日本飯店介紹 大阪 心齋橋住宿推薦 光芒飯店 2024住宿推薦 Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi



第一次和老公來日本大阪玩 我們挑選 心齋橋的光芒飯店

我們房型是一張雙人床沒有早餐,一天大約台幣5千出頭！

心齋橋光芒飯店在2023年11月26 開幕,不論是網路上分享心齋橋光芒飯店的文章或是光芒飯店地址GOOGLE MAP都還是舊的寺廟圖片

我們有提出修改地標名稱,但現在用日文名稱定位會比較準確『カンデオホテルズ大阪心斎橋 』

我們入住的時間是：2024/1/5~2024/1/9 (住宿5晚）

快速看重點主題 ：

💛交通路程

💛環境服務

💛房間,備品

💛SKY SPA



我們最後選擇心齋橋光芒飯店的原因是：

1.飯店新,2023年11月26 開幕

2.離心齋橋近,旁邊小巷子真的不用5分鐘,就可以開始逛心齋橋筋商店街（巷子出來後左轉再轉，直走後就到atmospink心斎橋）

3.SKYSPA的開放時間,3:00pm - 11:00am,睡前去泡泡澡不用趕時間！





💛交通路程：我們是大約1/5(五) 15:00左右抵達難波站,我們從最近的4-B號出口出來(但他只有樓梯沒有電梯)



紅色圓圈是我們那天出來的4-B , 之後看地圖4-A似乎是有電梯的,大家可以參考一下



實際走起來大約6-10分鐘左右,因為會拿行李,加上我們去的時候人行道正在整修（看起來未來會再更寬廣)

但幸好當時的人潮並不多(和後面幾天的下班時間人潮相比）



我們住宿時外面的人行道,看起來正在拓寬



這是GOOGLE以前的街景！





💛環境服務：

因為是新的大樓,從飯店外觀和電梯,按鈕和燈光我們都覺的很新很喜歡！

保留了原地址的三津寺樣貌,非常的特別,也很喜歡(但我發現好像有很多家飯店也是類似）

飯店的1-3樓都是和三津寺結合再一起的！所以需要到4樓Check in !

飯店一樓的設計(左邊是寺廟,右邊是飯店名稱）





走到最裡面就是感應門,靠近就會打開



進門後左手邊有一盆花,和飯店名稱



房卡感應點選樓層,我們覺得按鈕是立體的很可愛(很像復古鍵盤的按鈕,我個人很喜歡）

Check in 要到4樓 , 我們住宿的5天遇到非常多的韓國人

至於有爬到評論覺得人員服務不好,所以我們有先做好心理準備

但是Check in 當天遇到的3位女生服務人員都很親切

也提醒我們SKYSPA的使用時間,以及毛巾要從房間帶去(SPA房無提供毛巾)

我們也詢問關於寄送物品的費用和服務,店員也很細心的回覆,甚至也有拿出紙箱大小與實際價格給我們參考！

我蠻喜歡飯店大廳的感覺.很舒適放鬆





房間內有提供 牙刷,杯子,吹風機,洗手乳,沐浴乳,護髮乳,洗髮乳(後面會有照片分享）

備品區可以自由拿取 綠茶包(伊藤園),牙膏,刮鬍泡,刮鬍刀,梳子,化妝棉,棉花棒

小提醒：他們沒有提供浴帽,房間內也沒有！所以有需要的朋友建議自己攜帶喔！

我們也有爬文看到有人分享覺得備品要拿很麻煩,但房間有基本的用品,所以我們能接受！



只有兩個櫃檯,所以突然湧出很多人時,就需要在後面的椅子休息一下



右手邊是餐廳,但我們沒有訂的方案是沒有早餐的！所以無法和大家分享早餐的品質



我們在離開的最後一天,旁邊有很多提早先Check in的房客行李箱

我們打算再去附近逛一逛,所以先寄放行李在櫃檯

💛房間,備品

每間房間門口有不同的圖案大約4-5種圖案,有幾個很像雪花圖案很可愛



這是我們房間的大小！我們很喜歡！窗邊的臥榻我們每天回來休息很舒適！

在小桌旁喝酒吃餅乾很放鬆！臥榻的另外一邊有鏡子,所以我早上都在臥榻旁邊化妝！

一人有一套睡衣,是上下身分開的套裝！

電視與床之間的空隙,可以讓我28吋的行李箱打開！空間很夠！



因為我們住在6樓,所以景沒有特別美～但可以看到唐吉軻德的摩天輪！

SALONIA的黑色吹風機,我手上有保養品所以吹風機有點油ＸＤ

風速和段速非常夠,模式也很多(我覺得比SPA區的吹風機好用）

可以摺疊收起來不佔空間,吹風機前面也有風嘴,可以更好地吹造型



吹風機就擺放在洗手台的右下方格子裡



進門右手邊會先有吊掛衣物區,接著就是洗手台

洗手台是TOTO的,就是高度有點低,我164我老公183,我們刷牙時都需要蠻彎腰的！



CANDEO洗手乳 味道很舒服 , 如果有賣我就會直接買

基本的牙刷和牙膏房間裡面直接就有囉！



左手邊的浴室我們一次都沒有用到,我們都去SKYSPA洗澡

因為他的雙人一大床的房型都沒有浴缸,所以我們只淋浴間



房間的洗髮和沐浴和潤髮 都和SPA的一樣(房間沒有提供乳液有點可惜)

只是SPA裡面還有卸妝 洗面乳 化妝水 乳液

廁所的部分也有TOTO的免治！很喜歡！！很舒適！

垃門一打開,馬桶就會自動打開,廁所內也是感應燈(半夜上廁所都不用擔心)

缺點就是如果是上大號,太久沒動感應都就會熄滅(所以你必須過一段時間就要動一下）

另外就是廁所內沒有任何的架子 所以如果沒有口袋的話 手機沒有地方放！

電視左手邊的小櫃子裡面,有小冰箱和小保險箱和咖啡都放在這邊



紅色的燈記得大家要打開喔！這是冰箱的開關！！！！！

我第一天買了一盒草莓～隔天要吃時～才發現我忘記開冰箱！

冰箱就是中規中矩的小冰箱！但冰一些飲料和酒都還蠻夠的！

飯店的兩瓶水,有點小插曲分享！

我們住的第二天回來後,發現他們補的另外一種瓶裝水(方型沒有飯店LOGO)

我們想說一樣有兩瓶水就好了,應該沒有關係

第三天回來後,一樣是補方型的瓶裝水,但只有一瓶，於是我們就去櫃檯拿水

第四天回來的水就恢復2瓶且一樣是飯店LOGO水

電視很新,下面有超多的頻道快捷鍵

保險箱就是有點小！大約就是一個手掌的大小

就像是行李箱的密碼鎖，蠻方便使用的！

冰箱上方有一個小小的櫃子？

我們有些東西都會放在上面！眼鏡啊～戒指之類的！

房間有個小缺點,就是沒什麼檯面可以放東西



💛SKY SPA

這也是我們來住這間飯店的一個要點囉～露天浴池

我們意外發現一個貼心的服務(但準確性我們很疑惑!)

在房間的電視裡面就可以看SPA現在的擁擠程度！如果看到太壅擠！就可以選擇晚點上去囉！

另外一個是洗衣機烘衣機的進度,就不用擔心上去的太早或太晚囉！

15F的SPA門口也會有使用時間的提醒！都是需要感應房卡才可以進去！

所以男女生各別會有一張SPA卡兼房卡！不需要再另外申請蠻方便的！



男女SPA中間就是洗衣房還有飲料販賣機

蠻特別的是裡面有女性專用的區域

門上面有布條顯示男生和女生的入口，不用擔心找不到

15樓的小亮點,有微波爐！如果有需要熱食物！可以到15樓來使用！



SKYSPA裡面我就使用訂房網站的圖片分享,我這5天發現最多的時段大約是10點～11點,11點～12點左右就比較少人了！

女生的浴池比男生小(圖片來源是KLOOK)

洗澡的座位大約10位 每個位置都有卸妝 洗臉 洗髮 潤髮 沐浴乳



<圖片來源 KLook>

門外面就是露天浴池 還有一個小冷池

在走過去一點就是桑拿！桑拿我超推！ 座位的地方都會墊上毛巾！避免太燙！

溫度非常高,這5天去都是逼近90度的高溫,裡面非常香！



<圖片來源 KLook>

這是女生浴池從冷水池拍出來的照片！露天的部分只有上面那一小塊！但我這5天還是有看到星星！水溫也夠燙！

<圖片來源 KLook>



男生的露天浴池看的天空比較多,女生的只有小小一個正方形空間！



<圖片來源 KLook>



女生的桑拿房真的非常推薦！！現場是有鋪上毛巾的！ (凌晨12點會有工作人員更換,我有一天有遇到)



<圖片來源 KLook>



--------大阪心齋橋住宿2024推薦--------

大阪難波光芒酒店 Candeo Hotels Osaka Namba

➩ 拜訪時間:2024/01/05~2024/01/10

➩ 怎麼去:御堂筋線「難波」站或「心齋橋」站步行6-10分鐘

➩ 地址:大阪府大阪市中央區心齋橋筋2-7-12

➩ 官網介紹 ：

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