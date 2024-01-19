高雄火鍋【大哥大涮牛肉】溫體牛新鮮直送甘醇湯頭超好喝！在地人氣火鍋熱炒.干貝花枝漿必點真有料│高雄熱炒│前金美食

高雄溫體牛熱炒火鍋，大哥大涮牛肉，在地人都吃這一家！

每天新鮮台南溫體牛直送，現切溫體牛肉盤非常嫣紅鮮嫩.

用餐空間明亮乾淨，營業時間很長，從晚上到隔日清晨.

主推各樣牛肉熱炒、火鍋，還能單點鍋料、蔬菜、肉盤.

深夜下班想要吃個暖暖火鍋，餐點品項多樣是個好選擇.

高雄溫體牛火鍋熱炒聚餐「大哥大涮牛肉」新鮮直送溫體牛肉＋甘醇鮮爽湯頭超好喝！

大哥大涮牛肉│餐廳外觀

大哥大涮牛肉，位於前金區自立一路上.

紅色大大招牌，夜晚前來相當顯眼好找.

鄰近三鳳中街、三民市場、高雄火車站.

開車過來路邊車位並不太多，要耐心找找.

或是CITY PARKING 城市車旅停車場(七賢南台)再步行過來.

也有自立路口、七賢路口公車站牌，相當方便.

大哥大涮牛肉│室內環境

每天下午五點半開始營業，用餐空間很寬敞.

而且明亮，開店之後就有客人陸續上門.

餐廳人員會告知要坐哪桌.

都是圓桌，很適合多人聚餐.

眼看還沒晚上六點，就整間客滿，生意真的超好.

前面櫃上有各樣調味料及餐具可以自取.

特別的有洋蔥和香菜，搭配豆瓣醬、醬油、薑絲.

用來沾上溫體牛肉，口感口味大升級！

大哥大涮牛肉│菜單品項

大哥大涮牛肉不論內用外帶都要填單.

內用的話，內用桌號記得填寫.

有提供各類牛肉湯品、牛肉熱炒、白飯、

牛肉燥飯、牛肉燴飯、涼拌牛腩.

還有大家冬天最愛的牛肉火鍋.

另可單點肉品、火鍋料、蔬菜.

平常我們就愛吃溫體牛肉火鍋.

可以單點多樣蔬菜、干貝漿、花枝漿.

再搭配現炒牛肉熱炒，有各種不同牛肉部位可選.

來個幾道現炒牛肉料理.

搭配牛肉燥飯，就能吃得飽飽.

火鍋湯底有大鍋、小鍋之分.

我們這鍋是小鍋份量，真材用料超大方耶！

大家可依人數來做選擇.

裡頭配料也太豐盛，有玉米、高麗菜、

金針菇、番茄、板豆腐等等蔬菜好料.

湯頭甘醇鮮甜，冷冷天氣來上一碗立刻暖胃.

整鍋湯底一上桌，立刻開火煮滾，就喝個好幾碗.

店家超貼心，還會隨時詢問加湯，免費加湯.

清甜甘美的湯頭～

蔬菜類就要自己單點加購了哦！

牛肉盤

超幸運的，這天牛肉盤居然有二種牛肉部位.

花肉及瘦肉的綜合盤，每天不定時供應.

花肉部位非常稀少，可遇不可求.

這邊是花肉，帶一點油花，少量供應.

帶有一點油花的牛肉好嫩，油花分佈也好美.

牛肉口感好嫩帶一點小小咬勁，極嫩鮮美.

肥瘦各半的牛肉盤.

詢問店家提前預訂.

另一邊則是平常所吃的溫體牛肉.

偏瘦口感，在口中慢咬更有嚼勁.

吃溫體牛肉最銷魂方式.

就是碗內放入溫體牛肉.

直接熱湯倒入碗內，輕拌幾下就能吃囉！

台南現宰溫體牛肉新鮮直送.

光看肉色就是這樣迷人.

每一片牛肉切得厚度都很剛好，輕涮幾下.

沾點薑絲醬油或是香菜豆瓣都好好吃.

牛尾

第一次吃到牛尾部位.

放入火鍋中，煮滾燙熟，就能吃囉！

牛尾的肉質ＱＱ帶一點脆度，口感很特別.

一盤牛尾份量相當多呢！

再來，花枝漿和干貝漿.

是很推薦點的火鍋配料.

真的可以吃到干貝、花枝，用料超級實在.

花枝漿

花枝漿裡面有好多彈牙新鮮的花枝塊.

吃起來滑嫩鮮彈，沾上醬油，好對味.

干貝漿

好少見到干貝漿，推薦必點，也是好大一份.

裡頭還真有干貝一絲一絲口感，細嫩鮮甜.

加上整體彈牙口感，越吃越涮嘴.

就這樣切成一塊一塊放入湯底中，煮滾享用.

干貝漿、花枝漿，大塊吃起來才過癮哦！

冬粉

可以點份冬粉，吸收清甜爽口的湯頭，太滿足.

豆皮

很多人建議可以點個豆皮，會讓湯頭多了豆皮香.

玉米

湯底內的玉米吃不夠的，就再單點，價格也都很划算.

玉米是很甜，吃完一塊又再夾了一塊.

慢慢啃著玉米香.

茼蒿

冬季限定的茼蒿，吸飽湯頭香氣的茼蒿.

清洗得很乾淨，脆綠顏色就是新鮮.

茼蒿和湯頭非常對味，非常好吃.

超愛這樣滾滾火鍋畫面，冷天特別覺得溫暖.

牛肉燥飯

牛肉燥飯也太大碗，整個尖得像是金字塔.

帶有肥瘦牛肉燥，肉燥味道很濃郁不油膩.

好大一碗，配上熱炒和鍋料，滿足極了.

麻油腰子

熱炒料理也是大哥大涮牛肉強力推薦.

冬天隨時都要來個溫補，麻油就是超人氣.

炒上腰子，嫩嚼口感，帶有麻油香.

麻油腰子好大一塊，夾上薑絲，可以解膩.

炒牛雜

炒牛雜有心肝腰子脆肚，配上蔥段酸菜.

帶有微酸很開胃.

整盤炒牛雜的用料好多樣，整體口感也特別豐富.

炒牛腩

熱炒份量還真不小，牛腩給了好幾塊.

牛腩帶筋吃起來很有Ｑ度好嚼入口.

牛腩肉質則是相當彈嫩.

加上油菜炒得清脆又清爽.

配上牛肉燥飯也太下飯.

炒牛腩很喜歡這一道的口感.

有肉有筋，口感更有層次！

夾起來就能感受到挺厚塊的，很飽嘴的厚度.

吃進嘴裡有著滿滿牛腩炒過的香氣，相當入味.

蔥爆牛肉

配飯殺手，還有這一道蔥爆牛肉.

都是選用溫體牛肉，炒過更入味.

牛肉有入味的蔥爆香氣.

配著牛肉燥飯一口接著一口.

帶一點粉嫩色澤的溫體牛肉.

整盤炒起來很鮮美滑嫩.

伴隨著洋蔥快炒的甜脆.

不會乾柴保留肉汁又清爽甘口.

來到大哥大涮牛肉記得火鍋和熱炒都點來吃.

配上牛肉燥飯，肉燥香渾厚不膩，肉嫩入味.

還有干貝漿、花枝漿，真的可以吃到滿滿海味.

或是點個牛肉湯加上牛肉燥飯，也是超飽足啊.

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