我個人推薦必點：小籠包、排骨蛋炒飯、蝦肉紅油抄手、元盅雞湯、小菜

信義店

營業時間：

週一至週五11:00~20:30

週六、日及例假日10:30~20:30

電話: 02-2321-8928

地址: 台北市信義路二段194號(捷運東門站5號出口)



復興店

營業時間：

週一至週日10:00~21:00

電話: 02-8772-0528

地址: 台北市忠孝東路三段300號B2(SOGO復興館)



天母店

營業時間：

週一~週四10:30~20:30

週五10:30~21:00

例假日10:00~21:00

電話: 02-2833-8900

地址: 台北市中山北路六段77號B1(SOGO天母店)



101店

營業時間：

週一至週日11:00~20:30

電話: 02-8101-7799

地址: 台北市市府路45號B1(台北101購物中心)



南西店

營業時間：

週日至週四11:00~20:30

週五、六及例假日前夕11:00~21:00

電話: 02-2511-1555

地址: 台北市南京西路12號B2(新光三越南西店1館)



A4店

營業時間：

週日至週四11:00~20:30

週五、六及例假日前夕11:00~21:00

電話: 02-2345-2528

地址: 台北市松高路19號B2(信義新天地A4館)



A13店

營業時間：

週一至週日11:00~20:30

電話: 02-8780-5200

地址: 台北市松仁路58號1樓(遠百信義A13)



新生店

營業時間：

週一至週五11:00~20:30

週六、日及例假日10:00~20:30

電話: 02-2395-2395

地址: 台北市信義路二段277號(捷運東門站6號出口)



板橋店

營業時間：

週一至週日11:00~21:00

電話: 02-8951-2222

地址: 新北市板橋區新站路28號B1(大遠百板橋店)



新竹店

營業時間：

週日至週四11:00~20:30

週五、六及例假日前夕11:00~21:00

電話: 03-523-6222

地址: 新竹市西大路323號B1(大遠百新竹店)



台中店

營業時間：

週一至週五11:00~21:00

週六、日及例假日10:30~21:00

電話: 04-2259-9500

地址: 台中市西屯區台灣大道三段251號B2(大遠百台中店)



高雄店

營業時間：

週一至週日11:00~21:00

電話: 07-55-33312

地址: 高雄市左營區博愛2路777號B1(漢神巨蛋購物廣場)



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