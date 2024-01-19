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﹝基隆市中正﹞望海巷石頭火鍋　漁港旁，高人氣、高CP值，肥美鮮甜的自助式石頭火鍋　／二館北寧店／八斗子漁港美食／基隆必吃火鍋／基隆石頭火鍋

2024-01-19 14:42:05 阿發的簡單幸福 人氣：124
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：918篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：望海巷石頭火鍋(二館北寧店)
place基隆市中正區北寧路242-6號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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望海巷石頭火鍋all.jpg
久聞已開業4年多，位在基隆潮境公園對面，擁有肥美鮮甜的海鮮與無敵海景，且高人氣、高CP值的自助式「望海巷石頭火鍋」，一直在我們的待訪口袋名單中。但沒想到，在去年11月底卻結束營業，原因竟是二房東看他們生意太好，店面要收回自己經營，也有不少新聞媒體報導了這件事。
或許店家早有預感，加上生意很好，在潮境店結束營業前，已先在八斗子漁港對面，開了分店〝二館北寧店〞。
今年元旦的早上天涼，心想中午吃火鍋還頗合適，又想到很多人因跨年，大概正在睡覺，中午前往「望海巷石頭火鍋」的饕客，猜測會少許多，我們應可免去長時間的排隊等候。於是就臨時起意，帶老婆和兒子前來這〝二館北寧店〞，一探這家到底是有多厲害，也把我們在2024年的第一鍋，給了它！
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望海巷石頭火鍋01-店外觀.jpg
店外觀
「望海巷石頭火鍋」 二館北寧店，
位在八斗子漁港前，
店外觀看起來頗具規模。

望海巷石頭火鍋02-斜對面停車場.jpg
店家的斜對面，有座腹地不小的公有開放式停車場

望海巷石頭火鍋03-食材區.jpg
食材區
一踏入店內，
映入眼簾的是自助式食材區，
感受得到選擇頗為豐富，
食材區的環境，
看起來也乾乾淨淨、整整齊齊。

 

望海巷石頭火鍋04-特色與收費方式.jpg
門口旁為櫃台
櫃台前，
介紹了店家的特色與收費方式。
人頭費30元，
白飯、醬料、古早味芋品免費，
以盤計價，
假日用餐時間120分鐘，
每人低消300....

望海巷石頭火鍋05-輕古典雅致的用餐區.jpg
輕古典雅致的用餐區

望海巷石頭火鍋06-2樓.jpg
2樓用餐區
大面積的透明玻璃窗，
可看到外面的八斗子漁港景致。

望海巷石頭火鍋07-人潮漸現.jpg
人潮漸現
我們於11點，
店家一開門營業就到，
大概是因為元旦的關係，
如我原本所預料，
現場還沒什麼客人，
但後來就人潮漸現。

望海巷石頭火鍋08-冷藏食材區.jpg
冷藏食材區
這區有：蛤蜊、鮮蚵、海鱸魚片、鯛魚片、雞佛、鴨腸

望海巷石頭火鍋09-看起來很新鮮.jpg
冷藏食材區局部特寫
樣樣看起來都很鮮美

望海巷石頭火鍋10-蝦蟹干貝小卷.jpg
食材區：蝦、蟹、干貝、小卷...

望海巷石頭火鍋11-肉盤區.jpg
肉盤區
各式牛、豬、雞。
其肉質與擺盤，
看起來比一般平價自助石頭火鍋，
來得好很多~

望海巷石頭火鍋12-火鍋料區.jpg
火鍋料區

望海巷石頭火鍋13-牆上掛上各式食材盤的價格.jpg
牆上掛了各式食材盤的價格
這裡是採取自助式的石頭火鍋店，
要吃什麼自己拿，
最後以盤計價。
食材是依據，
不同顏色形狀的盤子，
來區分不同的價位，
若不清楚食材盤的價格，
可對照食材區牆上的標註。

望海巷石頭火鍋14-醬料區.jpg
醬料區，乾乾淨淨、整整齊齊
據說這裡的醬料特色，
除了是選用牛頭牌沙茶醬外，
醋則是選用基隆當地的特產〝幸福牌烏醋〞，
辣椒醬也是基隆當地特產〝進牌辣椒醬〞，
整個就是很基隆在地味。

望海巷石頭火鍋15-乾魷魚蒜苗.jpg
乾魷魚、蒜苗
吃石頭火鍋，
我是覺得一定要有這，
在鍋中先炒過，
然後再倒入高湯煮鍋料，
才能品嘗到石頭火鍋，
其獨特誘人的香氣與美味～

望海巷石頭火鍋16-和肉稍微炒過.jpg
如果你有選乾魷魚和蒜苗，
店家會先在廚房，
和你所挑選的肉片，
稍微大火拌炒一下，
讓彼此都附著上對方的迷人香氣，
再送到你的座位。

望海巷石頭火鍋17-我們挑選的食材.jpg
我們挑選的食材

望海巷石頭火鍋18-石頭鍋中拌炒.jpg
開鍋秀，石頭鍋中拌炒
已先在廚房大火拌炒過的乾魷魚、蒜苗、肉片，
送到座位後，
店員先把肉片分開後，
其餘再倒入餐桌上的石鍋中爆炒。
瞬間，
石頭火鍋那，
迷人邪惡的獨特香氣撲鼻而來！
然後店員再放入高麗菜、香菇...
倒入高湯，
視覺和嗅覺雙重誘惑的石頭火鍋開鍋秀，
完成。
接下來就是讓客人們，
自己開煮囉～

望海巷石頭火鍋19-準備開煮.jpg
準備開煮
來海港旁，
主要當然是拿海鮮類為主囉~

望海巷石頭火鍋20-熟成板腱牛.jpg
熟成板腱牛
看起來，
比一般平價自助式石頭火鍋的肉片，
鮮美好看許多~

望海巷石頭火鍋21-鮮蚵與螃蟹.jpg
鮮蚵與螃蟹
來海邊吃火鍋，
這應該是要必點囉~

望海巷石頭火鍋22-肉片與蛋腸.jpg
火鍋中的肉片與蛋腸
基隆三寶：蛋腸、魚餃、吉古拉，
蛋腸更是有著火鍋界的馬卡龍之稱。

望海巷石頭火鍋23-涮熟成板腱牛.jpg
涮熟成板腱牛

望海巷石頭火鍋24-香噴噴又豐盛的模樣.jpg
香噴噴又豐盛的模樣

望海巷石頭火鍋25-螃蟹鮮蚵鮮蝦.jpg
螃蟹、鮮蚵、鮮蝦
新鮮肥美誘人，
充滿大海的滋味~

望海巷石頭火鍋26-熟成板腱牛沾醬.jpg
熟成板腱牛沾醬
涮個幾下就可起鍋的熟成板腱牛片，
肉質非常鮮美嫩口。
再沾些洋蔥蔥末，
以及基隆當地特產〝進牌辣椒醬〞，
更增添基隆在地風味~

望海巷石頭火鍋27-肥美的大鮮蚵.jpg
肥美的大鮮蚵

望海巷石頭火鍋28-鮮甜的蝦子.jpg
鮮甜的大蝦子

望海巷石頭火鍋29-湯頭.jpg
湯頭
先用乾魷魚、蒜苗、肉片，
炒出香氣，
再加入店家熬煮6小時的特製高湯，
最後融入煮食各項新鮮食材的原始美味，
真的非常清甜甘醇好喝~

望海巷石頭火鍋30-隻隻有蟹黃.jpg
螃蟹隻隻有蟹黃
新鮮肥美

望海巷石頭火鍋31-免費冰品自取.jpg
冰品自取（人頭費30元，白飯、醬料、古早味芋冰免費）

望海巷石頭火鍋32-留影.jpg
留影
和市區裡的一般自助石頭火鍋店相較，
只光看食材盤的價格，
這或許沒顯得更加便宜，
不過還算是平價且很超值，
湯頭頗不賴，
食材的鮮美度也比較出色，
特別是海鮮類。
另這的醋與辣椒醬，
還是使用當地的特色名產。
最後加上用餐環境，
寬敞舒適不少，
以及無論用餐前或用餐後，
還可到附近的漁港或海邊，
散步看風景。
這是一間，
到基隆必訪的平價自助石頭火鍋店～

【低 消】每人低消300元。另收人頭費30元，白飯、醬料、古早味芋冰免費。假日用餐時間120分鐘。
【營業時間】11002100
【地　　址】基隆市中正區北寧路242-6號（八斗子漁港前）

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望海巷石頭火鍋 二館北寧店 自助式石頭火鍋 八斗子漁港美食 基隆必吃火鍋、 基隆石頭火鍋
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