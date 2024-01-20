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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底任你選，還有自助吧吃到飽!文內附九鼎鍋開元店菜單。台南美食|台南午餐|台南早午餐…

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底任你選，還有自助吧吃到飽!文內附九鼎鍋開元店菜單。台南美食|台南午餐|台南早午餐|台南晚餐|台南宵夜

2024-01-20 10:16:07 愛比妞 人氣：99
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窩客好文

愛比妞

發表篇數：234篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：九鼎鍋開元店
phone06-2005529
place台南市北區開元路113號113號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋

喜歡吃火鍋的朋友，推薦這家【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，

早餐、午餐、晚餐、宵夜來都沒問題!!

夜貓子想吃火鍋來這裡就對了!

鍋物就有近30種可選擇，湯底口味選擇非常多樣化，還有自助吧吃到飽!!

內用五種麵食、白飯、肉燥飯也是任你吃! 真的是很佛心的一家店。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南小火鍋【九鼎鍋開元店】外觀

【九鼎鍋開元店】店址位於開元路上，鄰近成功大學，

騎車前往的朋友，店門口前方可以停。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南美食【九鼎鍋開元店】店內環境

店內環境寬敞，座位數還不少，座位間也都有蠻適當的距離，適合多人聚餐，

或是家庭用餐，若是一個人來用餐桌上都有隔板，就算併桌也不尷尬。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

【九鼎鍋開元店】自助吧無限吃到飽

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南宵夜【九鼎鍋開元店】自助吧無限吃到飽

自助吧裡提供肉燥飯、飲料、冰沙、麵食(科學麵、冬粉、雞絲麵、蒸煮麵、意麵)、

炸物、霜淇淋…等，等待火鍋時可以先來自助吧享用，來這裡真的不怕你吃，讓你吃飽飽在回家!

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

炸物也是任你吃喲!

薯條炸的酥脆，黑輪片也不錯吃，大人小孩都喜歡。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

飯後甜點有霜淇淋、紐西蘭的冰淇淋、爆米花…等

香甜的爆米花好涮嘴，等餐的同時好友已經吃好幾輪了。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

飲料的部分有白桃烏龍、可爾必思、蔓越莓風味醋、原萃日式無糖綠茶、原萃包種烏龍茶、

可口可樂、Sorite檸檬風味、舒味思氣泡水、芬達、檸檬紅茶、ZERO可樂、蘋果汁、柳橙汁 、

雀巢蜂蜜綠茶、雀巢金選奶茶，光是飲料也有多種可以選，任你喝。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

醬料區也是自行取用，可以調配自己喜歡的火鍋醬料。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南宵夜美食【九鼎鍋開元店】菜單

鍋物就有近30種可選擇，肉品種類有豬、雞、牛、羊，價位180元起，內用可享用自助吧吃到飽!

依照挑選的肉品可加價升級，也有單點海鮮、火鍋料及熟食。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南宵夜美食【九鼎鍋開元店】餐點介紹

當天點了三種不同風味湯頭鍋物，馬上來分享給大家囉~

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

蝦爆鍋280元(15隻白蝦)+雞肉10元

湯頭特別使用高麗菜、洋蔥、大骨下去熬煮，喝起來很有味道！

可以放入食材下鍋煮後，會越煮越夠味，這湯頭好好喝~

豬肉改成雞肉+10元

而且九鼎鍋的雞肉是選用雞腿肉，吃起來肉質還挺嫩口!

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

愛吃蝦蝦的朋友，不要錯過這鍋!!

15隻鮮蝦都還不小喔!整盤的鮮蝦一人獨享，真的太爽啦~

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

牛腩鍋380元

喜歡吃牛肉的朋友也很推薦這風味鍋，牛腩有先滷過，肉質嫩口，吃起來還蠻夠味!

湯頭以多種香料及藥膳要去熬煮，伴隨牛肉的香味，很好吃耶!

可以自行添加火鍋料，吸附牛肉湯汁也美味。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

牛腩鍋蔬菜盤是另外裝盛，裡面有高麗菜、小熱狗、黑輪、丸子、

豆腐、蛋餃、豆皮、玉米筍、金針菇...等，

火鍋菜盤還蠻豐盛的喲!若是吃不夠也可以另外單點。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

羊肉片50元/麻辣丸50元

羊肉片吃起來沒腥味，不論涮哪一鍋都很不錯!

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

麻辣丸也蠻特別!裡面是有包餡的丸子，

吃起來彈牙中帶有麻辣的辛香滋味，

微微的辣度越吃越開胃。

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

膠原蛋白鍋/豬肉260元+牛奶熊30元

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

這是什麼厲害的鍋!! 火鍋食材全都放入鍋中，

可以直接將膠原蛋白粉加進去火鍋中一起煮，哇~感覺越吃越美(羞)

而且我還加點了一隻可愛的牛奶熊，這樣超搭的!!

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

湯頭喝起來帶有奶香，溫順的滋味好讚!

而且火鍋裡高麗菜給的還不少，吃鍋我最愛吃蔬菜了，

除了蔬菜以外還有嚴選的火鍋料，吃完好滿足!

台南火鍋【九鼎鍋開元店】24小時營業平價火鍋，30種風味湯底

餐後還有美味香甜的霜淇淋可以享用，

想吃火鍋就來九鼎鍋，24小時營業，以上分享給你們啦~

【九鼎鍋開元店】店家資訊

店名: 九鼎鍋開元店

地址:台南市北區開元路113號

電話:06 200 5529

營業時間:24小時

FB

愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念

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●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。

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