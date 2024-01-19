車庫娛樂邀約搶先看首映場 #他的最後一個朋友

劇情：描述轉學生佩伊為了不想繼承家業，決定拍攝影片以獲得大學的錄取資格，而為了增加錄取機率，佩伊決定拍攝已故好友喬的紀念影片；然而，隨著計畫進行，大家發現佩伊拍攝影片的動機並不如表面單純，而以喬為主的小說影片，竟有令人意外的秘密……。

泰國電影向來以熱血的方式表達青春和夢想，#他的最後一個朋友 更是代表泰國角逐2024年奧斯卡最佳國際電影的影片！

電影故事節奏流暢帶點曲折，引用科學研究，人的一生只能交到150個真正的朋友，來探討校園生活中的青春及友誼，面對愛情及未來的抉擇，最後表達了友情的真諦，真的是看完會有好心情的青春熱血電影！

#他的最後一個朋友，1月19日（五）在台無中生友，青春熱血上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#他的最後一個朋友 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=l2maND0Adug&t=2s

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