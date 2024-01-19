久聞已開業4年多，位在基隆潮境公園對面，擁有肥美鮮甜的海鮮與無敵海景，且高人氣、高CP值的自助式「望海巷石頭火鍋」，一直在我們的待訪口袋名單中。但沒想到，在去年11月底卻結束營業，原因竟是二房東看他們生意太好，店面要收回自己經營，也有不少新聞媒體報導了這件事。
或許店家早有預感，加上生意很好，在潮境店結束營業前，已先在八斗子漁港對面，開了分店〝二館北寧店〞。
今年元旦的早上天涼，心想中午吃火鍋還頗合適，又想到很多人因跨年，大概正在睡覺，中午前往「望海巷石頭火鍋」的饕客，猜測會少許多，我們應可免去長時間的排隊等候。於是就臨時起意，帶老婆和兒子前來這〝二館北寧店〞，一探這家到底是有多厲害，也把我們在2024年的第一鍋，給了它！
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▲店外觀
「望海巷石頭火鍋」 二館北寧店，
位在八斗子漁港前，
店外觀看起來頗具規模。
▲食材區
一踏入店內，
映入眼簾的是自助式食材區，
感受得到選擇頗為豐富，
食材區的環境，
看起來也乾乾淨淨、整整齊齊。
▲門口旁為櫃台
櫃台前，
介紹了店家的特色與收費方式。
人頭費30元，
白飯、醬料、古早味芋品免費，
以盤計價，
假日用餐時間120分鐘，
每人低消300元....。
▲2樓用餐區
大面積的透明玻璃窗，
可看到外面的八斗子漁港景致。
▲人潮漸現
我們於11點，
店家一開門營業就到，
大概是因為元旦的關係，
如我原本所預料，
現場還沒什麼客人，
但後來就人潮漸現。
▲冷藏食材區
這區有：蛤蜊、鮮蚵、海鱸魚片、鯛魚片、雞佛、鴨腸
▲肉盤區
各式牛、豬、雞。
其肉質與擺盤，
看起來比一般平價自助石頭火鍋，
來得好很多~
▲牆上掛了各式食材盤的價格
這裡是採取自助式的石頭火鍋店，
要吃什麼自己拿，
最後以盤計價。
食材是依據，
不同顏色形狀的盤子，
來區分不同的價位，
若不清楚食材盤的價格，
可對照食材區牆上的標註。
▲醬料區，乾乾淨淨、整整齊齊
據說這裡的醬料特色，
除了是選用牛頭牌沙茶醬外，
醋則是選用基隆當地的特產〝幸福牌烏醋〞，
辣椒醬也是基隆當地特產〝進牌辣椒醬〞，
整個就是很基隆在地味。
▲乾魷魚、蒜苗
吃石頭火鍋，
我是覺得一定要有這，
在鍋中先炒過，
然後再倒入高湯煮鍋料，
才能品嘗到石頭火鍋，
其獨特誘人的香氣與美味～
▲如果你有選乾魷魚和蒜苗，
店家會先在廚房，
和你所挑選的肉片，
稍微大火拌炒一下，
讓彼此都附著上對方的迷人香氣，
再送到你的座位。
▲開鍋秀，石頭鍋中拌炒
已先在廚房大火拌炒過的乾魷魚、蒜苗、肉片，
送到座位後，
店員先把肉片分開後，
其餘再倒入餐桌上的石鍋中爆炒。
瞬間，
石頭火鍋那，
迷人邪惡的獨特香氣撲鼻而來！
然後店員再放入高麗菜、香菇...，
倒入高湯，
視覺和嗅覺雙重誘惑的石頭火鍋開鍋秀，
完成。
接下來就是讓客人們，
自己開煮囉～
▲熟成板腱牛
看起來，
比一般平價自助式石頭火鍋的肉片，
鮮美好看許多~
▲火鍋中的肉片與蛋腸
基隆三寶：蛋腸、魚餃、吉古拉，
蛋腸更是有著火鍋界的馬卡龍之稱。
▲熟成板腱牛沾醬
涮個幾下就可起鍋的熟成板腱牛片，
肉質非常鮮美嫩口。
再沾些洋蔥蔥末，
以及基隆當地特產〝進牌辣椒醬〞，
更增添基隆在地風味~
▲湯頭
先用乾魷魚、蒜苗、肉片，
炒出香氣，
再加入店家熬煮6小時的特製高湯，
最後融入煮食各項新鮮食材的原始美味，
真的非常清甜甘醇好喝~
▲留影
和市區裡的一般自助石頭火鍋店相較，
只光看食材盤的價格，
這或許沒顯得更加便宜，
不過還算是平價且很超值，
湯頭頗不賴，
食材的鮮美度也比較出色，
特別是海鮮類。
另這的醋與辣椒醬，
還是使用當地的特色名產。
最後加上用餐環境，
寬敞舒適不少，
以及無論用餐前或用餐後，
還可到附近的漁港或海邊，
散步看風景。
這是一間，
到基隆必訪的平價自助石頭火鍋店～
【低 消】每人低消300元。另收人頭費30元，白飯、醬料、古早味芋冰免費。假日用餐時間120分鐘。
【營業時間】11：00～21：00
【地 址】基隆市中正區北寧路242-6號（八斗子漁港前）
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