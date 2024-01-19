高雄鼎山家樂福美食

精緻的三民區日式料理-元町壽司

厚切生魚片、炙燒壽司和丼飯

滿滿的道地日式風味料理

店內環境寬敞明亮

來吃高雄三民區壽司可以選擇這間!

元町壽司

近期輕軌環狀線已完工

元町壽司位於高雄輕軌鼎山街站C27旁

沒有交通工具或是怕難找停車位

也能搭乘大眾交通工具前往

炙燒握壽司

使用鰻魚、鮭魚和生食級干貝配上醋飯

魚肉部分皆是炙烤至微焦

再淋上一旁的金桔

生魚片吃起來感受清涼帶點微焦香味



金桔增添酸果味去除生食感

不敢吃太生的魚肉可以嘗試這份

極上刺身丼飯

結合厚切鮭魚，鮪魚與旗魚

最重要的是還有兩大尾天使紅蝦



在吃之前同樣也可以先擠上金桔汁

生魚片直接配哇沙米和醬油就很美味



底層的是微濕潤的醋飯

搭配一旁的日本醬油漬鮭魚卵非常對味!

喜歡吃生魚片的必點這碗~

椒鹽松阪豚丼飯

怕吃生食可選擇椒鹽松阪豚丼飯

松阪豚的口感咬起來脆口

椒鹽口味吃起來與黑胡椒類似

搭配一旁的玉子燒與小菜

相當具有家庭日式風格的丼飯料理

牛肉味噌湯

味噌湯本身濃郁

加入些許豆腐讓味道更清甜

配上牛肉更多了一層肉脂甜味

鹽燒雞腿

元町壽司許多餐點都有使用到金桔

鹽燒雞腿則是使用檸檬切片

檸檬酸味結合多汁的鹽燒雞腿

口味上是鹹醬中帶有檸檬清香

沒有其他小菜也能很下飯

焗烤起士豬排

會牽絲的焗烤起士豬排

上層還有放上少許蝦卵

結合義式焗烤日式炸豬排還有蝦卵

相當有特色的一道配菜

豐潤白桃風味蘇打

蜜桃味道甜口~配上氣泡感十足的蘇打

無酒精的飲料，喝起來充滿夏日風情

營業資訊

📍高雄市三民區鼎山街490號

⏰12:00–13:30, 17:30–21:00(平日)

⏰11:30–14:00, 17:30–21:00(假日)

🚷週三公休

☎️07-3838510