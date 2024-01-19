當你踏入這原住民主題公園，彷彿穿越了城市的喧囂，進入了一個靜謐而充滿原始風情的神秘境地。

位置就在國立故宮博物院旁的公園，在秋冬時節，這裡可是一個賞落羽松的熱門點。

原住民文化主題公園

地址： 111台北市士林區至善路二段

開放時間：

每天 24 小時營業

☑入園無料｜有料停車🚗｜無廁所 🚾。

沿著池畔，映入眼簾是一片橘黃的落羽松，好像是一幅色彩斑斕的油畫，超美～

天氣超好下，當陽光穿透樹葉，將橙黃樹葉映照得如同黃金色一樣閃耀，令人陶醉其中。

這裡的落羽松不僅漂亮之外，也為秋冬的季節，視覺系帶來的一絲濃厚的美感。

尤其是在好天氣時刻，池面上倒映橘紅美景，形成一幅美麗倒影畫，在這邊拍照｜自拍都很好構圖，不管是橫拍｜直拍，都可以讓照片增添不同的層次與色彩。

而在池畔中也有一處涼亭，可以在此休憩，聆聽樹葉風吹沙沙的聲音，感受一絲都市中難得的寧靜與美麗。

個人感覺目前落羽松已達最大值，雖然說這裡只是一個小點，有興趣的朋友不妨來走走。

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每次士林官邸的花卉展覽都是精彩絕妙，不同的季節有不同的花卉季展出。

當你踏入士林官邸內的玫瑰園，仿佛來到了玫瑰聖地，這裡的梅花正在盛開，在一月的季節，梅樹上素淨的白梅，彷彿是下落的白雪，和玫瑰粉紅相映襯，甚美～

▼就在大門口處，這裡的落羽松也是呈現金黃狀態。

士林官邸公園

地址：111台北市士林區中山北路五段460巷4號

開放時間：

戶外 08:00-18:00｜室內 08:30-17:00｜公園全年無休

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

在梅花盛開下，玫瑰園上層都是白色的花海，慢步在其中，絲絲聞到梅花的香氣，讓人觀看又覺得眼花撩亂，卻又難以抗拒花海的誘惑。

這裡人潮總是絡繹不絕，士林官邸也算是城市中一處寧靜的綠洲，讓人們來此走走逛逛，欣賞美麗的花兒之外，也可以放鬆心情，享受大自然的美好。

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而在士林官邸一旁的203號公園，這裡也是有一整排落羽松，在展現綠黃橙紅的漸層色彩，像是在為了這個季節帶來了一抹溫暖與冬意。

這裡的落羽松樹木有點高大，不管是夏天的綠意濃郁，秋冬的金黃橙紅，每次來拜訪，都會有截然不同的風采，尤其在陽光的照耀之下，欣賞落羽松，好像是為冬日增添了一抹暖意。

203號公園

地址： 111台北市士林區中山北路五段378巷26號

開放時間：

每天 24 小時營業

站在水圳的石階上，看著落羽松倒映的水景，好像有一絲絲彷彿在國外的異國風情。

難怪來訪的遊客，總是在這裡停駐自拍，在正午時刻，陽光透過樹葉灑在地面上，營造出一種溫暖的氛圍，每一個角度都粉好構圖。

而公園的另外一處梅花也在盛開中，這裡有不少的座椅可以休憩，就這樣子～慵懶的欣賞大自然美景。

而一旁是車輛來往的噪音，而我坐在這裡卻是一刻的寧靜，形成一幅動與靜強烈的對比！

這裡的交通位置很方便，搭乘捷運｜公車便可以抵達，隨著時光的流逝，樹葉顏色的變化，真的有一絲冬天季節的氛圍。

就這樣子走走逛逛士林官邸｜203號公園，無論是來這裡欣賞落羽松的美景，或者是在這裡享受片刻的寧靜，這裡都是一個好地方，尤其是在秋冬限定版季節時刻，有興趣的朋友，不妨來走走。

而附近的▼志成公園，梅花花況感覺很不優，期待明年再訪～