有旗魚、鮪魚、鮭魚、干貝、軟絲及劍旗魚等多種食材。

拿起來非常有份量，都快比小結巴半身大了 這樣不到2千元當年菜超值又有體面~

除了一般的山葵、十全醬油包以外，還有重口味的老饕們喜愛的山葵醬，這可是又辣又嗆

拼盤內有油花較多和較少的魚種，這樣的搭配吃起來就不會太膩

旗魚油花不多，吃起來嫩嫩的，有魚肉的甜味。

鮭魚油花很漂亮，很吸睛~

油花甘甜有入口即化的口感，除夕夜吃上美味生魚片真的是人生一大樂事

除夕當然要吃上喜氣洋洋的鮪魚，又嫩又甜的口感，不管長輩或小朋友都很適合

這是小米很愛的生食級干貝，脆甜的口感非常讚~

劍旗魚有油脂甘甜，加上扎實的口感，個人覺得挺不錯的

軟絲口感軟Q，吃起來挺甜美的。

特上小家庭干蝦魚魚拼盤優惠價 1380元 (原價1490元)，有旗魚、鮪魚、劍旗魚、鮭魚、干貝和甜蝦，適合小家庭

甜蝦特別大隻，脆口又甜 其他刺身部位較好，吃起來甜又嫩~ 適合小家庭吃好又不會份量太大吃不完。

這是小家庭章魚蝦蝦魚多多拼盤，優惠價 700元 (原價900元)，有旗魚、鮭魚、鮪魚、章魚和甜蝦，即使兩個人也可以吃的很豐盛

以上是我們的心得分享，喜愛上允生魚片年菜組合的朋友絕對不容錯過，沒有吃過的朋友一定要嚐看看喔

建議提早預訂以免完售，沒訂到可別怪小米 XD

👉上允生魚片營業時間地址

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🌟店家資訊：上允生魚片

🏠地址：新竹市北區新港三路1之9號 南寮漁港漁產直銷中心B區3號

☎電話：0916 539 917

⏰營業時間：週二至週五 09:00~18:00,假日 09:00~19:00

粉絲團：B區3號上允生魚片

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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