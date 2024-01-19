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【大阪 住宿】2024 大阪住宿推薦 大阪心齋橋光芒飯店 Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi

2024-01-19 17:02:49 Emily 人氣：98
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窩客好文

Emily

發表篇數：4篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

日本飯店介紹 大阪 心齋橋住宿推薦 光芒飯店 2024住宿推薦 Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi
【大阪 住宿】2024 大阪住宿推薦 大阪心齋橋光芒飯店 C
第一次和老公來日本大阪玩 我們挑選 心齋橋的光芒飯店
我們房型是一張雙人床沒有早餐,一天大約台幣5千出頭！
心齋橋光芒飯店在2023年11月26 開幕,不論是網路上分享心齋橋光芒飯店的文章或是光芒飯店地址GOOGLE MAP都還是舊的寺廟圖片
我們有提出修改地標名稱,但現在用日文名稱定位會比較準確『カンデオホテルズ大阪心斎橋 
我們入住的時間是：2024/1/5~2024/1/9 (住宿5晚）
快速看重點主題 ：
💛交通路程
💛環境服務
💛房間,備品
💛SKY SPA

我們最後選擇心齋橋光芒飯店的原因是：
 1.飯店新,2023年11月26 開幕
 2.離心齋橋近,旁邊小巷子真的不用5分鐘,就可以開始逛心齋橋筋商店街（巷子出來後左轉再轉，直走後就到atmospink心斎橋）
 3.SKYSPA的開放時間,3:00pm - 11:00am,睡前去泡泡澡不用趕時間！
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💛交通路程：我們是大約1/5(五) 15:00左右抵達難波站,我們從最近的4-B號出口出來(但他只有樓梯沒有電梯)
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紅色圓圈是我們那天出來的4-B , 之後看地圖4-A似乎是有電梯的,大家可以參考一下
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實際走起來大約6-10分鐘左右,因為會拿行李,加上我們去的時候人行道正在整修（看起來未來會再更寬廣)
但幸好當時的人潮並不多(和後面幾天的下班時間人潮相比）
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我們住宿時外面的人行道,看起來正在拓寬
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這是GOOGLE以前的街景！
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💛環境服務：
因為是新的大樓,從飯店外觀和電梯,按鈕和燈光我們都覺的很新很喜歡！
保留了原地址的三津寺樣貌,非常的特別,也很喜歡(但我發現好像有很多家飯店也是類似）
飯店的1-3樓都是和三津寺結合再一起的！所以需要到4樓Check in !

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飯店一樓的設計(左邊是寺廟,右邊是飯店名稱）
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走到最裡面就是感應門,靠近就會打開

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進門後左手邊有一盆花,和飯店名稱

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房卡感應點選樓層,我們覺得按鈕是立體的很可愛(很像復古鍵盤的按鈕,我個人很喜歡）

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 Check in  要到4樓 , 我們住宿的5天遇到非常多的韓國人
至於有爬到評論覺得人員服務不好,所以我們有先做好心理準備
但是Check in 當天遇到的3位女生服務人員都很親切
也提醒我們SKYSPA的使用時間,以及毛巾要從房間帶去(SPA房無提供毛巾)
我們也詢問關於寄送物品的費用和服務,店員也很細心的回覆,甚至也有拿出紙箱大小與實際價格給我們參考！
我蠻喜歡飯店大廳的感覺.很舒適放鬆

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房間內有提供【大阪 住宿】2024 大阪住宿推薦 大阪心齋橋光芒飯店 C牙刷,杯子,吹風機,洗手乳,沐浴乳,護髮乳,洗髮乳(後面會有照片分享）
備品區可以自由拿取【大阪 住宿】2024 大阪住宿推薦 大阪心齋橋光芒飯店 C綠茶包(伊藤園),牙膏,刮鬍泡,刮鬍刀,梳子,化妝棉,棉花棒
小提醒：他們沒有提供浴帽,房間內也沒有！所以有需要的朋友建議自己攜帶喔！
我們也有爬文看到有人分享覺得備品要拿很麻煩,但房間有基本的用品,所以我們能接受！

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只有兩個櫃檯,所以突然湧出很多人時,就需要在後面的椅子休息一下

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右手邊是餐廳,但我們沒有訂的方案是沒有早餐的！所以無法和大家分享早餐的品質

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我們在離開的最後一天,旁邊有很多提早先Check in的房客行李箱
我們打算再去附近逛一逛,所以先寄放行李在櫃檯

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💛房間,備品
每間房間門口有不同的圖案大約4-5種圖案,有幾個很像雪花圖案很可愛
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這是我們房間的大小！我們很喜歡！窗邊的臥榻我們每天回來休息很舒適！
在小桌旁喝酒吃餅乾很放鬆！臥榻的另外一邊有鏡子,所以我早上都在臥榻旁邊化妝！
一人有一套睡衣,是上下身分開的套裝！
電視與床之間的空隙,可以讓我28吋的行李箱打開！空間很夠！

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因為我們住在6樓,所以景沒有特別美～但可以看到唐吉軻德的摩天輪！

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SALONIA的黑色吹風機,我手上有保養品所以吹風機有點油ＸＤ
風速和段速非常夠,模式也很多(我覺得比SPA區的吹風機好用）

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可以摺疊收起來不佔空間,吹風機前面也有風嘴,可以更好地吹造型

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吹風機就擺放在洗手台的右下方格子裡

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進門右手邊會先有吊掛衣物區,接著就是洗手台
洗手台是TOTO的,就是高度有點低,我164我老公183,我們刷牙時都需要蠻彎腰的！
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CANDEO洗手乳 味道很舒服 , 如果有賣我就會直接買

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基本的牙刷和牙膏房間裡面直接就有囉！

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左手邊的浴室我們一次都沒有用到,我們都去SKYSPA洗澡
因為他的雙人一大床的房型都沒有浴缸,所以我們只淋浴間
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房間的洗髮和沐浴和潤髮 都和SPA的一樣(房間沒有提供乳液有點可惜)
只是SPA裡面還有卸妝 洗面乳 化妝水 乳液

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廁所的部分也有TOTO的免治！很喜歡！！很舒適！
垃門一打開,馬桶就會自動打開,廁所內也是感應燈(半夜上廁所都不用擔心)
缺點就是如果是上大號,太久沒動感應都就會熄滅(所以你必須過一段時間就要動一下）
另外就是廁所內沒有任何的架子 所以如果沒有口袋的話 手機沒有地方放！

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電視左手邊的小櫃子裡面,有小冰箱和小保險箱和咖啡都放在這邊

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紅色的燈記得大家要打開喔！這是冰箱的開關！！！！！
我第一天買了一盒草莓～隔天要吃時～才發現我忘記開冰箱！
冰箱就是中規中矩的小冰箱！但冰一些飲料和酒都還蠻夠的！

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飯店的兩瓶水,有點小插曲分享！
我們住的第二天回來後,發現他們補的另外一種瓶裝水(方型沒有飯店LOGO)
我們想說一樣有兩瓶水就好了,應該沒有關係
第三天回來後,一樣是補方型的瓶裝水,但只有一瓶，於是我們就去櫃檯拿水
第四天回來的水就恢復2瓶且一樣是飯店LOGO水
電視很新,下面有超多的頻道快捷鍵

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保險箱就是有點小！大約就是一個手掌的大小

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就像是行李箱的密碼鎖，蠻方便使用的！

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冰箱上方有一個小小的櫃子？
我們有些東西都會放在上面！眼鏡啊～戒指之類的！
房間有個小缺點,就是沒什麼檯面可以放東西

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💛SKY SPA
這也是我們來住這間飯店的一個要點囉～露天浴池
我們意外發現一個貼心的服務(但準確性我們很疑惑!)
在房間的電視裡面就可以看SPA現在的擁擠程度！如果看到太壅擠！就可以選擇晚點上去囉！
另外一個是洗衣機烘衣機的進度,就不用擔心上去的太早或太晚囉！

LINE_ALBUM_大阪行_240112_1.jpg  LINE_ALBUM_大阪行_240112_2.jpg

15F的SPA門口也會有使用時間的提醒！都是需要感應房卡才可以進去！
所以男女生各別會有一張SPA卡兼房卡！不需要再另外申請蠻方便的！

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男女SPA中間就是洗衣房還有飲料販賣機
蠻特別的是裡面有女性專用的區域

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門上面有布條顯示男生和女生的入口，不用擔心找不到
15樓的小亮點,有微波爐！如果有需要熱食物！可以到15樓來使用！

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SKYSPA裡面我就使用訂房網站的圖片分享,我這5天發現最多的時段大約是10點～11點,11點～12點左右就比較少人了！
女生的浴池比男生小(圖片來源是KLOOK)
洗澡的座位大約10位 每個位置都有卸妝 洗臉 洗髮 潤髮 沐浴乳
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<圖片來源 KLook>
門外面就是露天浴池 還有一個小冷池
在走過去一點就是桑拿！桑拿我超推！ 座位的地方都會墊上毛巾！避免太燙！
溫度非常高,這5天去都是逼近90度的高溫,裡面非常香！
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<圖片來源 KLook>
這是女生浴池從冷水池拍出來的照片！露天的部分只有上面那一小塊！但我這5天還是有看到星星！水溫也夠燙！
【大阪 住宿】2024 大阪住宿推薦 大阪心齋橋光芒飯店 C<圖片來源 KLook>

男生的露天浴池看的天空比較多,女生的只有小小一個正方形空間！
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<圖片來源 KLook>

女生的桑拿房真的非常推薦！！現場是有鋪上毛巾的！ (凌晨12點會有工作人員更換,我有一天有遇到)
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<圖片來源 KLook>

--------大阪心齋橋住宿2024推薦--------
大阪難波光芒酒店 Candeo Hotels Osaka Namba
➩ 拜訪時間:2024/01/05~2024/01/10
➩ 怎麼去:御堂筋線「難波」站或「心齋橋」站步行6-10分鐘
➩ 地址:大阪府大阪市中央區心齋橋筋2-7-12
➩ 官網介紹 ：
--------大阪心齋橋住宿2024推薦--------

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