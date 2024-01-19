台中青旅【背包４１青年旅館】入住日治時期的銀行建築.中庭綠植採光明亮.綠川車站步行即抵│台中館│愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟
喜歡一人旅行或是節省預算的朋友們～
台中青旅不用千元住宿，就在繼光街上.
真的就住在日治時期銀行建築改建而成.
充滿歷史故事的青年旅館，太有韻味了.
背包４１青年旅館，全館八人一間房型.
房型非常寬敞明亮，廚房家電也相當齊全.
好多國外遊客住宿，感受宛如置身歐美國家.
超大遮雨通風的洗曬區域，久住也超可以啊！
台中火車站附近青旅推薦「背包４１青年旅館」入住日治時期的銀行建築.中庭綠植採光明亮.對面就有７－１１超商
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背包４１青年旅館│青旅外觀
背包４１青年旅館，地點相當漂亮便利.
位於台中繼光街上，應該很多人對這地名不陌生.
繼光香香雞，早期創始店就在路口處，現在搬家了.
也因為店家生意火紅，繼光街名字也打得相當名亮.
從台中火車站步行過來大約１０來分鐘的距離.
搭乘公車到第一廣場站下車，走來也約三分鐘.
租機車遊玩台中，車子可停騎樓相當方便.
整棟五層樓，加上頂樓六樓的洗曬衣場！
背包４１青年旅館，前面提到是由日治時期的銀行建築改建而成.
前身是第六信用合作社總部，是不是依舊有點陌生.
與知名冰淇淋〝第四信用合作社〞、宮原眼科～
都是同一日治時期的歷史建築，那就清楚了吧.
其他二間都只能用餐休息，這間改建直接讓你住裡頭～
重新整建後，多出中庭採光區域.
擺設綠色植栽，與自然光線呼應.
很多歐美遊客超愛這樣的悠閒氛圍.
也讓建築樓層的採光更加敞亮舒服.
中庭這邊的牆面有藝術亮點的圖片介紹.
背包４１青年旅館周邊算是台中老城區.
有許多早期留下的歷史建築及老店商家.
很值得細細品味～
→ TC Time Walk 台中時空漫步的遊程導覽：
【1人開團x破千人預約】臺中必玩，舊城小京都導覽 | 只收小費local sense Free Walking Tour
→愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟一員：
愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟涵蓋了全台各地青年旅館.
背包４１青年旅館有加入愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟.
嚴選品質才能加入愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟.
很適合喜愛入住青年旅館的朋友們.
下次想到哪個城市旅行～網上搜尋超方便.
經過把關合法住宿，讓旅行住宿更加放心.
●之前住過同是愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟.
→嘉義住宿【OINN文化輕旅】工業紅磚風格雙人套房.早餐票券自選商家超貼心
→嘉義飯店【安蘭居旅店】高樓遠眺火車的優雅設計系！還有背包客房專屬客廳廚房
聖誕節前夕，有著閃亮聖誕樹陪伴，增添許多過節氣氛.
尤其，這間青旅深受歐美遊客喜愛，周邊都是說英文的.
讓我一度以為自己置身在歐美國家.
只是英文太差很難與他們溝通聊天.
這邊也有背包４１青年旅館推薦給遊客的遊程導覽.
有興趣的朋友們，都能和櫃台洽詢導覽活動.
我覺得第二個來場說走就走的旅行，比較容易完成！
背包４１青年旅館門口採用密碼輸入大門.
如果忘記密碼，只能按下門鈴請人員開門囉.
背包４１青年旅館│青旅大廳
一進入背包４１青年旅館大廳感覺好清爽舒適.
相當乾淨整潔，璀璨燈飾也增添旅行歡樂感受.
牆面有多個國家的時間，還有著名台中觀光地標.
青旅電梯就在櫃檯對面，所以房客出入挺安全的.
擺放許多旅遊手冊，有需求都能索取或是租借.
有趣的是，背包４１青年旅館還會不定時舉辦活動.
入住當天，舉辦紅酒熱飲活動，免費參加.
這個也太讚了吧！通常只有高檔飯店行政酒廊才有供應.
青旅活動也這樣大手筆，只是每次活動都不一樣哦！
旅行途中小酌紅酒一杯也太幸福.
櫃檯旁邊提供多個印章可以收集.
背包４１青年旅館也有販售台中景點明信片.
背包４１青年旅館│公共交誼廳
公共交誼廳就位在一樓櫃檯對面.
有二人桌、四人桌或是多人大桌.
或是坐在吧台桌面，獨享一人時光.
空間沒有說很大，在這休息用餐的氣氛真的很好.
環境整理得也很乾淨，沒有異味，用心程度超讚.
角落側邊有擺放電腦.
住在青旅我很喜歡有廚房設備.
可以簡單使用微波爐加熱食物.
還有超大冰箱可以冷藏及冷凍.
每次出遊，就愛東買西買，最後吃不完都要冰著帶回家.
或是購買需要冷凍伴手禮，有冷凍就能大買特買啦！
一樓廚房家電功能齊全.
所以，也有很多遊客或是商務人士長住哦！
也常有外籍教師教書需求住在這邊.
看來想要好好學習英文，來這是個不錯選擇.
飲水機上面有提供咖啡、奶茶、茶包.
都是免費可以自由取用.
廚房家電有電鍋、微波爐、烤箱、電磁爐、餐盤碗筷.
真的有長住的客人，還看到有人洗米煮飯～
吧檯上面都是房客物品，只要填寫房號，就能寄放.
各種調料、油鹽都有準備，想要大展身手都不是問題.
背包４１青年旅館│客房樓層
我們住在四樓女生宿舍房，上下床鋪.
樓層二到五樓都是宿舍客房，以床計價.
每層樓的樓層格局都一樣，電梯前方都是超大空地.
旁邊就是衛浴設備公共區域，沒有分開男女衛浴哦.
側邊大窗，中庭樓層設計，所以白日光線非常明亮.
背包４１青年旅館│公共衛浴
走進來左邊是吹髮區域，因為是開放設計.
所以夜晚１１點後，盡量要小聲，快速吹髮哦.
而且背包４１青年旅館沒有男女分開衛浴設計.
我們住宿一個晚上，是沒有覺得太大不便.
浴室有室內拖鞋可以使用.
進來之後，右邊是淋浴設備，左邊是廁所區域.
每一層樓都是四間淋浴間.
有置物平台可以放衣服.
以及洗髮乳、沐浴乳.
只是當日熱水算是常溫，水注是很強.
從淋浴間往廁所、門口看過去，空間很明亮乾淨.
洗手台有洗手乳可以使用.
再來往宿舍區域走過去.
退房後，需要把床巾、被巾、枕頭套拆下放到箱子內.
中庭建築也讓大量光線引入室內，減少開燈的綠能環境.
背包４１青年旅館│洗曬區域
走樓梯來到頂樓是洗曬場露臺哦！
早上也能來這活絡筋骨小小運動.
這邊有投幣式洗衣機、烘衣機及脫水機.
衣架可以自由取用，用完記得放回原位.
初次看到這樣建造完善的曬衣場.
完全可以遮風避雨，還能間接曬到太陽.
衣服不用陰乾有潮濕味道.
難怪，很多人喜歡住宿多天都沒問題.
不用煩惱曬衣時，遇到下雨，又在外地無法收衣.
在露天頂樓往繼光街道看下去.
這就是台中日常景色.
每個床位都有對應密碼的置物櫃.
是有需求再跟櫃檯押金取用鑰匙.
像我們就沒用到置物櫃.
宿舍房門也是輸入密碼，不是房卡哦.
所以，一定要記得大門、房門的密碼.
八人女生宿舍房型
四組上下床鋪，加上一個窗邊小桌.
每個床位都有拉簾可以拉上.
中間空地也超大，大行李平開都很可以.
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從裡頭往房門看看整個格局，真的很舒服淨亮.
之前住過其他青旅，都是房間小得要說溫馨吧！
這樣開闊又乾淨，行李箱及各樣物品都有地方放.
所以，我們直接放在床邊地上，就沒使用置物櫃.
我們安排在這組上下鋪，旁邊就能攤開行李箱.
插座上下床鋪都有，相當足夠.
我們入住時，房間夥伴都出門了.
上下鋪都有置物平台、閱讀燈、插座.
把拉簾拉上，打開閱讀燈，就是自己的小天地.
房門旁邊有公共開放掛衣空間.
從房間這邊往電梯、衛浴看出去的景象.
背包４１青年旅館有台中館和高雄館.
下次前往高雄旅行，也要來去感受一下.
而且是在非常熱鬧的三多商圈哦！
來到台中旅遊，背包客旅行，或是想要節省住宿預算.
又想住在台中火車站附近，交通方便，推薦這間給你！
房客住宿相當單純不複雜，環境乾淨又明亮.
廚房設備也相當齊全，走路就到柳川、綠川.
每年的台中聖誕節慶典，住這最方便了啦！
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【背包４１青年旅館（台中館）】
時間：09：00～22：00
電話：0952-612-212
粉絲團：背包４１青年旅館
官方網站：背包４１青年旅館
地址：台中市中區繼光街59號
（２３ＤＥＣ２３│旅行住宿分享文）
⭕台中小吃【美村路北平烤鴨】大排隊人氣烤鴨二吃.烤鴨肉嫩多汁夾餅味道一級棒
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⭕台中小吃【上上水餃】水餃３元！飯麵湯都平價好吃.向上市場好好味
⭕台中蛋糕【滋養蛋糕烘焙坊】超夯好評！現烤出爐鬆軟香濃古早味蛋糕＄９０起
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⭕台中甜點【金帛手製】「夏日檸檬優格生乳雪糕捲」四種果餡交疊的山型滋味
⭕台中韓式【蔡家韓國烤肉專門店】專人現烤.創意麻糬餅皮甜鹹新吃法
⭕台中甜點【三牧田麵包專門店】夏日繽紛系甜點.富士四季禮盒太可愛吸睛
⭕台中飲料【台中粉圓】向上市場內ＱＱ粉圓好好咬.粉圓紅茶超沁涼解渴
✔台中逛哪兒？景點、商圈！
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⭕台中景點【審計新村】舊宿舍群改建的文創新藝術.小鍋牛市集獨創工藝.手作甜食挖寶去
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