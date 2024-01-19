高雄潮虎老火鍋 新開幕，美術館從中午營業到晚餐宵夜場

寬敞時尚感的用餐環境，帶有潮流特色風格

提供六款經典特色湯頭，可以單一鍋、鴛鴦鍋還有賓士鍋(三種湯底)

人多、人少都能有不同的配置方式，採用單點式

吃完覺得很驚豔的麻辣火鍋，不僅招牌重慶麻辣湯頭很重口味唰嘴。厲害的是獨門私房料理，都是溫體肉自家調配特製，外面可是吃不到的唷！

美術館、內惟、鼓山火鍋新選擇，還能吃到獨門私房 虎氏功夫菜

潮虎老火鍋ChaohuHotPot 美術館晚餐宵夜

位置：高雄市鼓山區翠華路389號1樓

電話： 07 588 2696

營業時間：11:00~01:00

IG：chaohuhotpot_official

粉絲團：Facebook

高雄潮虎老火鍋 中午11點就開始營業，下午也有營業，一直營業到凌晨一點

錯過巔峰用餐時段亦可來用餐

高雄美術館附近晚餐宵夜比較少，可以來吃溫暖滋味的 潮虎老火鍋

潮虎老火鍋 菜單

滿滿金屬感的用餐環境，又有點像韓系燒肉店

顛覆以往吃火鍋的用餐環境，很多年輕人也會慕名而來

桌子、鍋子都是獨家訂製設計，充滿潮流時尚感的火鍋店

一踏入門讓人視覺一亮，帶有時尚科技感的時尚風格

突破鍋物店的框架，打造新潮用餐環境，推薦潮男潮女來用餐

喜歡吃火鍋的，宵夜場又多一間可選擇

店家會提供QRcode，使用線上點餐

潮虎老火鍋有六款經典湯頭:潮虎麻辣鍋、老母雞湯鍋、菌菇牛髓鍋、泡椒魚鍋、番茄湯鍋、昆布仙菇鍋

每一款都很有特色，重口味就招牌潮虎麻辣鍋、泡椒魚鍋

如果有吃素的朋友就點鍋邊素 番茄湯鍋、昆布仙菇鍋

潮虎麻辣鍋

經典的重慶麻辣火鍋，香、麻、鹹、辣的豐富層次，傳統重慶牛油老火鍋

麻辣鍋可以挑選一般辣、重慶辣，兩款風味很不同唷!

重慶老火鍋之香在於牛油多，肉品、配菜、鍋物料涮起來才會夠味香麻好吃

潮虎麻辣鍋辣度很有層次，整個香氣瀰漫，涮肉、涮火鍋料都不用沾醬，吸附精華湯頭香氣就好好吃

鍋底都會有鴨血、豆腐，都可以無限續加

飽滿豐富的牛油香氣，香麻夠味很唰嘴，愛吃麻辣火鍋必點

泡椒魚鍋、老母雞湯鍋

潮虎老火鍋的湯頭都蠻讓人讚賞的，都是自家燉煮數小時的湯底

黃金湯是泡椒魚鍋，裡面還有沙巴魚肉，帶有泡椒香氣軟嫩魚肉

老母雞湯我個人超愛，燉煮超過十小時，釋放出雞的精華香氣，像是煲湯般的香醇

老母雞湯大人小孩都愛，真的是滿滿精華香甜滋味

賓士鍋

第一次來我都會推薦點賓士鍋，特色賓士鍋一次可享用三種湯頭

菌菇牛髓鍋、番茄湯鍋、昆布仙菇鍋

菌菇牛髓鍋帶有甘甜滋味，使用大量菌菇跟牛髓燉煮，越熬煮越香

番茄湯鍋帶有自然酸甜果香，吃起來爽口不油膩

昆布仙菇鍋口味比較清淡，素食者可吃，湯頭也不馬虎也很好喝

潮虎蝦滑

堅持使用100%草蝦仁、蛋清製作，純手工製作的蝦滑

招牌必點潮虎蝦滑，跟海底撈的一樣好吃ㄟ！

潮虎酥酥

好吃推薦必點的潮虎酥酥

使用溫體梅花豬肉製作，炸粉不多可以吃到真正的肉肉口感，香甜獨門釀製香氣

可以直接大口享用，帶有酥脆口感與軟Q的豬肉香甜

飛魚籽豆花、潮虎川丸子(豬)、潮虎川丸子(牛)

採用單點，很多丸子、虎氏功夫菜都是這裡才能吃到

飛魚籽豆花也是很獨特，店家使用巴沙魚特製，

特製發炮方式讓飛魚籽豆花熬煮後跟豆花一樣軟嫩滑口

潮虎川丸子(豬)

也是使用溫體梅花豬特製，肉質帶軟Q不柴唷~

川丸子都是每日新鮮現炸，炸完再急速動起來，保有本身的鮮味

潮虎川丸子(牛)

使用手切溫體牛板腱製作的川丸子，還要去筋繁雜作業

機加入牛油讓川丸子吃起來味道更有牛肉香氣

丸子都是手工製作，熬煮後口感都會軟嫩爆出湯汁、濃郁香氣

潮虎牛蛙

很多饕客就愛這滋味，都是新鮮供應

霸王牛肉

霸王牛肉、蒜香牛肉、牛肉滑都是使用溫體牛板腱

而且都是手工切，切完再下去醃製，做法上真的很繁雜，也是招牌美食必點



霸王牛肉可以把雞蛋攪拌後，下去涮肉，肉會更加嫩又滑口～帶出椒麻香氣

招牌牛肉滑不可少，而且肉都有厚度!很讚~

牛肉滑

我個人很愛吃這款牛肉滑，獨門特製過

帶有厚度的牛肉涮過還能保有嫩度

蒜香牛肉

這款多了蒜香滋味，涮過也是很軟嫩

可以咀嚼到帶有厚度的牛肉很過癮～

熬煮後很保有軟嫩，而且很有厚度

整個帶出麻辣湯頭鹹香、麻辣，保有牛肉甜味

蒜香牛肉也超好吃，多了一股特色蒜香更提味

麻辣鍋真的很重口味，香麻鹹香都有

湯頭口味都可以隨時做調整

手工椒麻貢丸、手工松露貢丸、手工當歸貢丸

丸子都很霸氣大顆，真的吃沒幾顆就很有飽足感

都是純手工製作的特色貢丸，每一款味道都很不同

人多可以多點一些來分享吃，吃喜歡再繼續加碼點

鴨脆腸

很新鮮好吃的鴨脆腸，帶有脆度～

會帶出湯頭的精華香氣，熬主麻辣鍋好好吃

正宗鮮毛肚

使用紐西蘭純正鮮毛肚，都是直接空運來台

只需要熬煮7秒鐘就可以大口享用

很多饕客都愛這款正宗鮮毛肚，直接熬煮麻辣湯頭

整個香氣精華都會滲入，大口咀嚼還有軟嫩脆度，真的好大片

綜合滷盤（牛筋、牛肚、牛鍵）

可以直接食用，或者在熬煮後有熱度，口感會更緩嫩

吃火鍋不可少的肉片，亦可吃到頂級日本和牛

F1日本國產和牛霜降

美國牛小排

A5 日本和牛

伊比利豬

松阪豬

肉片都是原塊肉，現點現切

可以慰勞自己、慰勞家人，吃好一點的肉品

美國牛小排很軟嫩，整個香濃味道都湧上來

F1日本國產和牛霜降油花不多，還能吃到和牛的香甜嫩度

口感比較多層次，嫩中帶有咀嚼Q度

A5 日本和牛不用涮太久，稍微逼出油脂

整個很大片，帶有軟Q肉質與油花

整個香濃牛肉味道於口腔爆開來，好過癮

伊比利豬是最好吃的豬肉，好吃香甜無腥味

手工貢丸每一顆都很令人驚艷，尤其是松露口味比較少有

每一口咬下都爆出超濃松露香氣，推薦給熱愛松露的饕客

飛魚籽豆花使用巴沙魚製作，口感很像豆腐一樣的軟綿細緻

手工滑都是屬於軟嫩口感，都是無添加～才是正常的口感唷！

鴨血、豆腐如果點麻辣鍋都可以無限續加，如果點其他鍋物亦可單點麻辣鴨血、麻辣豆腐

喜歡吃海鮮的，品項也很多，都是店家嚴格挑選

潮虎盤

全部都是肉跟特色鍋物料，記得點菜菜均衡

原本以為是米線，這款是土豆絲

土豆絲大概熬煮3分鐘

口感可一依據個人來決定，帶有脆與一絲一絲綿密口感

沾醬配料很多，依據個人喜好來裝

醬料建議可以道地重慶吃法，香油、蒜頭、蔥、香菜，跟麻辣鍋很搭

自助吧有飲料、沾醬、冰淇淋可以無限暢飲

還有多款飲料，泰國 明治冰淇淋、紐西蘭泰利斯冰淇淋

還有包廂，人多可以找點訂位(包廂有低消)

高雄又一間特色火鍋，環境相當亮眼又新潮

宵夜肚子餓也可以來用餐

高雄美術館晚餐宵夜場可以來 潮虎老火鍋ChaohuHotPot

就在美術館旁，停車也便利、家庭聚餐、商務聚會、下班聚餐、消夜覓食

潮虎老火鍋ChaohuHotPot 美術館晚餐宵夜

位置：高雄市鼓山區翠華路389號1樓

電話： 07 588 2696

營業時間：11:00~01:00

IG：chaohuhotpot_official

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