大家喜歡吃燒肉嗎?

下班後跟朋友一起去燒肉店一邊大口吃肉一邊大口喝啤酒

享受美食，放鬆心情真的是好享受的一件事啊!

可是肉品價格不便宜，如果邊吃還要擔心自己會不會點得太多錢太負擔就辛苦了!

這個時候就很需要一家品質好的燒肉吃到飽，如果還能有啤酒暢飲就太棒了!

來!今天就來跟大家分享品質好又有啤酒暢飲的高cp值桃園吃到飽燒肉店!

【伍將日式燒肉火鍋吃到飽】

店址: 桃園市蘆竹區中正路85號2樓

訂位專線:03-2227752

營業時間: 周一到五 11:30-14:30 17:00-22:30 / 六日 11:30-22:30

支付方式：現金，刷卡，提供 Apple pay

貼心提醒: 點餐90分鐘 / 用餐 120分鐘

店家位於二樓，就從7-11旁邊的這個入口走上去，就準備進入美味的燒肉世界啦!!

樓梯間就會看到這個誘人的看板【啤酒無限暢飲】

太過癮了啦！而且是不管點什麼價位都有啤酒暢飲喔！！

店裡的環境十分寬敞舒服，吃燒肉最怕東西沒地方擺，

這裡給你滿滿的大桌面，真的很適合跟朋友家人一起來聚餐

連廁所也又乾淨又漂亮 :)

【菜單吃什麼】

入座之後就來看菜單選擇今天要吃什麼價位的囉!

最低是698，就可以享用一將，包括火鍋牛肉片，牛五花低脂牛等各種肉品和海鮮等食材

二將是869，就可以享用一二將，包含特選霜降牛，頂級美國板腱等各種肉品和海鮮等食材

最高等級三將是986，到了這個等級你就是大富翁了!菜單上面你看得到的都可以點喔!!

包含澳洲M9和牛，嫩肩牛，日式極上霜降和鹽燒牛舌

包括海鮮生蠔泰國蝦天使紅蝦，各種高級食材all you can eat!!

整張菜單上的都可以點真的很過癮!

所以我建議大家既然來了，一定要直上最高價位968，你不會後悔的!

今天跟朋友來吃飯我們就直接選擇968最高價位，這樣爽度才夠:)

火鍋的部分是所有價位都可以享用的

湯頭有昆布，藥膳跟麻辣三種選擇一種

我們因為藥膳跟麻辣無法抉擇，於是就加價50元(整桌)點鴛鴦鍋

我覺得蠻值得的，因為藥膳跟麻辣湯頭都很不錯呢

麻辣湯頭不會很辣，藥膳湯頭很夠味

看得出藥膳湯頭很認真的，有枸杞有紅棗，藥膳湯頭推推!

火鍋跟餐具都準備好了!就準備來點餐吧!!

選好價位之後，服務生會設定好，然後就可以開始用平板點餐囉!一次可以點六樣東西

這時候一定要稱讚店家的送菜速度!餐點真的很快就送上來!!

就可以趕快開烤趕快享受趕快再繼續點餐!

我們點好之後就先往自助吧進攻! 來幫大家介紹一下自助吧的部分

【自助吧有什麼】

基本上是燒肉加火鍋吃到飽。所以自助吧上有很多火鍋料可以取用，真的種類很齊全

你以為只有這樣嗎?還有另外一半呢！健康食材也不少喔！

接著是【醬料】的部分，火鍋要沾的，燒肉要配的，通通都有準備

烤肉醬也好吃喔！

介紹一下我最愛的部分！就是蒜頭！！配烤肉真的好吃！可以吃蒜頭的朋友千萬不要錯過

接著是【飲料吧】的部分，有汽水有咖啡機有熱開水泡茶

各式果汁和咖啡機

也有供應熱開水跟茶包

但！重點是重點是！有供應整罐的啤酒暢飲！！

而且是不管哪種價位都有供應喔！

直接大罐上桌真的爽度破表！老闆好大氣！

溫馨提醒 ：喝酒不開車喔！身為一個良心部落客，警語是必須的：）

接下來是萬眾矚目的【冰淇淋區】

這裡提供的都是有品牌的喔！有Coldstone 跟卡比索

最左邊黑漆漆的口味好吸睛，等下再來介紹喔!

你想說到這邊自助吧差不多了吧!

沒想到!! 還有一區提供熟食跟炸物，水果跟甜點

這邊有提供紅燒牛，咖哩雞跟白飯，感覺很適合給小朋友先填飽肚子

也有提供火鍋附餐好朋友，蒸煮麵跟王子麵

不過就像老闆貼的【珍惜糧食，杜絕浪費】

真的想吃，吃得下才拿，不要造成浪費喔!

旁邊還有供應小朋友的最愛，雞塊跟薯條喔!

最後是【水果跟甜點區】

我跟朋友今天就是打定主意來享受牛肉自由的

所以到後來這區真的都吃不下了啦!!

終於介紹完自助吧的部分了!趕快回到桌上來好好烤肉吧!!

我跟朋友今天就是要來享受牛肉自由的，所以我們都狂點各種牛肉

底下的分享也多以牛肉為主喔!

先說結論，喜歡脆脆口感的請鎖定牛舌跟橫膈膜

喜歡軟嫩口感的請鎖定澳洲M9和牛和日式極上霜降牛

你看看這油花是不是太美!! 而且每盤上面都會貼小紙條標明這是什麼肉，

才不會一次點了好幾種都弄不清楚到底是什麼肉，我覺得貼心

像這盤就是澳洲M9和牛，超美的

朋友烤完一吃立刻露出幸福的表情，激動地跟我說好好吃!

我一吃真的是肉很軟嫩又牛味十足，超級滿足

主攻牛肉的我們又點了霜降牛，牛小排，五花牛，牛舌，橫膈膜，

送餐速度真的很快!一會兒我們的桌上就放滿了待烤的牛肉，超級幸福的!

點餐系統裡也有配料可以選擇，我點了蔥鹽跟泡菜來搭配燒肉，增加不同的口味

蔥鹽超讚，我認真推:)

也可以點生菜來包肉，吃起來會更清爽

看看我的吃法，烤肉沾燒肉醬，加一點蒜頭加一點蔥鹽跟韓式泡菜

包起來一口咬下，除了讚沒有第二個字，好享受喔!

用餐期間，服務人員都會過來幫忙換烤網喔! 主動換了好幾次，十分貼心!!

好吃好吃!一直烤一直吃! 圓圓的那盤是牛舌，朋友一吃也一直說很可以!

牛肉們實在太好吃，我們到後來都吃不下其他肉類跟火鍋了

但是!! 吃燒肉最後的重點，烤麻糬還是一定要的!!

看這些小東西澎起來好療癒喔!

烤到澎起來微焦就可以囉! 配著煉乳跟花生粉好好吃!

我跟朋友大概重複點了三次哈哈，就是邊說好飽然後邊一直說還是再點一盤好了! :)

最後的最後當然就是【冰淇淋時間】囉!

我拿Coldstone裡最黑的口味【極濃，黑玫瑰鹽】

吃起來，嗯，很像鹹的牛奶糖，而且裡面還有小麻糬喔!!

大家可以試試看這個感覺獵奇的口味!

【整體心得】

整體用餐環境跟服務都很好，座位的配置讓我們用餐時不太會受到其他桌的干擾

餐點的品質良好，尤其是牛肉的部分，真的推薦大家直上968最高價位，和牛跟霜降牛必吃

餐廳的服務也好，尤其是上餐速度真的很快，這點很棒因為吃燒肉就是分秒必爭啊!! :)

店家很貼心還有設置一間兒童遊戲室，也有準備小孩喜歡的餐點像是雞塊薯條，根本親子友善

來分享幾張兒童遊戲室的照片

環境看起來很舒適呢! 覺得有這樣空間老闆沒有擺桌椅，反而做成遊戲室讓爸爸媽媽可以好好吃飯好佛心!

跟大家分享!!

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