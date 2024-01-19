南投聚餐【３６０度景觀餐廳】承萬尊爵渡假酒店頂樓餐廳.絢麗多彩巴黎鐵塔３６０度美景.義大利麵／火鍋／燴飯／兒童餐│埔里飯店│埔里餐廳

這間３６０度景觀餐廳是只能住宿才能用餐～

承萬尊爵渡假酒店，專屬頂樓景觀餐廳哦！

頂樓建造燦爛絢麗的巴黎鐵塔，夜晚超浪漫.

只有開放住宿房客，可以下午茶和晚餐.

提供火鍋、義大利麵、燴飯、兒童餐、飲品.

建議傍晚時分就來欣賞黃昏夕陽～光影變化.

接下來，家家燈火萬戶點燈，盡覽埔里夜景.

南投聚餐「３６０度景觀餐廳」承萬尊爵渡假酒店頂樓餐廳.絢麗多彩巴黎鐵塔３６０度美景.義大利麵／火鍋／燴飯／兒童餐

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承萬尊爵渡假酒店│３６０度景觀餐廳│餐廳位置

位於承萬尊爵渡假酒店１６樓.

搭電梯到１３樓，再走樓梯上來.

南投飯店【承萬尊爵渡假酒店】峇里島風情渡假泳池.頂樓璀璨巴黎鐵塔３６０度美景.獨立陽臺眺望埔里山景

開放時間，下午３點到晚上１０點.

星期一、二公休，詳細營業時間請洽飯店官網.

只有開放住客預約，環繞３６０度景觀餐廳.

一覽埔里市區浪漫夜景，很像首爾塔的美景.

承萬尊爵渡假酒店│室內環境

整間餐廳就是３６０度環繞空間.

上來之後，詢問訂位名字及人數.

再由餐廳人員帶位入座，窗外就是埔里夜景.

每個座位都滿寬敞，桌面也很大，用餐很悠閒.

有特別想要的夜景桌位，就和人員討論吧！

每個柱子都有標上各個城市及南投知名觀光景點.

可以來找找，已經去過哪些人氣景點～

下回還能安排這些景點，南投埔里二日遊.

服務人員會說遠方亮點是哪個景點哦！

可以看到中台禪寺，埔里熱門宗教景點.

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３６０度景觀餐廳│菜單品項

主菜有義大利麵、火鍋、燴飯、兒童餐.

以及炸物、烤物、甜點、

咖啡、飲品、無咖啡飲品、酒精飲品.

主菜供應時間，晚上５點到８點.

用餐時間９０分鐘，每人限低消一杯飲品.

餐廳酌收１０％服務費.

●即日起到２０２４／０２／０７（三）前.

凡點烤物、炸物、火鍋可享９折優惠.

景觀餐廳完整菜單，可以在此翻閱查看！

我們點了火鍋和義大利麵，伴隨埔里夜景.

我們主要點了主菜義大利麵和火鍋、飲品.

餐廳人員帶位之後，還會給上燭燈，增添浪漫氣氛.

只有開放住客餐廳，餐廳環境很美好.

整桌擺盤看起來特別美味的燭光晚餐.

泡菜豬肉火鍋

泡菜鍋、豬肉盤、調料盤、蔬菜盤、白飯.

泡菜鍋湯底看起來很濃郁，讓人好想快快開動.

調料盤三格分裝，很是精緻，小細節看出細心.

白飯還有灑上芝麻粒，增添香氣.

好大一盤的蔬菜綜合盤，以自然蔬菜為主要.

我們超愛這樣的蔬菜盤，立刻給上大大的讚.

重點細看居然有整根的埔里筊白筍、埔里香菇.

是說這個香菇也太大朵，蔬菜準備超級用心.

還有鮮蝦、丸類、蛤蠣，海陸時蔬都能吃到.

蔬菜鍋料品項數十項，高麗菜、金針菇、香菇、

番茄、筊白筍、青江菜、南瓜、花椰菜、

豆腐、鴻喜菇、丸類、海鮮好料等，有夠澎派！

豬肉擺盤也好好看，切得大片的豬肉.

放入滾燙鍋中涮煮，豬肉片沒有腥味.

鮮嫩彈牙也不油膩，單吃就很好吃.

也能沾上沙茶醬又多了豐富香氣.

就連鮮蝦都是這樣大尾，蝦肉脆彈新鮮.

奶油蘑菇培根義大利麵

二朵花椰菜裝飾擺盤，培根給上好幾塊.

搭配奶油濃郁香氣帶一點稠度的義大利麵.

很能巴附在彈脆的麵條上，風味很棒.

隨餐附上熱湯，喝得暖呼呼也很清爽.

選用寬版麵條，更能吸收奶油微稠醬汁.

每一口都能吃到渾厚感十足的奶油味道.

下午開始營業，也能點杯飲料、甜點，美味下午茶.

抹茶牛奶

抹茶特有微苦融入醇厚牛奶.

喝起來相當柔滑順口好好喝.

蔓越莓蘋果茶（熱）

熱飲可以回沖，無加糖，顏色好美～

滿滿的新鮮蘋果切塊，酸香夠味.

喝起來爽口解膩.

這次住宿承萬尊爵渡假酒店.

晚餐就來３６０度景觀餐廳用餐.

可以飽覽埔里市區浪漫夜景，放慢腳步的旅遊節奏.

火鍋蔬菜盤結合埔里當地食材，吃到在地美味很用心.

泡菜湯頭也清爽好喝，還有義大利麵香濃好料.

玩累了，住宿不想外出吃飯，直接來這燭光晚餐吧！

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埔里餐廳【３６０度景觀餐廳】地點位置？ 只有開放住客用餐，南投縣埔里鎮樹人路131號１６樓. 埔里景觀餐廳【３６０度景觀餐廳】周邊景點？ 埔里地母廟、１８度Ｃ巧克力工坊. 埔里景觀餐廳【３６０度景觀餐廳】營業時間？ 時間：15：00～22：00，公休：星期一、二