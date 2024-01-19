萬物接漲，想吃便宜便當擔心食材來源有疑慮、貴的又吃不飽、吃不起。楠梓區2023年新開的便當店「米棧排骨」，根本附近上班族小資族福音。便當主食加三樣菜單價落在90~110之間，尤其肉量澎派有誠意，國產豬做的酥炸肉飯蹦嘎脆、香噴噴的烤雞腿飯還有嚴選的挪威鯖魚超大尾！！

店家資訊

米棧排骨

地址：高雄市楠梓區德賢路181號

訂購電話：07-365 6598

外送資訊：楠梓加工園區附近5個外送、5公里內10個外送，其他區域可來電詢問

備註：可提前預定大量便當、客製化

影片介紹

環境介紹

米棧排骨位於楠梓區德賢路上，近楠梓加工區，建議機車前來，或是選擇外送服務。七款經典菜色，店裡最貴的烤雞腿飯便當就110元而已，主打一個CP值，現在有特別活動是加十元享滷蛋。店裡有簡單明亮的用餐空間，備有牙籤跟酒精。

菜色介紹

烤雞腿飯便當+滷蛋 110+10

快蓋住整個便當的烤蜜汁雞腿，雞肉軟嫩帶點嚼勁，刷上醬汁烘烤後的雞皮油亮、香甜，有膠質感。非非也替大家把關，完全沒有便宜便當裡常見的可怕血水，可以放心吃！(烤雞腿單點90元)

酥炸肉飯便當+滷蛋 90+10

叉燒肉表皮炸的香又脆，內裡鎖住肉汁忠實呈現台式古早味，撒上胡椒鹽後完全無法抗拒只能一口接一口，豬肉是國產豬肉所以不用擔心有騷味喔！

那天吃到的配菜是高麗菜、豆腐與青江菜，而且白飯區還贈予辣菜脯與香腸片。整體便當份量多元豐富，

尤其是手工菜脯我超愛 ，鹹辣酸俱全超級下飯！

烤鯖魚 80

米棧排骨也提供各主菜單點，價格落在80~90之間，店家特地下重本用挪威鯖魚，比一般鯖魚油脂更豐富且口感細膩！想吃整條烤魚不用一百這裡就有人幫你烤呢。

炸排骨 80

排骨的麵衣酥脆，肉質緊實不柴，帶有厚度且彈性。

結論

有跟店家聊過米棧排骨原址前身是「丸米便當」，但由於換人經營所以招牌與品項都有更動，不過米棧排骨保留了過去丸米便當的肉多多特色，而在過去沒有任何菜菜這點做了大升級，儼然成為CP值更高又營養多元的便當，去年有吃過丸米的人更要嚐嚐看，我個人是覺得美味又不油膩，份量也有誠意，很喜歡！

推薦原因

主流：主打台式古早味傳統菜色，符合大眾喜愛口味，適合團訂

CP值：價格合理且兼顧品質，選用國產豬肉與挪威鯖魚

份量：整體份量多，男生也能吃飽

方便：楠梓加工區附近外送門檻低，出餐快速，可客制化

地址：高雄市楠梓區德賢路181號，訂購電話：07-365 6598

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本文美食攝影師：敬攝影