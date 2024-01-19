台北無菜單料理越來越厲害啦!「續すみびやき 無菜單精緻燒肉」雖然才剛開幕一個多月，已經吸引不少饕客前往嘗鮮；這間主打義法料理結合日式燒肉，採預約制用餐，搭配台灣在地季節食材，重新演繹出精緻又特別的菜色，以雙主菜具體呈現燒肉的本質，不管是喜歡牛肉，或者是不吃牛的朋友都能吃得很過癮!我們覺得最棒的是從頭到尾都是採桌邊服務，既能享有尊榮感，也能吃得到驚喜美味，很適合來慶生、聚會或是犒賞自己及另一半；尤其這裡每3~4個月還會換一次菜單，更能吃到時令食材的特色，加上結合台式甜品、極富創意的甜點更是非常好的Ending，甚至把甜點拉出來獨立販售都很有賣點，有興趣的朋友趕快跟著看下去吧!

【相關資訊】

續すみびやき 無菜單精緻燒肉

地址:台北市大安區安和路一段49巷3號

電話:0905-937215

營業時間:17:00~23:00

FB粉絲團:https://reurl.cc/j3DzZ1

IG:https://www.instagram.com/xu_sumibiyaki/

網路訂位:https://reurl.cc/37xgnX

續すみびやき 無菜單精緻燒肉 位置、停車

▼「續すみびやき 無菜單精緻燒肉」就位於台北市大安區安和路一段巷弄內、仁愛敦南圓環附近，門面簡約低調又不失設計感，夜晚打燈後顯得更有氣氛了!這裡距離捷運忠孝敦化站3號出口步行約5分鐘，開車的朋友也可以找路邊車格或付費停車場，對面有需預約的USPACE共享車位，附近也有富邦大樓地下停車場，大家都可以多加利用。

▼招牌延續低調的風格，以紅印襯出鮮明字樣。

▼入口處有著都市少有的日式禪風，讓人更能靜下心來享用美食。

▼一進到裡頭，會先看到候位區與酒櫃，裡頭有不少紅白酒，都是可以搭餐享用的!(未滿十八歲請勿飲酒)

續すみびやき 無菜單精緻燒肉 用餐環境

▼座位區呈現L型，提供的是板前座位區，不僅能欣賞到服務人員燒烤食材的過程，也能近距離互動。

▼座席已經擺設好餐具、餐墊紙、紙巾、菜單，坐定位後會送上擦手毛巾。

續すみびやき 無菜單精緻燒肉 菜單

▼因為這裡提供的是無菜單料理，目前有牛料理套餐跟非牛料理套餐(海鮮)兩種選擇，價位是3980元/每人(另加一成服務費)；這裡採用義法精緻料理結合日式燒肉，以台灣在地食材全新呈現，每3~4個月就會推出不同的新菜色，所以每次來享用到的餐點不見得都一樣，結合時令食材也會更有驚喜感。

▼這是非牛料理的菜單，基本上只有兩道主菜、小品的內容不一樣，其他都是一樣的餐點內容。

▼一開始可以先選擇要飲用水還是氣泡水，這裡的飲用水也是走高級路線，採用法國知名品牌，喝完也會免費續加。

▼這裡有提供100%蘋果汁，有需要的朋友也可以單點享用；喝起來微微酸甜、帶有蘋果果香，搭配餐點也很清爽順口。

續すみびやき 無菜單精緻燒肉 餐點介紹

▼一開始服務人員會先跟客人介紹主餐再開始燒烤，這是牛肉套餐提供的雙主菜，當天享用的是厚切牛舌、菲力、內腿、羽下、薄切牛舌，除了牛舌是採用澳洲牛之外，其他皆採用日本宮崎或鹿兒島的和牛，不管是色澤、油花都是上上之選，想必口感也是一絕。

▼非牛料理的雙主菜則為松阪豬、馬頭魚、櫻桃鴨胸、龍蝦、伊比利豬，一次可以享用到海陸大餐。

▼龍蝦選用來自台灣澎湖、有「龍蝦之王」稱號的錦繡龍蝦，也是野生龍蝦中最等高級的品種，在這裡也能享用得到!

▼這裡採用雙主菜概念，想必喜愛肉品或海鮮的朋友都可以吃得很滿足!

提供大小包廂

▼大包廂約可容納10人用餐，如果外頭訂位已滿或是喜愛隱私的朋友也可以在包廂享用，更有尊榮感。

▼另外還有可容納4~6人的小包廂，適合小型聚會或慶生活動。

▼開胃菜，採用米粉餅做成酥脆的脆殼，包裹海苔、希臘優格、茄子與茴香等配料，上頭撒上咖啡粉、紅椒粉裝飾提點，襯上黑胡椒粒整體質感都升級不少!對了，不喝酒的朋友也可以單點100%進口櫻桃汁，喝起來有點類似紅酒的單寧酸，帶點甘甜的尾韻，用來搭配牛肉也很合拍。

▼一口咬下，不僅能吃到薄酥香脆的米香餅皮，搭配帶有獨特茴香香氣的茄子優格泥、海苔片，滋味清香爽口，層層堆砌的美味，讓舌尖也能感受到豐富的層次。

▼前菜，上桌時以典雅的日式小盅呈現，讓人更好奇裡頭的美味。

▼裡頭採用日本北海道牡蠣搭配波菜、檸檬、椰子、辣椒所熬製而成的特調醬汁，建議搭配銀芽一起享用。

▼一口咬下，肥嫩又鮮甜的海味在嘴裡大迸發，搭配清香爽口的波菜醬汁、爽脆銀芽更是相當有海島風味，既提鮮又不會蓋過牡蠣的鮮甜，飽口又滿足。

▼小品，這道精緻的小品就像是藝術品般細緻美好，底層以台農66號地瓜切成薄片後層層堆疊成地瓜千層，中間搭配和牛韃靼，上頭輔以舒肥過的蛋黃、洋甘菊花瓣、橘香草葉妝點，中間搭配水梨醬汁，建議可以先單吃再搭醬享用；吃起來有著地瓜的酥香甜美與牛肉的鮮甜，加上舒肥蛋黃的滑溜感讓味蕾更加豐富，搭配水梨醬汁更是甘甜順口，鹹甜交錯的美味很迷人!

▼不吃牛的朋友會改用鮪魚腹韃靼，吃起來多了股鮮魚海味，柔嫩又帶點Q彈嚼感，搭配微酥甘甜的地瓜千層同樣美味動人。

▼下一道是湯品，湯杯會先溫杯再倒入熱湯享用，才不會影響湯品的熱度與口感，尤其冬天喝更是恰到好處，連細節都很用心。

▼湯品採用炒製過的紅魽搭配六種藥材、清酒下去熬製而成，沒有多餘的添加，只有簡單以鹽巴提味，耗時兩天熬煮出乳白色湯頭，可說是萃取出鮮魚的精華啊!

▼喝起來溫潤鮮美，帶有魚肉的鮮甜而不留腥味，輔以淡淡的藥膳清甜與清酒香氣，溫補而不搶味，喝完整個身子都暖了起來。

▼接下來就是主菜啦!伊比利豬在炭火中烤得滋滋作響，油花跟火光交融在一起，光看就很療鬱啊!

▼依比利豬搭配青醬蔥鹽，伊比利豬有著世界最好吃豬肉的美稱，吃起來香Q細嫩又帶有微微堅果香氣，不僅完全沒有豬癬味，而且可以媲美牛肉的口感，在嘴裡咀嚼起來真是一大享受。

▼伊比利豬搭配店家自製的青醬蔥鹽更是超合拍，鹹度不會過高，微微鹹香又帶有迷人的九層塔香氣，更能提襯豬肉的鮮甜美味。

▼薄切牛舌，同樣附有青醬蔥鹽，吃起來柔嫩脆彈又帶點嚼感，加上蔥鹽鹹香與迷人塔香也很對味。

▼滷牛舌是師傅的私房料理，店內竟然是免費招待的!只要在Google留下評論或是打卡每桌就能免費獲得一份滷牛舌料理(也可以選擇和牛月見飯、100%蘋果汁、100%櫻桃汁或是紅白酒一杯，詳細活動內容以店內公告為主)，有興趣的朋友一定要把握機會啊!(未滿十八歲請勿飲酒)

▼牛舌採用的是比較靠前端的部位，用類似滷牛腱的方式滷製，吃起來相當柔嫩入味，完全吃不來是比較硬韌的部位，突然想來碗白飯啦(笑)!

▼搭配自製的蒜蓉昆布辣椒油也很對味，採用和牛油脂下去炒製而成，還沒享用就先聞到牛油的香氣，吃起來更是香氣爆棚，雖然辣度不低，但是不會辣到喉嚨或肚子，辣度只會在嘴巴短暫停留，搭配滷牛舌或是其他餐點都很適合。

▼這瓶蒜蓉昆布辣椒油因為太受歡迎，店內也有單獨販售，想買回家享用的朋友也沒問題。

▼接著要燒烤的是其他主菜啦!只見服務人員相當熟練的燒烤食材，牛肉也有先靜置再燒烤，更能保留牛肉的柔嫩多汁與鮮甜美味。

▼服務人員會以不同燒烤爐來料理牛肉、非牛肉餐點，讓不吃牛的朋友也能吃得安心又開心；同時也會透過燒烤過程跟客人互動聊天，增加用餐的豐富性。

▼接下來上桌的是第一道主菜，不僅著重於燒烤方式，連擺盤也相當吸睛。

▼這一道為日本和牛羽下、內腿部位，一旁搭配的是珍珠洋蔥、柚子蓮藕、鹽昆布、柚子胡椒，都可以搭配肉品享用。

▼烤至外頭微焦、裡頭粉嫩，帶點厚度的模樣光看就很迷人；內腿部位雖然脂肪較少，但吃起來同樣柔軟無筋，在嘴裡越嚼越香，搭配鹽昆布更能提出牛肉鮮甜。

▼羽下部位則是取自肩胛部位較軟嫩的一塊，油花分佈均勻豐富，帶點細筋，吃起來肉質香甜、富有彈性，吃的到和牛香氣與油脂香味。

▼柚子蓮藕，吃起來帶有柚子酸甜果香，搭配爽脆的蓮藕開胃又解膩!

▼此外也有提供紫蘇鹽、鹽昆布、紅酒鹽讓大家搭配肉品享用，其中我們最愛的就是鹽昆布，再來是紅酒鹽也不錯，搭配牛肉很合拍，紫蘇鹽比較清爽、鹹度較低，搭配肉品、海鮮都很適合。

▼非牛料理的主菜之一則是馬頭魚、櫻桃鴨胸佐珍珠洋蔥、柚子蓮藕，也是採西式料理的擺盤，吃起來格外有儀式感。

▼櫻桃鴨胸，吃得到柔嫩肉質與鮮甜肉汁，加上微酥的鴨皮與鴨油香氣，一口咬下好銷魂啊~~一旁搭配由巨峰葡萄酒、藍莓熬煮的醬汁，帶點微酸甘甜的味蕾，提味又解膩，更能襯出鴨肉的鮮美質地。

▼馬頭魚屬於高級食用魚種，肉質細嫩鮮美，豐厚飽滿，搭配上頭的發酵蕃茄騷莎醬更是清香爽口。

▼牛肉料理第二道主菜上桌，享用的是菲力搭配厚切牛舌，一旁則是採用山藥泥、彩色小蘿蔔當作陪襯!山藥泥很厲害，用特殊工法做成類似馬鈴薯泥的綿密口感，但吃起來相當清爽甘甜；彩色小蘿蔔搭配的是柑橘醬，吃起來酸甜解膩，吃完肉品很適合轉換一下味蕾。

▼和牛菲力，油花細膩，柔嫩香甜，細細咀嚼還能品嘗到細緻肉質與油脂的甘甜滋味，香氣在嘴裡大噴發，搭配紅酒和牛醬汁更是畫龍點睛，真的是夢幻口感無誤!

▼厚切牛舌，採用舌根部位，不僅口感Q彈多汁，厚實飽滿，兼具脆彈又柔嫩的口感超級銷魂，牛舌控一定能吃得很過癮!

▼簡單搭配海鹽或是鹽昆布更能提襯牛舌的鮮嫩甘甜，吃完整個幸福感爆棚啊!

▼服務人員的烤功也是一流，不僅熟度剛剛好，兩邊上菜時間都能抓得差不多。

▼沒多久主菜上桌啦!非牛料理的主菜之一是錦繡龍蝦、松阪豬，同樣以山藥泥、彩色小蘿蔔做配菜，看起來也相當豐盛。

▼錦繡龍蝦直接給半隻，再搭配紫蘇梅奶茶醬，讓大家可以一次吃個過癮!

▼龍蝦肉已經幫大家都處理好，直接挑起來就能享用；吃起來緊緻、鮮甜又帶有Q彈口感，肉質細膩迷人，搭配醬料更是提升不少味蕾層次。

▼松阪豬，肉色帶點白嫩色澤，吃起來甘甜柔軟又帶點脆彈，很能滿足咀嚼口感。

▼吃起來香嫩帶Q又不膩口，簡單搭配海鹽就很美味。

▼月見飯，採用和牛韃靼搭配生蛋黃，光看就讓人口水直流，同樣也是在Google評論或打卡即可免費招待一份(滷牛舌、月見飯、紅白酒、蘋果汁、櫻桃汁擇一)。(未滿十八歲請勿飲酒)

▼將生蛋黃戳破後，濃郁的蛋黃瀑布傾瀉而下，搭配鮮甜香嫩的和牛韃靼、黏Q的白米飯好對味，多了滑順蛋香更是超邪惡，讓人一口接一口。

▼這道澱粉主食採用日本傳承600年之久的播州素麵，上頭搭配舒肥過的桂丁雞雞胸肉、義大利魚子醬等配料，加上芽蔥、食用花，看起來很有日式清新質感。

▼湯頭更是講究，採用雞骨架下去熬煮，再歷時4~6小時滴製而成，最後再搭配東方美人茶熬製而成，餐點上桌後才由服務人員倒入碗中。

▼素麵完成囉~~稍微攪拌均勻即可享用，麵條吃起來香Q滑順，吸附雞湯精華與淡雅茶香，還有微微的薑香點綴，帶點清香爽口的味蕾，趁熱吃起來很暖胃。

▼舒肥過的桂丁雞雞胸肉不僅毫無腥味，柔嫩香滑又細緻的肉質搭配魚子醬更是層次多元。

▼餐點終於接近尾聲，手作甜點上桌啦!雖然這時已經有點飽足感，但看到如此別緻的甜點還是忍不住想試試~

▼食用順序建議大家先品嘗冰淇淋，再吃蛋糕；這款冰淇淋從外觀看不出有什麼特別之處，一吃就知道有多驚奇，原來是採用小農醬油搭配烏魚子、香草莢所製成，底層鋪有榛果、杏仁、南瓜籽三種堅果，吃起來鹹甜交錯，隱約吃得到烏魚子的香氣，搭配爽脆的堅果更是超合拍，吃起來滿滿驚喜感。

▼這款鏡面蛋糕更是特別，內餡採用黑糖木耳蓮子湯，外層裹上一層杏仁茶慕斯，下方蛋糕體則是由仙草製成，最外頭再用燒仙草作淋面處理，細膩光滑的外表完全看不出是款以台式甜品為主題的蛋糕啊!吃起來柔滑順口，帶有仙草的香氣、蓬鬆的蛋糕體搭配Q滑的內餡口感，甜度很剛好，不會過甜過膩，可說是完美的Ending!

▼洗手間也相當有質感，還附有漱口水、衛生用品、牙線、棉花棒等用品，讓大家可以輕鬆整理一下儀容再回座。

「續すみびやき 無菜單精緻燒肉」從第一道到最後一道都讓人非常有驚喜感，不管是視覺、味蕾都能一次滿足，而且主菜給得非常大器，吃完就很有飽足感，加上手作甜點更是完美，有興趣的朋友不妨也可以試試!

【相關資訊】

續すみびやき 無菜單精緻燒肉

地址:台北市大安區安和路一段49巷3號

電話:0905-937215

營業時間:17:00~23:00

FB粉絲團:https://reurl.cc/j3DzZ1

IG:https://www.instagram.com/xu_sumibiyaki/

網路訂位:https://reurl.cc/37xgnX

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