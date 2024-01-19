台中青旅【背包４１青年旅館】入住日治時期的銀行建築.中庭綠植採光明亮.綠川車站步行即抵│台中館│愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟

喜歡一人旅行或是節省預算的朋友們～

台中青旅不用千元住宿，就在繼光街上.

真的就住在日治時期銀行建築改建而成.

充滿歷史故事的青年旅館，太有韻味了.

背包４１青年旅館，全館八人一間房型.

房型非常寬敞明亮，廚房家電也相當齊全.

好多國外遊客住宿，感受宛如置身歐美國家.

超大遮雨通風的洗曬區域，久住也超可以啊！

台中火車站附近青旅推薦「背包４１青年旅館」入住日治時期的銀行建築.中庭綠植採光明亮.對面就有７－１１超商

↪查詢即時優惠房價：│

背包４１青年旅館│青旅外觀

背包４１青年旅館，地點相當漂亮便利.

位於台中繼光街上，應該很多人對這地名不陌生.

繼光香香雞，早期創始店就在路口處，現在搬家了.

也因為店家生意火紅，繼光街名字也打得相當名亮.

從台中火車站步行過來大約１０來分鐘的距離.

搭乘公車到第一廣場站下車，走來也約三分鐘.

租機車遊玩台中，車子可停騎樓相當方便.

整棟五層樓，加上頂樓六樓的洗曬衣場！

背包４１青年旅館，前面提到是由日治時期的銀行建築改建而成.

前身是第六信用合作社總部，是不是依舊有點陌生.

與知名冰淇淋〝第四信用合作社〞、宮原眼科～

都是同一日治時期的歷史建築，那就清楚了吧.

其他二間都只能用餐休息，這間改建直接讓你住裡頭～

重新整建後，多出中庭採光區域.

擺設綠色植栽，與自然光線呼應.

很多歐美遊客超愛這樣的悠閒氛圍.

也讓建築樓層的採光更加敞亮舒服.

中庭這邊的牆面有藝術亮點的圖片介紹.

背包４１青年旅館周邊算是台中老城區.

有許多早期留下的歷史建築及老店商家.

很值得細細品味～

→ TC Time Walk 台中時空漫步的遊程導覽：

【1人開團x破千人預約】臺中必玩，舊城小京都導覽 | 只收小費local sense Free Walking Tour

→愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟一員：

愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟涵蓋了全台各地青年旅館.

背包４１青年旅館有加入愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟.

嚴選品質才能加入愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟.

很適合喜愛入住青年旅館的朋友們.

下次想到哪個城市旅行～網上搜尋超方便.

經過把關合法住宿，讓旅行住宿更加放心.

●之前住過同是愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟.

→嘉義住宿【OINN文化輕旅】工業紅磚風格雙人套房.早餐票券自選商家超貼心

→嘉義飯店【安蘭居旅店】高樓遠眺火車的優雅設計系！還有背包客房專屬客廳廚房

聖誕節前夕，有著閃亮聖誕樹陪伴，增添許多過節氣氛.

尤其，這間青旅深受歐美遊客喜愛，周邊都是說英文的.

讓我一度以為自己置身在歐美國家.

只是英文太差很難與他們溝通聊天.

這邊也有背包４１青年旅館推薦給遊客的遊程導覽.

有興趣的朋友們，都能和櫃台洽詢導覽活動.

我覺得第二個來場說走就走的旅行，比較容易完成！

背包４１青年旅館門口採用密碼輸入大門.

如果忘記密碼，只能按下門鈴請人員開門囉.

背包４１青年旅館│青旅大廳

一進入背包４１青年旅館大廳感覺好清爽舒適.

相當乾淨整潔，璀璨燈飾也增添旅行歡樂感受.

牆面有多個國家的時間，還有著名台中觀光地標.

青旅電梯就在櫃檯對面，所以房客出入挺安全的.

擺放許多旅遊手冊，有需求都能索取或是租借.

有趣的是，背包４１青年旅館還會不定時舉辦活動.

入住當天，舉辦紅酒熱飲活動，免費參加.

這個也太讚了吧！通常只有高檔飯店行政酒廊才有供應.

青旅活動也這樣大手筆，只是每次活動都不一樣哦！

旅行途中小酌紅酒一杯也太幸福.

櫃檯旁邊提供多個印章可以收集.

背包４１青年旅館也有販售台中景點明信片.

背包４１青年旅館│公共交誼廳

公共交誼廳就位在一樓櫃檯對面.

有二人桌、四人桌或是多人大桌.

或是坐在吧台桌面，獨享一人時光.

空間沒有說很大，在這休息用餐的氣氛真的很好.

環境整理得也很乾淨，沒有異味，用心程度超讚.

角落側邊有擺放電腦.

住在青旅我很喜歡有廚房設備.

可以簡單使用微波爐加熱食物.

還有超大冰箱可以冷藏及冷凍.

每次出遊，就愛東買西買，最後吃不完都要冰著帶回家.

或是購買需要冷凍伴手禮，有冷凍就能大買特買啦！

一樓廚房家電功能齊全.

所以，也有很多遊客或是商務人士長住哦！

也常有外籍教師教書需求住在這邊.

看來想要好好學習英文，來這是個不錯選擇.

飲水機上面有提供咖啡、奶茶、茶包.

都是免費可以自由取用.

廚房家電有電鍋、微波爐、烤箱、電磁爐、餐盤碗筷.

真的有長住的客人，還看到有人洗米煮飯～

吧檯上面都是房客物品，只要填寫房號，就能寄放.

各種調料、油鹽都有準備，想要大展身手都不是問題.

背包４１青年旅館│客房樓層

我們住在四樓女生宿舍房，上下床鋪.

樓層二到五樓都是宿舍客房，以床計價.

每層樓的樓層格局都一樣，電梯前方都是超大空地.

旁邊就是衛浴設備公共區域，沒有分開男女衛浴哦.

側邊大窗，中庭樓層設計，所以白日光線非常明亮.

背包４１青年旅館│公共衛浴

走進來左邊是吹髮區域，因為是開放設計.

所以夜晚１１點後，盡量要小聲，快速吹髮哦.

而且背包４１青年旅館沒有男女分開衛浴設計.

我們住宿一個晚上，是沒有覺得太大不便.

浴室有室內拖鞋可以使用.

進來之後，右邊是淋浴設備，左邊是廁所區域.

每一層樓都是四間淋浴間.

有置物平台可以放衣服.

以及洗髮乳、沐浴乳.

只是當日熱水算是常溫，水注是很強.

從淋浴間往廁所、門口看過去，空間很明亮乾淨.

洗手台有洗手乳可以使用.

再來往宿舍區域走過去.

退房後，需要把床巾、被巾、枕頭套拆下放到箱子內.

中庭建築也讓大量光線引入室內，減少開燈的綠能環境.

背包４１青年旅館│洗曬區域

走樓梯來到頂樓是洗曬場露臺哦！

早上也能來這活絡筋骨小小運動.

這邊有投幣式洗衣機、烘衣機及脫水機.

衣架可以自由取用，用完記得放回原位.

初次看到這樣建造完善的曬衣場.

完全可以遮風避雨，還能間接曬到太陽.

衣服不用陰乾有潮濕味道.

難怪，很多人喜歡住宿多天都沒問題.

不用煩惱曬衣時，遇到下雨，又在外地無法收衣.

在露天頂樓往繼光街道看下去.

這就是台中日常景色.

每個床位都有對應密碼的置物櫃.

是有需求再跟櫃檯押金取用鑰匙.

像我們就沒用到置物櫃.

宿舍房門也是輸入密碼，不是房卡哦.

所以，一定要記得大門、房門的密碼.

八人女生宿舍房型

四組上下床鋪，加上一個窗邊小桌.

每個床位都有拉簾可以拉上.

中間空地也超大，大行李平開都很可以.

↪查詢即時優惠房價：│

從裡頭往房門看看整個格局，真的很舒服淨亮.

之前住過其他青旅，都是房間小得要說溫馨吧！

這樣開闊又乾淨，行李箱及各樣物品都有地方放.

所以，我們直接放在床邊地上，就沒使用置物櫃.

我們安排在這組上下鋪，旁邊就能攤開行李箱.

插座上下床鋪都有，相當足夠.

我們入住時，房間夥伴都出門了.

上下鋪都有置物平台、閱讀燈、插座.

把拉簾拉上，打開閱讀燈，就是自己的小天地.

房門旁邊有公共開放掛衣空間.

從房間這邊往電梯、衛浴看出去的景象.

背包４１青年旅館有台中館和高雄館.

下次前往高雄旅行，也要來去感受一下.

而且是在非常熱鬧的三多商圈哦！

來到台中旅遊，背包客旅行，或是想要節省住宿預算.

又想住在台中火車站附近，交通方便，推薦這間給你！

房客住宿相當單純不複雜，環境乾淨又明亮.

廚房設備也相當齊全，走路就到柳川、綠川.

每年的台中聖誕節慶典，住這最方便了啦！

↪查詢即時優惠房價：│

台中吃什麼？小吃、餐廳！

⭕台中小吃【美村路北平烤鴨】大排隊人氣烤鴨二吃.烤鴨肉嫩多汁夾餅味道一級棒

⭕台中午茶【成真咖啡】老宅裡的甜香舒芙蕾.幽雅溫暖的甜點午茶時光

⭕台中甜點【九月初 生乳脆皮甜甜圈】創意獨特口味甜甜圈.新品提拉米蘇/大阪燒

⭕台中啤酒【霧樂家釀食文化館】自釀三款暢飲啤酒香.必點番茄馬祖淡菜鍋超巨大

⭕台中小吃【上上水餃】水餃３元！飯麵湯都平價好吃.向上市場好好味

⭕台中蛋糕【滋養蛋糕烘焙坊】超夯好評！現烤出爐鬆軟香濃古早味蛋糕＄９０起

⭕台中輕食【hoyo cafe】美術館附近早午餐.兩層樓透入光線明亮很舒服.

⭕台中甜點【金帛手製】「夏日檸檬優格生乳雪糕捲」四種果餡交疊的山型滋味

⭕台中韓式【蔡家韓國烤肉專門店】專人現烤.創意麻糬餅皮甜鹹新吃法

⭕台中甜點【三牧田麵包專門店】夏日繽紛系甜點.富士四季禮盒太可愛吸睛

⭕台中飲料【台中粉圓】向上市場內ＱＱ粉圓好好咬.粉圓紅茶超沁涼解渴

✔台中逛 哪兒？景點、商圈！

⭕台中散步【秋紅谷生態公園】大片草原綠意花卉美景.占地廣闊.魚群悠遊.約會用餐散步去

⭕台中景點【審計新村】舊宿舍群改建的文創新藝術.小鍋牛市集獨創工藝.手作甜食挖寶去

⭕台中購物【秀泰影城S1&S2館】戶外繽紛超大甜甜圈.主題小書房沉浸書香裡.室內好景點

✔台中 遊什麼？遊程、票券│

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

✔台中遊什麼？遊程、票券│

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

⭕

✔台中 住哪兒？飯店、民宿！

●星享道酒店

⭕文章介紹：逢甲夜市優質靜謐飯店.頂樓花園浪漫造景.陽台賞景眺望視野佳

↪查詢即時優惠房價：││

●世聯商旅

⭕文章介紹：市心熱鬧文心商圈.舒服優質房型環境.近文心崇德捷運站.飯店停車場

↪查詢即時優惠房價：││

●達斯旅店

⭕文章介紹：全館彩繪童趣風房型設計.逢甲夜市內地點超讚.飯店停車場

↪查詢即時優惠房價：││

●葉綠宿旅館

⭕文章介紹：逢甲夜市步行三分鐘.１３米高植生牆會呼吸的建築

↪查詢即時優惠房價：││

●路得行旅

⭕文章介紹：躺在床上觀賞火車奔馳太讚啦！雙人背包房.雙人套房.背包客房.步行一分鐘台中火車站

↪查詢即時優惠房價：││

●新盛橋行旅

⭕文章介紹：台中火車站附近.宮原眼科對面的窗花日式行旅.刈包早餐.綠川水岸旁

↪查詢即時優惠房價：││

●宜舍單人旅店

⭕文章介紹：台中火車站前.一個人漫旅行.質感放鬆單人房.提供自助早餐.旅宿新選擇

↪查詢即時優惠房價：││

●小西城旅店

⭕文章介紹：市中心平價住宿推薦.潔淨木質雅致暖感.附贈美味早餐.近柳川藍帶水岸

↪查詢即時優惠房價：││

●愛麗絲國際大飯店

⭕文章介紹：近台中美術館.窗外的柳川潺潺.高雅氛圍採光優.豐盛自助早餐

↪查詢即時優惠房價：││

●傳思文旅

⭕文章介紹：房間素雅寬敞.出門即抵忠孝夜市.交通便利優質住宿.附設停車場

↪查詢即時優惠房價：││

●薇米商旅

⭕文章介紹：薇米商旅★各樓層擁有不同彩繪樣.旅人啊！這是間商旅還是彩繪村

↪查詢即時優惠房價：│

台中背包旅館【背包４１青年旅館（台中館）】有停車場嗎？ 沒有. 台中住宿【背包４１青年旅館（台中館）】哪些房型？ 八人房型，女生、男生、混合房型. 台中火車站附近販店【背包４１青年旅館（台中館）】附近景點？ 宮原眼科、綠川、柳川、第四信用合作社、第五市場、第二市場、台中火車站.