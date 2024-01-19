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台中新社百年梅花樹/咖啡下午茶手作麵包【鮭魚葡萄木屋烘焙】超甜現摘葡萄。多口味雜糧麵包/自製牛軋糖/在地農特產美食/賞新社梅花隧道停車場

2024-01-19 23:18:53 小紫吃喝玩樂~ 人氣：104
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：447篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鮭魚葡萄木屋烘焙
phone09-19298140
place台中市新社區福興里美林43號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台中新社百年梅花樹/下午茶咖啡手作麵包鮭魚葡萄木屋烘焙超甜現摘葡萄。多口味雜糧麵包/自製牛軋糖/巴斯克乳酪蛋糕/在地農特產美食/新社梅花隧道停車場

台中新社-鮭魚葡萄-首圖.jpg

大部份遊客(每年梅花季1月左右)來賞遊新社梅花森林梅花隧道都會將(鮭魚葡萄)排入遊程內來喝咖啡、買雜糧麵包、雪Q餅、牛軋糖、南棗核桃糕...農特產享受悠閒下午茶時光

葡萄蔓越莓麵包-鮭魚葡萄 (4).jpg

鮭魚葡萄

電話: 0919-298-140

營業時間:8:00~20:00

地址:台中市新社區福興里美林43號

粉絲頁:鮭魚葡萄木屋烘焙

台中新社-鮭魚葡萄 (1).jpg

原文網址台中新社百年梅花樹/咖啡下午茶手作麵包【鮭魚葡萄木屋烘焙】超台中新社百年梅花樹/咖啡下午茶手作麵包【鮭魚葡萄木屋烘焙】超甜現摘葡萄。多口味雜糧麵包/自製牛軋糖/在地農特產美食/賞新社梅花隧道停車場

一定有很多人和小紫一樣! 超好奇"鮭魚葡萄"到底是什麼？

是店名？是產品？還是民宿？

這是一家以草生栽培(人工除草)不噴灑除草劑(使用有機肥料、益生菌)種植葡萄, 堅持葡萄套袋後在果樹上自然熟成再採摘(甜度超高且果香味特濃)在地農民自種自售葡萄(品種感覺像巨峰？)店家將其種植的葡萄命名為『鮭魚葡萄』算是自創品牌的概念!

老闆兒子曾是北部大飯店烘焙師傅回鄉在自家(木屋烘焙)製作手工雜糧麵包/山型吐司/餅乾/巴斯克乳酪蛋糕/核桃香蕉蛋糕/果醬/牛軋糖...等超多甜點美食。

自製商品都是出自老闆一家人手作而成，即便打烊後您仍可打電話詢問看看(木屋內)是否還有您想購買的美食伴手禮喔!晚上10點前一樣可以到(鮭魚葡萄)木屋自取購買！

 

年輕時曾到外地工作打拼

後來選擇回到土生土長家鄉務農(鮭魚)有迴游特性、就像老闆回到家鄉工作創業一樣so『鮭魚葡萄』4字是品牌、是店名、也是其販售的葡萄名稱

台中新社-鮭魚葡萄 (3).jpg

每年12月底~1月梅花盛開季節

除了南投賞梅花台中新社也有多個景點有梅花可賞!

不再是秘境的免費景點新社梅花隧道即是旅人們冬天(台中梅花季)必遊必拍賞梅景點

新社梅花隧道首圖.jpg

想賞遊梅花隧道。可以將『鮭魚葡萄』設定為中繼站or停車場所

老闆(彭文欽先生)同時也是福興里社區發展協會理事長、當年的秘境景點(梅花隧道)就是理事長一手推動der台中新社百年梅花樹/咖啡手作麵包【鮭魚葡萄木屋烘焙】超甜現摘

團體遊客! 也可預約(付費)採果、社區導覽、賞螢、農村一日遊

台中新社-鮭魚葡萄 (2).jpg

(下圖/右)鮭魚葡萄木屋烘焙老闆 

(理事長)很好客! 除了購買伴手禮、手作麵包蛋糕、餅乾

您也可以將此當成『借問站』許多旅人會將車子停放於此，再步行漫遊『梅花隧道+梅花森林賞梅趣』回程再在這兒喝杯咖啡、買麵包吃下午茶

鮭魚葡萄木屋烘焙-產品價目表 (4).JPG

(下圖) 清晨雲霧美景相片是理事長在(鮭魚葡萄木屋)馬路對面拍攝的山嵐景色

每年4~5月螢火蟲季。可報名『生態+賞螢』導覽行程

台中新社-鮭魚葡萄 (5).jpg

這幾年(年底~元旦左右)谷關有美美燈光節燈飾可賞拍

我就是為了趕在2024-1/7活動結束前(去美拍一波)

弟妹知道小紫要遊谷關! 推薦1月可以順遊『梅花隧道+鮭魚葡萄』您若12月~1月到訪(可查詢當年是否還有舉辦燈光節？安排順遊)

若錯過了(燈光節活動)

白天也可以到谷關泡溫泉or到溫泉公園~泡泡免費溫泉腳~走走步道

2023谷關山谷燈光節合照.jpg

回程別忘了到東勢『金媽媽泡菜』工廠門市購買(好吃又平價)韓式泡菜

台中新社百年梅花樹/咖啡手作麵包【鮭魚葡萄木屋烘焙】超甜現摘<東勢>正統韓式泡菜『金媽媽泡菜』專賣店-我最愛的韓泡店家第一名。韓式蘿蔔、韓式小黃瓜也超讚。糖醋蘿蔔脆口又好吃(可網購宅配)

買的金媽媽韓式泡菜所有產品.jpg

鮭魚葡萄鎮店之樹『百年老梅樹2024-1/14盛開ing

百年梅樹-鮭魚葡萄.jpg

老闆兼(社區發展協會理事長) 在木屋烘焙商品架上

陳列許多在地小農特色商品、伴手禮販售

自製雪Q餅/牛軋糖/南棗核桃糕/冰糖Q梅(夏季有脆梅)/洛神花果醬/手工餅乾。在地小農~土雞蛋/老薑/新鮮香菇/乾燥香菇/金棗....都是非常熱銷的美食

台中新社-鮭魚葡萄 (4).jpg

台中新社-鮭魚葡萄 (7).jpg

台中新社-鮭魚葡萄 (6).jpg

附設露天雅座  

您可以點杯飲品或手作糕點歇息一下下

台中新社-鮭魚葡萄 (10).jpg

鮭魚葡萄木屋烘焙MENU

2024-1/4拍攝。避免未來商品內容或售價更新調整(僅供參考)請以現場MENU為準

鮭魚葡萄木屋烘焙-產品價目表 (1).JPG

台中新社-鮭魚葡萄 (8).jpg

木屋停車場 (好像是提供)到店購買商品客人短暫免費停放

若您是來此『賞遊~新社梅花隧道(遊記點我)或梅花森林馬路對面大林國小前方路口旁均有設置『付費停車場停一次/50元

台中新社-鮭魚葡萄 (9).jpg

木屋鮭魚葡萄  店家自種自銷售 

葡萄產季大約每年7~8月與12~1月

全部都是友善種植；套袋在葡萄果樹上(自然熟成時才採摘)無論甜度或香氣都比其它家未成熟就採摘的葡萄來的讚!

現場有提供試吃 

超甜-鮭魚葡萄 (1).jpg

2024-1月鮭魚葡萄售價(每年價格均不同)請以現場售價為依據 (有宅配服務)

超甜-鮭魚葡萄 (3).jpg

好康報報: 店家粉專按讚、FB或IG打卡購買3斤裝葡萄『兩盒』優惠價1000元

買葡萄打卡有打折-鮭魚葡萄.jpg

超甜-鮭魚葡萄 (5).jpg

葡萄新不新鮮？看蒂頭就知道 (這是今日1/4新鮮現摘)

超甜-鮭魚葡萄 (4).jpg

我忘了問老闆葡萄品種？只知道他將自種葡萄取名『鮭魚葡萄』感覺很像是巨峰葡萄

這裡賣的葡萄特甜特香又多汁(甜度相當高)

超甜-鮭魚葡萄 (2).jpg

松露巧克力蛋糕 選用CACAO BARRY可可粉、66%巧克力、佳麗寶70%巧克力製作。

巴斯克乳酪蛋糕、冷泡茶，竟然還有賣『鐵蛋

巴斯克乳酪蛋糕-鮭魚葡萄.jpg

鮭魚葡萄木屋烘焙-產品價目表 (2).jpg'

科普網路遊記都說:必買雜糧麵包

手作雜糧麵包-鮭魚葡萄.jpg

木屋烘焙雜糧麵包  不分口味每個70元

若您擔心賞遊當天想買的口味(早早完售)可以先打電話預訂，請店家幫您預留

雜糧麵包口味價格-鮭魚葡萄 (1).JPG

除了雜糧麵包。每天也會製作限量山型吐司

雜糧麵包口味價格-鮭魚葡萄 (2).JPG

買了奶酥蔓越莓葡萄雜糧麵包回家當隔天早餐及午茶點心

賞梅買麵包-鮭魚葡萄.jpg

奶酥雜糧麵包

奶酥雜糧麵包-鮭魚葡萄 (2).jpg

切開麵包裡頭還有包濕潤葡萄乾

奶酥口味! 避免誤導不愛椰子味客群購買~應該更名椰香奶酥才對! 

自製奶酥醬吃的到淡淡椰香(有些人不愛奶酥帶椰絲香氣) 我是奶酥控~店家椰香比例放的不多仍可吃到甜度適中『奶酥香』我喜歡

奶酥雜糧麵包-鮭魚葡萄 (3).jpg

購買時老闆介紹: 雜糧麵包是健康與美味並存的一款木屋烘焙熱銷商品

使用老麵揉製(超過12小時時間醱酵而成的老麵糰)透過低溫保存讓酵母活性下降(醱酵速度變慢)麵粉可吸收更多水份、吃起來更有嚼勁

奶酥雜糧麵包-鮭魚葡萄 (1).jpg

葡萄蔓越莓雜糧麵包(表層以黑芝麻點綴~做口味之記號)

葡萄蔓越莓麵包-鮭魚葡萄 (2).jpg

雜糧麵包 很耐吃! 軟中帶Q、愈嚼愈香

葡萄蔓越莓麵包-鮭魚葡萄 (3).jpg

蔓越莓果乾  沒有我想像中的酸(微微果香酸度)+甜甜葡萄乾與雜糧麵包香氣(也很耐吃)

午茶時光(將麵包厚切2公分厚) 使用電鍋加2小滴水(乾烘烤)

麵包外層口感變酥脆~我喜歡!

葡萄蔓越莓麵包-鮭魚葡萄 (1).jpg

若您剛好安排『谷關一日遊』或兩天一夜谷關泡湯溫泉之旅

可以順路安排『鮭魚葡萄』買農特產與店家自製各式手作糕點餅乾吃or買當伴手禮回家送親友!

葡萄產季大約每年7~8月與12~1月

每年約12月~1月附近有『梅花隧道』可免費賞梅花

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2023立昌租車首圖.jpg

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谷關溫泉戶外泡腳區首圖.jpg

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新社-星願紫風車“白冷圳首圖.jpg

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 太平苗圃落羽松首圖.jpg

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台中太平蝙蝠洞首圖.jpg

 

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