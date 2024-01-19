「你覺得呢餐酒館」位在捷運國父紀念館步行約五分鐘的距離。

經過門口不仔細看真不曉得是間餐廳～XD (誤以為是間唱片行)

門前打造很有未來科技感車廂的感覺，進入餐廳前要先「嗶」感應卡。

吧台區提供插座充電很貼心！酒櫃的酒超級多～ＸＤ

VIP包廂隱藏在神秘的暗門後，隱秘性極高有獨立的廁所以及服務鈴！

平日及假日(週五、六)十點前8000元，假日(週五、六)十點後12000元（跨時段另計）

「你覺得呢餐酒館」環境色調舒服有質感，簡單來說就是燈光美氣氛佳啦！

不管坐在哪個角落都很有FU，很適合情侶約會、好姊妹聚餐、多人部門聚餐～

「紅樓夢」調酒深藏在神秘寶藏盒，打開剎那有夢幻乾冰

以蘭姆酒和伏特加為基底，上方點綴浪漫玫瑰花瓣～

有莓果微酸甜滋味，應該是店裡最常被欽點的人氣招牌！

裡面有附一支繽紛短吸管，很適合lady小口細細品嚐

「烏龍院」調酒用碗盛裝在蒸籠中，開蓋乾冰湧出如同蒸氣般

以蘭姆酒和傑瑞水手為基底，入喉酒氣濃厚卻不會不舒服！

厚厚的奶泡外觀如蒸蛋，嚐起來綿密柔順伴隨淡淡桂花香氣

想要來點新奇有趣又有微醺感，可以試試這一杯調酒喔～

海味小卷佐芝麻葉，新鮮小卷海味十足，是口感柔嫩不難咬的那種～

特別鍾愛芝麻葉獨特香氣，與海鮮搭配在一起非常合拍！

佐一點起司粉和微酸甜紅酒醋一起入口，滋味更是加分～

點綴紅色和橘色小蕃茄，不僅爆汁還配色好看！

給予這道開胃菜極高的評價，吃完真是讓人回味無窮～

蒜辣白酒赤嘴義大利麵，美味程度讓人眼睛為之一亮

赤嘴肉色橘黃，肉質Ｑ彈口感佳，店家大器給很多顆～

麵條軟硬適中麵量足，完美吸附鮮甜又帶點微辣度醬汁

加入玉米筍、蘆筍、菇類和大量蒜頭粒拌炒，相當豐富～

風味香辣過癮又很清爽，吃過絕對讓人念念不忘！

爐烤紅酒野莓伊比利豬，整體視覺配色鮮豔，光看就令人食慾大增～

整條玉米筍口感脆甜，玉米筍鬚富有營養價值也是可以吃得喔！

球芽甘藍外型如迷你版高麗菜，口感微硬脆，有種特別的甘味～

帶皮馬鈴薯塊口感紮實，雙色小番茄吃起來水潤多汁！

伊比利豬烤色漂亮，肉汁緊緊鎖住，柔嫩不會烤得太乾硬～

細細咀嚼能感受豐潤油脂香氣，不沾醬直接吃就讓人大讚了

佐上酸酸甜甜紅酒野莓醬更是魅力無法擋～

「南無觀世IMPREZA」此生遇過最有梗的調酒就屬這杯～

邊喝調酒邊聽阿彌陀佛大悲咒，好逗趣的idea啊！

這杯以檜木蘭姆酒為基底，味道微酸清爽尾韻有愧木香氣

酒精濃度不算太高，喝完有種淨化心靈的感覺～(哈)

墨西哥辣雞翅，二節翅皮脆肉嫩，但沒有想像中有辣度～

相較起來表現較中規中矩，建議可額外給醬料作搭配！

松露奶油牛肉燉飯，牛肉塊堆的跟小山丘一樣高，絲毫不小氣！

牛肉嫩而不柴，咀嚼中散發迷人肉香，成功發揮主角應有實力！

燉飯松露香氣濃郁，搭配玉米筍、菇類、蘆筍，增添豐富口感

燉飯好吃不膩口，讓人吃的超滿足！不愧是人氣推薦之一

「恐龍蛋」調酒是所有當中最好喝且CP值最高的一杯～

相較其他調酒來說size特別大，可以喝很久也相對划算啦！

以蘭姆酒為基底搭配芒果蛋白霜，香甜清爽又有綿密細緻的口感

酒精濃度剛好不會太淡或太厚，想必是店裡高人氣調酒之一！

蒔蘿鮭魚佐羅勒奶油醬，鮭魚很厚很大一塊，現在海鮮可不便宜呢！

鮭魚肉口感紮實略帶一點油香，佐上特調青醬，美味度瞬間Up Up

搭配時蔬、玉米筍、球芽甘藍、薯塊、番茄，營養健康又好吃！

「芭李之花」是限量款調酒，想當然要來上一杯！

將調酒裝在燈泡之中，用花草和芭樂乾作裝飾很可愛～

以琴酒和芙樂夏蜜李酒為基底，聞起來有淡淡花香

喝起來像果汁般清爽又略帶微氣泡感，酒精還是有一定的厚度！

透過澄清方式過濾掉微粒與雜質並保留清澈液體

除了使外觀好看不混濁，喝起來也更加圓潤滑順喔！

酥炸軟殼蟹佐鹹蛋黃美乃滋，想吃蟹不用剝殼直接吃！

兩大隻軟殼蟹炸的金黃香酥，蟹肉口感相當細緻～

美乃滋鹹香夠味增添滑順感，這道很適合當下酒菜哦！

牛排骨雪濃湯，大碗裡有綠蔥圈和好幾塊牛排骨

連骨帶肉的牛排骨軟嫩多汁，直接大口啃起來超過癮

乳白色湯頭濃郁清甜不油膩～實在太銷魂好喝了啦！

YouTube影片有更多介紹~

你覺得呢餐酒館

電話：02 27210968

地址：台北市大安區光復南路260巷45號

營業日期：週日至週四18:00–02:00、週五六、18:00–03:00（週一公休）

粉絲團：https://www.facebook.com/whatdouthink45

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