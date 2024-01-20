台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋

喜歡吃火鍋的朋友，推薦這家【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，

早餐、午餐、晚餐、宵夜來都沒問題!!

夜貓子想吃火鍋來這裡就對了!

鍋物就有近30種可選擇，湯底口味選擇非常多樣化，還有自助吧吃到飽!!

內用五種麵食、白飯、肉燥飯也是任你吃! 真的是很佛心的一家店。

台南小火鍋【九鼎鍋開元店】外觀

【九鼎鍋開元店】店址位於開元路上，鄰近成功大學，

騎車前往的朋友，店門口前方可以停。

台南美食【九鼎鍋開元店】店內環境

店內環境寬敞，座位數還不少，座位間也都有蠻適當的距離，適合多人聚餐，

或是家庭用餐，若是一個人來用餐桌上都有隔板，就算併桌也不尷尬。

【九鼎鍋開元店】自助吧無限吃到飽

台南宵夜【九鼎鍋開元店】自助吧無限吃到飽

自助吧裡提供肉燥飯、飲料、冰沙、麵食(科學麵、冬粉、雞絲麵、蒸煮麵、意麵)、

炸物、霜淇淋…等，等待火鍋時可以先來自助吧享用，來這裡真的不怕你吃，讓你吃飽飽在回家!

炸物也是任你吃喲!

薯條炸的酥脆，黑輪片也不錯吃，大人小孩都喜歡。

飯後甜點有霜淇淋、紐西蘭的冰淇淋、爆米花…等

香甜的爆米花好涮嘴，等餐的同時好友已經吃好幾輪了。

飲料的部分有白桃烏龍、可爾必思、蔓越莓風味醋、原萃日式無糖綠茶、原萃包種烏龍茶、

可口可樂、Sorite檸檬風味、舒味思氣泡水、芬達、檸檬紅茶、ZERO可樂、蘋果汁、柳橙汁 、

雀巢蜂蜜綠茶、雀巢金選奶茶，光是飲料也有多種可以選，任你喝。

醬料區也是自行取用，可以調配自己喜歡的火鍋醬料。

台南宵夜美食【九鼎鍋開元店】菜單

鍋物就有近30種可選擇，肉品種類有豬、雞、牛、羊，價位180元起，內用可享用自助吧吃到飽!

依照挑選的肉品可加價升級，也有單點海鮮、火鍋料及熟食。

台南宵夜美食【九鼎鍋開元店】餐點介紹

當天點了三種不同風味湯頭鍋物，馬上來分享給大家囉~

蝦爆鍋280元(15隻白蝦)+雞肉10元

湯頭特別使用高麗菜、洋蔥、大骨下去熬煮，喝起來很有味道！

可以放入食材下鍋煮後，會越煮越夠味，這湯頭好好喝~

豬肉改成雞肉+10元

而且九鼎鍋的雞肉是選用雞腿肉，吃起來肉質還挺嫩口!

愛吃蝦蝦的朋友，不要錯過這鍋!!

15隻鮮蝦都還不小喔!整盤的鮮蝦一人獨享，真的太爽啦~

牛腩鍋380元

喜歡吃牛肉的朋友也很推薦這風味鍋，牛腩有先滷過，肉質嫩口，吃起來還蠻夠味!

湯頭以多種香料及藥膳要去熬煮，伴隨牛肉的香味，很好吃耶!

可以自行添加火鍋料，吸附牛肉湯汁也美味。

牛腩鍋蔬菜盤是另外裝盛，裡面有高麗菜、小熱狗、黑輪、丸子、

豆腐、蛋餃、豆皮、玉米筍、金針菇...等，

火鍋菜盤還蠻豐盛的喲!若是吃不夠也可以另外單點。

羊肉片50元/麻辣丸50元

羊肉片吃起來沒腥味，不論涮哪一鍋都很不錯!

麻辣丸也蠻特別!裡面是有包餡的丸子，

吃起來彈牙中帶有麻辣的辛香滋味，

微微的辣度越吃越開胃。

膠原蛋白鍋/豬肉260元+牛奶熊30元

這是什麼厲害的鍋!! 火鍋食材全都放入鍋中，

可以直接將膠原蛋白粉加進去火鍋中一起煮，哇~感覺越吃越美(羞)

而且我還加點了一隻可愛的牛奶熊，這樣超搭的!!

湯頭喝起來帶有奶香，溫順的滋味好讚!

而且火鍋裡高麗菜給的還不少，吃鍋我最愛吃蔬菜了，

除了蔬菜以外還有嚴選的火鍋料，吃完好滿足!

餐後還有美味香甜的霜淇淋可以享用，

想吃火鍋就來九鼎鍋，24小時營業，以上分享給你們啦~

【九鼎鍋開元店】店家資訊

店名: 九鼎鍋開元店

地址:台南市北區開元路113號

電話:06 200 5529

營業時間:24小時

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