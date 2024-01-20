宜蘭/礁溪 來宜蘭礁溪不只能泡溫泉，也可以來【西江水坊】以台灣冠軍茶調製為主的酒吧~以茶會酒，來放鬆身心~

今天介紹宜蘭礁溪的酒吧~《西江水坊》 座落於交通便捷的礁溪中心，

擁50坪濃濃的中式風情，古意雅緻的室內與悠然沉浸的空間設計的《西江水坊》，

適合舉辦各類型的活動，室內座位可容納60位，佔位可容納100位。

室內寬敞舒適，在宜蘭少有的酒吧中獨樹一格。



也可包場，很適合在此舉辦(會議/記者會/品牌教育訓練/社團聚會/產品發表/說明會)。

來宜蘭礁溪《西江水坊》品嚐用台灣冠軍茶製成的調酒 ，以茶會酒、淡然有味，

古意雅緻的裝潢加上寬敞的空間，讓忙碌的身心得到放鬆，現代人生活節奏快速，

讓人備感壓力， 因此常在假日出遊放鬆，遠離都市的喧嘩 ，北部郊外景點的宜蘭成了首選，

妮假日一到也很喜歡往宜蘭跑，特愛宜蘭，宜蘭的土地會黏人~

而且交通便利 ，尤其以溫泉聞名的礁溪鄉 ，除了泡湯對身體有益，

礁溪的好山好水也讓人放慢腳步~來礁溪除了泡溫泉、享用美食之外， 不妨來小酌一杯~

《西江水坊 》品牌介紹



出自《禪門公案》 「一口吸盡西江水」 是襌宗大師用 一口氣喝完西江水 ，

來比喻融貫萬法不可能一氣呵成 。《西江水坊 》將禪宗融貫萬法的概念，

套用在茶與酒的結合，打造茶中有酒，酒中有茶的深幽意境，期待來此的旅人能夠以茶酒會友，

放慢自身的角度，悠然品嚐用心款待的茶調酒。

吧台的酒瓶在打著燈的酒櫃上，顏色顯得格外鮮豔繽紛，擺放著各式各樣的調酒、基酒、白蘭地。



《西江水坊》創始人Sean品牌理念

《西江水坊》的創始人Sean，從小學習象棋，至今仍常代表台灣出戰國際性象棋比賽，

從長達十餘年的棋手生涯，養成「不學棋，無以立」的精神生涯，

加上家中常年泡茶和養壺，秉持著下棋多年的職人精神，

聚集會神地泡好一杯茶，再搭配適合的酒款，去調味和平衡底蘊，

成就一杯有雅緻又舒心的茶調酒。

店內有特別製一幅巨大的棋，還擺成愛心圖案， 十分吸睛~

連洗手間的入口外框也是以特別的造型呈現，很像一個古董花瓶。

進去洗手間也別有洞天，連洗手間也裝潢得古色古香，裡外相呼應，很有一致性。

《西江水坊》室內擺設，以特別訂製的木製桌椅打造古意盎然的氣氛~

酒吧內空間特寬敞，充滿古色古香的氛圍，讓人備感放鬆~

《西江水坊》堅持將高品質的茶葉分享給大眾，不同於傳統的飲茶，

開創屬於臺灣的飲茶酒文化。

店內也有擺飾各式鐵鑄、瓷器茶具。

這幅木雕創作很精緻，妮也很喜歡~一定要價不斐。

連燈具都別具特色～上頭還有草書，很像是燈籠的感覺～

還可以近距離觀賞調酒師調酒~可以依照自己喜好請調酒師推薦適合自己的酒款。

主打的酒款



探春令



笙歌間錯華筵啓。喜新春新歲。



菜傳纖手青絲細。和氣入、東風裏。



幡兒勝兒都姑媂。戴得更忔戲。



願新春已後，吉吉利利。百事都如意。



—宋/ 趙長卿/《探春令》



上片寫在年夜的笙歌中，一家人和姑娘們一起圍坐喝春酒，吃春盤，

迎接新春新歲。

下片寫詞人為姑娘們剪鏤的幡兒、勝兒的美麗精緻，

穿戴得漂亮動人由衷高興，為全家祝酒。

詞中充滿了節日的歡樂、喜慶氣氛，再現了當時的民俗風情，富於生活氣息。



想表達出家人團聚喝茶、吃水果的歡樂和諧氛圍，

故使用包種茶、楊桃的元素，此外紅心芭樂的清甜代表火紅的熱情，

代表對於家人與戀人源源不斷的感情，

喝起來帶有台式酸甘蜜餞與包種清香，深受女性喜愛，很推薦給女生飲用～



花非花

花非花，霧非霧。



夜半來，天明去。



來如春夢不多時，



去似朝雲無覓處。



—唐/白居易/《花非花》

調酒《花非花》創作理念



調酒師還特別用刀切割出長條型的冰塊🧊放入杯中，讓其融化速度較慢，

這杯真的光聞味道就會感覺有點醉了

是其中酒味最濃的一款，適合喜歡重酒感的朋友。

使用客家酸柑茶獨特的柑橘香以及熟普洱的煙燻烏梅味，

跳脫以往人們對於茶風味的認知，解膩的酸梅結合琴酒，

中和酒精中的刺鼻味，似茶非茶的溫潤爽口，讓人印象深刻。



因應花非花的意境，相映出茶非茶的概念。



浣溪紗



一曲新詞酒一杯，



去年天氣舊亭台。



夕陽西下幾時回？



無可奈何花落去，



似曾相識燕歸來。



小園香徑獨徘徊。



—宋/ 晏殊晏/《浣溪紗》

調酒《浣溪紗》創作理念



下段詩句描述花兒落去，無法挽留，但似曾相識的燕子飛來，給人安慰、

減少了一些哀愁。

美好事物總是消失地特別快，但並不是代表生活的盡頭，而是提醒我們珍惜當下。

浣溪紗，以茶具裝載著的不是茶，是茶酒，很具特色，使用伯爵茶、覆盆莓、奶油，

有像是茶香覆盆莓蛋糕的味覺，顏色是呈現粉紅色讓人感覺充滿粉色泡泡～

喝下這杯「浣溪紗」，許下新的願望，邁步迎接新生活。



美人計



兵強者，攻其將；



將智者，伐其情。



將弱兵頹，其勢自萎。



利用禦寇，順相保也。



—南朝宋/ 檀道濟/《三十六計-美人計》



調酒《美人計》創作理念



相傳百年前，英國茶商將東方美人茶呈獻英國維多莉亞女王，由於沖泡後，

其外觀艷麗，猶如絕色美人漫舞在水晶杯中，品嘗後，

女王讚不絕口而賜名「Oriental Beauty Tea。」



美人計，聽到就想到兵書中的《三十六計-美人計》 (第三十一計)

《美人計》是使用東方美人茶琴酒、Aperol、香艾酒及柚子苦精搭配而成，

整體風味著重在風味經典優雅的東方美人茶，東方美人茶帶有獨特荔枝蜜香，

搭配柑橘調性的酒體，酒感會降低變得溫順，使人產生喝茶的錯覺，

如果喝得太快，一不小心就會喝醉，誤中了《美人計》喔！



鵲橋



纖雲弄巧，飛星傳恨，銀漢迢迢暗渡。



金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。



柔情似水，佳期如夢，忍顧鵲橋歸路！



兩情若是長久時，又豈在朝朝暮暮！



—宋/ 秦觀《鵲橋仙》



調酒《鵲橋》創作理念



謠傳每年農曆七夕，牛郎與織女在鵲橋相見，

甜蜜七夕夜晚過後，兩人再度分隔天地，

等待來年在鵲橋上再次相遇。

調酒《鵲橋》中，白色輕盈的奶蓋比喻織女所在的天，

古樹紅茶與桑椹比喻牛郎在地努力耕種耕種一年的成果，

而這杯《鵲橋》奶蓋搭配著酒一起飲用，

很濃密順口又香甜，很推薦給女生飲用~

有陳年沈穩的茶香與鹹甜奶香的滋味。





無酒精調飲-雲中果



傳統改良的Ramos Gin Fizz，號稱最費工的調酒，須搖晃數分鐘至泡沫隆起，

因為討喜隆起的外觀， 以及綿密口感，深受歡迎，是店內的人氣飲品~

無酒精版本以台灣元素柳橙汁、芭樂糖漿、蜂蜜，佐新鮮鮮乳及鮮奶油調製而成，

即使不愛喝酒的朋友，也能品嚐經典調酒的風味。

從無酒精到濃烈的酒排序(由左至右)

在燈光的照射下也顯得得格外好喝





格蘭冠12年威士忌雞肉捲



酒吧特別與知名私廚《傑米料理》合作，這道相當費工呢~

將新鮮雞肉浸漬在格蘭冠12威士忌熟成，還使用液態氮經過前後三次冰鎮，

雞肉捲的雞皮超級Q彈 ！ 酒味也很濃～



鐵觀音花膠雞湯



這道也是特別與知名私廚《傑米料理》合作，這道費工又耗時，

以西江水坊精選正叢鐵觀音與熬製兩天的雞湯結合，

雞湯鮮美外，尾韻的茶香與雞湯結合，溫潤香氣十足！

小小一碗真的不夠喝，很想要再來一碗~

來礁溪泡溫泉吃美食外，也有不同的選擇，喜歡品茶或喝酒的朋友，

來礁溪不妨來 《西江水坊》小酌一杯 ，

以冠軍茶等級茶製成的調酒，體驗 「以茶會友」的淡然有味 ，無論是喜歡茶還是酒，

在這裡都找到自己喜歡的味道 ，期待每一位來《西江水坊》的旅人，

都能夠找到內心寧靜與自在，

【西江水坊】以台灣冠軍茶調製為主的酒吧

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷6號



檢視較大的地圖

（位於礁溪中心，距礁溪火車站走路5分鐘內，各大飯店及民宿走路3分鐘內，

台北當日通勤客運單趟40分鐘）

營業時間：週日至週至週四 19:00-01:00（最後加點時間12:00）

週五至週六 19:00-02:00（最後加點時間（最後加點時間01:00）



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