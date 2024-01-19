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元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄三民區壽司、三民區日式料理元町壽司

2024-01-19 16:00:20 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：109
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：254篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：元町壽司
phone 07- 383 8510
place高雄市三民區鼎山街490號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

高雄鼎山家樂福美食
精緻的三民區日式料理-元町壽司
厚切生魚片、炙燒壽司和丼飯
滿滿的道地日式風味料理
店內環境寬敞明亮
來吃高雄三民區壽司可以選擇這間!

元町壽司

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

近期輕軌環狀線已完工
元町壽司位於高雄輕軌鼎山街站C27旁
沒有交通工具或是怕難找停車位
也能搭乘大眾交通工具前往

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

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炙燒握壽司

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

使用鰻魚、鮭魚和生食級干貝配上醋飯
魚肉部分皆是炙烤至微焦
再淋上一旁的金桔
生魚片吃起來感受清涼帶點微焦香味

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄
金桔增添酸果味去除生食感
不敢吃太生的魚肉可以嘗試這份

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

極上刺身丼飯

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

結合厚切鮭魚，鮪魚與旗魚
最重要的是還有兩大尾天使紅蝦

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄
在吃之前同樣也可以先擠上金桔汁
生魚片直接配哇沙米和醬油就很美味

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄
底層的是微濕潤的醋飯
搭配一旁的日本醬油漬鮭魚卵非常對味!
喜歡吃生魚片的必點這碗~

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

椒鹽松阪豚丼飯

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

怕吃生食可選擇椒鹽松阪豚丼飯
松阪豚的口感咬起來脆口
椒鹽口味吃起來與黑胡椒類似
搭配一旁的玉子燒與小菜
相當具有家庭日式風格的丼飯料理

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

牛肉味噌湯

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

味噌湯本身濃郁
加入些許豆腐讓味道更清甜
配上牛肉更多了一層肉脂甜味

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

鹽燒雞腿

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

元町壽司許多餐點都有使用到金桔
鹽燒雞腿則是使用檸檬切片
檸檬酸味結合多汁的鹽燒雞腿
口味上是鹹醬中帶有檸檬清香
沒有其他小菜也能很下飯

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

焗烤起士豬排

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

會牽絲的焗烤起士豬排
上層還有放上少許蝦卵
結合義式焗烤日式炸豬排還有蝦卵
相當有特色的一道配菜

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

豐潤白桃風味蘇打

蜜桃味道甜口~配上氣泡感十足的蘇打
無酒精的飲料，喝起來充滿夏日風情

元町壽司-厚切生魚片炙燒壽司和丼飯的高雄鼎山家樂福美食~高雄

營業資訊

📍高雄市三民區鼎山街490號
⏰12:00–13:30, 17:30–21:00(平日)
⏰11:30–14:00, 17:30–21:00(假日)
🚷週三公休
☎️07-3838510

 

#高雄美食
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