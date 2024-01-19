嗨大家！今天要來和大家分享的是我最近發現的高CP美食 — — 「東大關相撲咖哩」！這幾天在 Uber Eats上點午餐，一直看到這家新開的咖哩店，於是我實在忍不住，抱著試試看的心態，我點了一道「大相撲厚雞排咖哩」的餐點，真的讓我驚艷到不行，現在就來跟大家詳細好好說說。

首先，談談這個咖哩的份量。真的有夠資格被稱為「相撲咖哩」，份量真的超級足，收到的時候就想說他也太重了吧，就像他們介紹的一樣，提供了大概250g的米飯。而且，據店家介紹，這米飯不是普通的米，而是契作耕種的台東關山米，吃起來真的Q彈軟嫩的口感加上藜麥的點綴，讓人吃起來既健康又滿足，彈性十足而不膩口。

再來談談相撲咖哩的口感。這家店的咖哩非常濃郁，帶有日式咖哩那種濃稠的口感，吃起來有著淡淡的薑黃粉調味。這種香氣不僅聞起來很誘人，吃起來也讓人停不下來，而且一點都不油膩。後來我回去看，原來是香蒜洋蔥、南洋檸檬葉等多種香料，難怪那味道那麼特別，之前都沒有吃過，真的滿推

接著是主餐「大相撲厚雞排」的表現。這個雞排的外皮酥脆無比，有點像是你在日本高檔料理店吃到的炸豬排那種酥脆感，這真的讓我超意外的！！！而雞肉本身也烹煮得非常嫩，即使單吃也是非常美味，而且雞排本身蠻大塊的，送來的時候我有嚇到，幾乎把整個咖哩飯撲滿，如果沒有剪開的話，感覺會塞不下，一口原味雞排、一口咖哩雞排，難的午餐可以讓我這麼滿意🤣🤣

最讓我印象深刻的是他們的溫泉蛋。他們的溫泉蛋獨立包裝，讓溫泉蛋在外送過程中不會過熟，我吃的時候口感真的軟嫩。打開蛋殼，將溫泉蛋淋在熱騰騰的咖哩上，那種儀式感真的很棒。而且蛋汁的軟嫩程度配上咖哩，簡直是絕配，讓原本就香濃的咖哩增添了一份特別的口感，真的是難以形容的美妙，最後在把蛋黃汁液拌入咖哩，天啊，真的超級香，口感直接到了另一個層次。

最令人驚艷的是價格。這樣的高質感咖哩，在Uber Eats上只要209元，而那個超值的溫泉蛋加點只需39元。我在想，如果有朋友，不是像我這樣，非得要有肉不可，其實點一份139元的溫泉蛋咖哩就已經很滿足了。老實說，這樣的價格，我都替店家擔心起來了，真的沒問題嗎？

總結一下，「東大關相撲咖哩」的「大相撲厚雞排咖哩」真的蠻值得一試，它不僅味道驚艷，份量足夠，而且價格也非常親民。如果你和我一樣，是個咖哩愛好者，那絕對不能錯過這家店。快到Uber Eats上試試看吧，祝大家用餐愉快！

補充，因為真的好吃，我吃完後立馬去給店家Uber評價回饋，剛剛我收到了60元的回饋金….等等，那不就是等於我下次再點只要248–60＝188，我只要188元可以吃到這麼酥脆的厚雞排、半熟軟嫩的溫泉蛋、香濃的咖哩飯….店家真的沒問題嗎😂😂

再補充，Uber上目前有看兩家分店，東大關相撲咖哩 台北師大店、東大關相撲咖哩 台北內湖店，要點的朋友可能要看一下外送範圍有沒有支援到你家的區域喔～～



Uber連結：https://bit.ly/3Hqf3hK