台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋
喜歡吃火鍋的朋友，推薦這家【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，
早餐、午餐、晚餐、宵夜來都沒問題!!
夜貓子想吃火鍋來這裡就對了!
鍋物就有近30種可選擇，湯底口味選擇非常多樣化，還有自助吧吃到飽!!
內用五種麵食、白飯、肉燥飯也是任你吃! 真的是很佛心的一家店。
台南小火鍋【九鼎鍋開元店】外觀
【九鼎鍋開元店】店址位於開元路上，鄰近成功大學，
騎車前往的朋友，店門口前方可以停。
台南美食【九鼎鍋開元店】店內環境
店內環境寬敞，座位數還不少，座位間也都有蠻適當的距離，適合多人聚餐，
或是家庭用餐，若是一個人來用餐桌上都有隔板，就算併桌也不尷尬。
【九鼎鍋開元店】自助吧無限吃到飽
台南宵夜【九鼎鍋開元店】自助吧無限吃到飽
自助吧裡提供肉燥飯、飲料、冰沙、麵食(科學麵、冬粉、雞絲麵、蒸煮麵、意麵)、
炸物、霜淇淋…等，等待火鍋時可以先來自助吧享用，來這裡真的不怕你吃，讓你吃飽飽在回家!
炸物也是任你吃喲!
薯條炸的酥脆，黑輪片也不錯吃，大人小孩都喜歡。
飯後甜點有霜淇淋、紐西蘭的冰淇淋、爆米花…等
香甜的爆米花好涮嘴，等餐的同時好友已經吃好幾輪了。
飲料的部分有白桃烏龍、可爾必思、蔓越莓風味醋、原萃日式無糖綠茶、原萃包種烏龍茶、
可口可樂、Sorite檸檬風味、舒味思氣泡水、芬達、檸檬紅茶、ZERO可樂、蘋果汁、柳橙汁 、
雀巢蜂蜜綠茶、雀巢金選奶茶，光是飲料也有多種可以選，任你喝。
醬料區也是自行取用，可以調配自己喜歡的火鍋醬料。
台南宵夜美食【九鼎鍋開元店】菜單
鍋物就有近30種可選擇，肉品種類有豬、雞、牛、羊，價位180元起，內用可享用自助吧吃到飽!
依照挑選的肉品可加價升級，也有單點海鮮、火鍋料及熟食。
台南宵夜美食【九鼎鍋開元店】餐點介紹
當天點了三種不同風味湯頭鍋物，馬上來分享給大家囉~
蝦爆鍋280元(15隻白蝦)+雞肉10元
湯頭特別使用高麗菜、洋蔥、大骨下去熬煮，喝起來很有味道！
可以放入食材下鍋煮後，會越煮越夠味，這湯頭好好喝~
豬肉改成雞肉+10元
而且九鼎鍋的雞肉是選用雞腿肉，吃起來肉質還挺嫩口!
愛吃蝦蝦的朋友，不要錯過這鍋!!
15隻鮮蝦都還不小喔!整盤的鮮蝦一人獨享，真的太爽啦~
牛腩鍋380元
喜歡吃牛肉的朋友也很推薦這風味鍋，牛腩有先滷過，肉質嫩口，吃起來還蠻夠味!
湯頭以多種香料及藥膳要去熬煮，伴隨牛肉的香味，很好吃耶!
可以自行添加火鍋料，吸附牛肉湯汁也美味。
牛腩鍋蔬菜盤是另外裝盛，裡面有高麗菜、小熱狗、黑輪、丸子、
豆腐、蛋餃、豆皮、玉米筍、金針菇...等，
火鍋菜盤還蠻豐盛的喲!若是吃不夠也可以另外單點。
羊肉片50元/麻辣丸50元
羊肉片吃起來沒腥味，不論涮哪一鍋都很不錯!
麻辣丸也蠻特別!裡面是有包餡的丸子，
吃起來彈牙中帶有麻辣的辛香滋味，
微微的辣度越吃越開胃。
膠原蛋白鍋/豬肉260元+牛奶熊30元
這是什麼厲害的鍋!! 火鍋食材全都放入鍋中，
可以直接將膠原蛋白粉加進去火鍋中一起煮，哇~感覺越吃越美(羞)
而且我還加點了一隻可愛的牛奶熊，這樣超搭的!!
湯頭喝起來帶有奶香，溫順的滋味好讚!
而且火鍋裡高麗菜給的還不少，吃鍋我最愛吃蔬菜了，
除了蔬菜以外還有嚴選的火鍋料，吃完好滿足!
餐後還有美味香甜的霜淇淋可以享用，
想吃火鍋就來九鼎鍋，24小時營業，以上分享給你們啦~
【九鼎鍋開元店】店家資訊
店名: 九鼎鍋開元店
地址:台南市北區開元路113號
電話:06 200 5529
營業時間:24小時
愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念
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