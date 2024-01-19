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鼎泰豐菜單鼎泰豐的單品非常多，有些菜色會隨著季節做變化，有些分店也會在數量配置跟價錢上做調整，除了經典的小籠包系列外，也有飯、麵、湯、燒賣及餃類。 ▼其中菜單內的小籠包、蒸餃、燒賣類，會有一籠(10個)及半籠(5個)的選擇，而且價位並不會比較高，非常貼心的菜單。 ▼桌上備有米醋跟醬油，我自己是兩個都會加。
小菜▼每次去鼎泰豐必點的就是這道小菜，結合豆芽、豆乾、海帶絲及冬粉，口味上帶酸所以非常開胃。
辣味黃瓜▼辣味黃瓜非常厚切，原本以為會很辣但其實還好，辣度是提味，然後吃起來很有脆度。
乾煸四季豆▼喜歡四季豆的人可以嘗試看看，口味較為清淡，但價位偏高。
小籠包▼鼎泰豐小籠包是最有名的，別看這一顆小小的小籠包，可是有著18摺的黃金外皮。 ▼夾起來一顆的重量也滿沉的，感覺得出來裡面湯汁非常飽滿。 ▼建議要搭配薑絲還有米醋跟醬油一起吃，皮薄餡多，湯汁超精華一口都不要浪費啊 !!! (薑絲不夠可以再請服務生提供)
絲瓜蝦仁小籠包▼絲瓜蝦仁小籠包也是我每次來都會點的，屬於比較清淡的口味，一顆也是很沉有湯汁。 ▼裡面有蝦仁跟絲瓜，可以單吃原味很清爽，或是一樣搭配薑絲和米醋醬油，怎樣吃都好吃。
蝦肉煎餃▼光看這盤蝦肉煎餃送上桌後那一整片的脆皮就好吸引人~~我最喜歡煎餃外酥內嫩的口感了!! ▼蝦肉煎餃裡面有一整隻蝦子跟飽滿的肉餡，重要的是還有湯汁，單吃就很夠味了。
排骨蛋炒飯▼排骨蛋炒飯也是我每次到鼎泰豐一定會點的，排骨好吃~炒飯也好吃，所以兩者結合起來就是”必點” !! ▼排骨很有厚度而且完全不乾柴，胡椒提味的剛剛好，排骨本身有先醃過所以單吃也很有味道。 ▼炒飯則是粒粒分明不會過乾也不會太黏，不像外面蛋炒飯可能看起來蛋的比例很少，鼎泰豐的排骨蛋炒飯每一口都吃的到蛋香，非常推薦來鼎泰豐一定要點這道啊!!
蝦肉紅油抄手▼蝦肉紅油抄手在攪拌的過程中，香氣撲鼻而來，使人食慾大開，辣度大約只有微辣程度。 ▼每顆蝦肉餛飩紮實飽滿，將外皮掀開，內餡一樣不馬虎，包裹完整蝦仁及絞肉。
炸醬麵▼第一次吃到鼎泰豐的炸醬麵讓我非常驚豔，光看他的配料就覺得很有誠意，拌開之後每一口都吃的到炸醬香跟豆干還有肉末。 ▼麵條本身也很好吃不軟爛，女生也可以一個人吃掉一碗。
蝦肉餛飩湯▼蝦肉餛飩湯裡面共有8顆餛飩，餛飩裡面一樣有一整隻蝦子。
酸辣湯▼鼎泰豐的酸辣湯也滿有名的，但我個人覺得喝起來表現普通，就是沒有到很酸很辣這樣，如果外國人沒喝過的應該 會覺得很新奇，但如果是台灣人的話建議可以點元盅雞湯會比較好。 ▼酸辣湯的料滿多的，小碗就可以兩個人一起分食了，也可以當作是嚐鮮喝喝看。
元盅雞湯▼如果你特別喜歡雞腿或雞翅的人，可以在點元盅雞湯的時候跟服務人員說妳想要哪個部位! ▼元盅雞湯推薦必點，整盅湯就是雞湯的濃縮精華，雞肉不柴超嫩。
巧克力小籠包▼巧克力小籠包的麵皮，與正常小籠包麵皮相比略厚，但也因為如此多了一份Q度。 ▼內餡巧克力略帶苦味及可可酸味，甜度適中，整體來說是好吃的，推薦嘗試。
迷你芋泥包▼喜歡吃甜點但又不想吃多的人，鼎泰豐的包子類是可以只點2個的，芋泥包外皮Q彈，內餡芋泥很綿密又不會太甜，喜歡吃芋頭的人可以嘗試一下。 我們幾乎把鼎泰豐有名的人氣商品都介紹過了，當然鼎泰豐的餐點不只這些，之後有去吃也會陸續增加，只是先告訴大家推薦必點的幾樣菜色，讓第一次來吃鼎泰豐不會眼花撩亂，直接從必吃推薦的幾道特色美食下手準沒錯啦。
鼎泰豐分店資訊
信義店
營業時間：
週一至週五11:00~20:30
週六、日及例假日10:30~20:30
電話: 02-2321-8928
地址: 台北市信義路二段194號(捷運東門站5號出口)
復興店
營業時間：
週一至週日10:00~21:00
電話: 02-8772-0528
地址: 台北市忠孝東路三段300號B2(SOGO復興館)
天母店
營業時間：
週一~週四10:30~20:30
週五10:30~21:00
例假日10:00~21:00
電話: 02-2833-8900
地址: 台北市中山北路六段77號B1(SOGO天母店)
101店
營業時間：
週一至週日11:00~20:30
電話: 02-8101-7799
地址: 台北市市府路45號B1(台北101購物中心)
南西店
營業時間：
週日至週四11:00~20:30
週五、六及例假日前夕11:00~21:00
電話: 02-2511-1555
地址: 台北市南京西路12號B2(新光三越南西店1館)
A4店
營業時間：
週日至週四11:00~20:30
週五、六及例假日前夕11:00~21:00
電話: 02-2345-2528
地址: 台北市松高路19號B2(信義新天地A4館)
A13店
營業時間：
週一至週日11:00~20:30
電話: 02-8780-5200
地址: 台北市松仁路58號1樓(遠百信義A13)
新生店
營業時間：
週一至週五11:00~20:30
週六、日及例假日10:00~20:30
電話: 02-2395-2395
地址: 台北市信義路二段277號(捷運東門站6號出口)
板橋店
營業時間：
週一至週日11:00~21:00
電話: 02-8951-2222
地址: 新北市板橋區新站路28號B1(大遠百板橋店)
新竹店
營業時間：
週日至週四11:00~20:30
週五、六及例假日前夕11:00~21:00
電話: 03-523-6222
地址: 新竹市西大路323號B1(大遠百新竹店)
台中店
營業時間：
週一至週五11:00~21:00
週六、日及例假日10:30~21:00
電話: 04-2259-9500
地址: 台中市西屯區台灣大道三段251號B2(大遠百台中店)
高雄店
營業時間：
週一至週日11:00~21:00
電話: 07-55-33312
地址: 高雄市左營區博愛2路777號B1(漢神巨蛋購物廣場)