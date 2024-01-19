心泰Pro 原創泰國料理 位於林口昕境廣場(新北市林口區文化三路一段402巷2號1樓)，其特點為傳統口味與新潮創意的料理手法，光是這豐富的菜色讓人看了就口流水不停。這次我和朋友相約來這裡用餐，點了八道招牌料理做了食記跟大家做分享。

心泰Pro 原創泰國料理環境介紹

林口昕境廣場中的心泰餐廳，門面寬闊很容易找，落地窗的陽光灑落，會讓在裡面吃飯的人心情也會很好。加上交通方便，停車也很容易。服務人員都很親切友善，上菜速度也算很快。



泰式餐酒館裡面可以找到你喜愛的酒款，邀集朋友一同喝一杯。場地寬闊舒適，是很多當地人或是外來旅客很愛的餐廳氛圍。



綠色的造型，整體視覺是舒適的，加上燈光的搭配，整體裝潢好美，會讓在裡面吃飯的人覺得場地很精緻。色系以叢林風為主，讓人有置身在異國的感覺。



座位區有方桌四人座、也有圓桌的四人座位，你可以挑選喜愛的沙發區，或是落地窗區。



我們點選的餐點有焰燒蝦木瓜沙拉、涼拌海鮮、月亮蝦餅、泰北傳統烤松阪豬、瑪莎曼南瓜牛肉、泰北打拋豬、清蒸檸檬魚、冬蔭功海鮮湯、泰式奶茶、香茅檸檬茶、熱帶芒果鳳茶，將逐一跟大家做介紹。

焰燒蝦木瓜沙拉

小博很喜愛這道，泰式的木瓜沙拉，主要是以木瓜、蝦仁、檸檬汁為主菜，酸甜的口感十分開胃。蝦仁鮮甜、木瓜清脆，加上店家濃郁的醬汁，讓人忍不住一口接一口。



木瓜絲很細緻讓人誤以為是麵條。蝦仁焰燒過後表面甜香，內部鮮嫩。



泰式烤雞肉串

雞肉以炭火烤製而成，整體口感雞肉串的外酥內嫩，香氣十足，搭配泰式烤肉醬汁，酸甜辣的滋味體驗正宗泰式風味，讓雞肉串的風味更加提升。

涼拌海鮮

涼拌海鮮以花枝魷魚、蝦仁等海鮮，配料是洋蔥、青椒、辣椒等食材製成，微酸辣的口感很吸引人。



涼拌的口感讓海鮮新鮮Q彈，搭配爽脆的香菜，從視覺到味覺都會很想嚐上一口。



泰北傳統烤松阪豬

這是泰北傳統料理，以烤松阪豬肉製成，個人覺得應該有經過醃漬，再來是火烤，才能讓外皮酥脆，內裡軟嫩多汁。一定要淋上酸甜的醬汁，才有泰式風格的Fu。

瑪莎曼南瓜牛肉

瑪莎曼南瓜牛肉端出來就已經先吸引很多人想要拍照，外型是南瓜在上方有星形的開口，內裡蘊含豐富的以南瓜、牛肉、香料製成，煮到軟嫩牛肉搭配南瓜碎塊，真的很有特色。

泰北打拋豬

泰北打拋豬內容物，我很仔細的觀察，由豬絞肉、九層塔、檸檬葉等食材製成，豬肉軟嫩入味，搭配九層塔的香氣，這道菜一定要搭配白飯一起吃，根本就是白飯的好朋友，兩強聯手。

清蒸檸檬魚

清蒸檸檬魚最大的亮點就是新鮮的魚肉，搭配檸檬、九層塔、辣椒等食材製成，酸辣的口感會給人順口開胃的感受。特別是魚肉鮮嫩多汁，以檸檬調味的微酸湯汁，喜歡魚肉料理的你會喜歡的。

冬蔭功海鮮湯

蝦子、蛤蜊、干貝、辣椒、香茅(不確定)等食材製成，大家都會邊吃邊猜測配料是怎麼組成的，因為這口感十分特別。讓海鮮立即充滿海洋風味，酸辣的湯頭是其相當獨特的賣點。

泰式奶茶

濃郁奶香，奶味很重，這是給喜歡甜蜜蜜感受的人的飲品。特別是淋上這甜而不膩的糖漿，真的好香甜。

香茅檸檬茶

喝入的瞬間會有清爽的檸檬香氣，濃郁的香茅香氣，個人覺得可以達成解膩的功能，特別是吃完一道料理後，喝上一口可以讓口腔回復清爽，下一道料理入口時，菜肴的鮮味立體度才會體現。

熱帶芒果鳳茶

熱帶芒果鳳茶以濃郁的芒果香氣，搭配清甜的鳳梨香氣，使用前要稍加的攪拌均勻，喝時可以品嘗到裡面的果絲果粒感。

心泰Pro 二樓包廂

由於我們去的當天是平日中午，朋友認識老闆，特別詢問是否可以上樓觀看包廂區。



包廂區有分成四人座的位置，以及圓桌十人坐的廂房。每個人的低消為一千元，要坐滿桌子的人數後才能預約包廂唷。



心泰Pro 個人心得

這是餐點的大合照，趁著大家還沒有消滅太多，簡單的留念。如果你喜歡泰式料理，或是想嘗試一些不一樣的創意料理，非常推薦你來這裡用餐，你一定不會失望的



道地泰式風味讓人印象深刻，特別是上菜速度令人印象深刻，加上服務人員也很親切，會跟你解說怎麼吃、品嚐風味會最佳，這讓餐體驗整體很愉快。如果您住在林口區，或是喜歡泰式料理，不妨來這裡試試看，吃一次後估計就會成為老主顧了。