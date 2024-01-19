減醣的朋友是不是跟我一樣，外食不知道吃什麼的話，那就吃牛排最快，可快速補充蛋白質還可以飽到撐。鬥牛士牛排也是老品牌了，近期捲土重來 氣勢洶洶的回歸，主要還是那個厚切的程度太驚人了！不是普通的厚實，重點還能軟嫩多汁，雙人分享餐真的好超值，還有20多種飲料、冰淇淋、玉米濃湯、滿滿牛肉羅宋湯隨你喝到飽。
鬥牛士 經典牛排筷食尚店｜交通位置
就位於桃園ATT筷食尚 3樓。
桃園ATT筷食尚 3樓只有兩家餐廳
所以非常好找，電梯一進來就看到了。
問店員才知道原來今年八月才剛開幕，很新欸。
環境空間都很寬敞，動線規劃的很舒適。
美式簡約木質調工業風
有一種傳統台式牛排的裝潢風格，有沒有很親切的感覺。
繽紛多彩的配色讓人食慾大增
還有嬰兒椅提供
鬥牛士 經典牛排筷食尚店｜吃到飽自助區
總共有兩款濃湯（玉米濃湯/牛肉羅宋湯）
20多種飲料、4種冰淇淋與三種醬料通通吃到飽。
對我來說有氣泡水、白開水以及咖啡或無糖茶就很完美了！
畢竟我們減醣的人吼，能喝的有限，但一般人喜歡的汽水、咖啡都有喔。
店內提供的是法柏蓮冰淇淋，有四種口味喔。
果汁部分提供冬瓜茶跟柳橙汁，都是小朋友最愛。
濃湯主要是玉米濃湯跟牛肉羅宋湯為主
滿滿牛肉的羅宋湯任你吃也太爽。
醬料部分除了熟悉的黑胡椒、磨菇醬以外就是熟悉的辣椒蒜蓉醬油。
鬥牛士 經典牛排筷食尚店｜MENU
只要498元就能吃到肝醬牛排、紅酒燉牛排等…
單點的話我私心推薦台塑牛小排，超級好吃又無敵厚切！
老饕推薦8選2也很超值喔。
雙人分享餐還是最划算的！
快點推薦你那愛減肥的女（男）朋友。
不管是20盎司美國濕式熟成厚切牛排＋海鮮三拼都是優質蛋白質喔。
可以吃好吃飽吃爽也不怕胖，兩個人一起分享，一人千元有找。
這個搭配龍蝦的雙人分享餐也很划算，一起吃，吃好一點。
還有鬥牛士懷古牛排鐵板麵
不過這是平日商業午餐限定，熟悉的台式牛排配方。
重點是很平價啦，兩三百元而已。
雙人分享餐 ｜ NT$.1599元
20盎司美國濕式厚切牛排＋海鮮三拼還有沙拉、蒜包
以及飲料、冰淇淋、玉米濃湯、滿滿牛肉羅宋湯隨你喝到飽。
有一種回到小時候被爸媽帶出門吃西餐的懷舊感。
打卡還有送薯條一份
20盎司美國濕式熟成厚切牛排真的超厚切！
這麼大一塊兩個人分食真的剛剛好，還有海鮮三拼搭配根本海陸大餐。
這麼厚實但切下去手感很軟嫩
看看裡面粉嫩嫩的肉
咬下去還會噴汁呢。
我個人喜歡吃原味
但如果沾醬派的也推薦三種沾醬都試試看，各有其風味。
建議趁熱吃，口感會更柔軟多汁。
海鮮三拼有香烤墨魚、巴沙魚排、北海道干貝（4顆）
這裡就是減醣者的天堂，都是優質蛋白質，還是海陸大餐。
兩個人吃真的夭壽飽。
男生真的不用擔心吃不飽，那厚切牛排真的很猛。
真的是一整隻香烤墨魚，軟Q新鮮有彈性，超爽的。
巴沙魚排也是軟嫩多汁入口即化，更別提生食級干貝了，肯定鮮甜多汁。
老饕推薦8選2
霜降牛排/去骨雞腿排/松阪豬排/深海比目魚/北海道干貝5顆/香烤墨魚/香烤魚排/油封鴨腿 8選2。我選了深海比目魚跟松阪豬排兩種。
松阪豬排很脆香。
深海比目魚超嫩，連小寶寶都愛吃。
好吃到停不了的比目魚
台塑牛小排
台塑熟成帶骨牛小排，這厚度真的贏麻了！
意外的是還超好吃，軟嫩多汁還很夠味，榮登本日最優秀。
瘦肉居多帶點油脂，軟嫩好切。
沾點肉汁更好吃喔。
鬥牛士懷古牛排鐵板麵
不過這是平日商業午餐限定，熟悉的台式牛排配方。
營養均衡以外重點是很平價啦，兩三百元而已。
古早味傳統台式牛排，有麵條的那種
一份才兩三百但營養滿分，還加上自助吧吃到飽也太超值了。
不過這是平日午餐限定喔，很划算。
以後減醣好伙伴又多一家了！
超推台塑牛小排與雙人分享餐超划算。
鬥牛士經典牛排筷食尚店
地址：桃園市桃園區中正路47號號 3 樓（桃園ATT筷食尚 3樓）
電話：03 2752286
時間：11:00–22:00
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