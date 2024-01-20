現在獨享美食越來越多了，時下最夯的獨享燒肉推薦這間評價很高的 The One單人燒肉

北高雄左營的單人燒肉，位於明誠路上，不用揪人自己吃燒肉

The One單人燒肉 全天候供餐，中午就開始營業囉~

不僅很多年輕人會來用餐，服務業很多朋友中午錯過用餐時間下午也會來吃燒肉

一個人獨享燒肉、不受打擾，兩人約會也很適合

高雄單人燒肉推薦 The One 單人燒肉，高雄燒肉吃起來

TheOne單人燒肉

位置:高雄市左營區明誠二路526號

營業時間:11:30~00:00 （最後收客時間為23：00）

採用現場候位，無法訂位、全天候供餐

IG:the_one_yakiniku

粉絲團:Facebook

每次晚上路過明誠路就很多人排隊的TheOne 單人燒肉

採用現場候位，座位只有16個、用餐時間60分鐘

這次跟凱西姊選擇下午來用餐，全天候供餐

下午來也是陸續很多人一個人來吃燒肉

採用現場候位，人潮多就要抽號碼牌

下午時段人不多，可以輕鬆舒適獨享燒肉定食餐點

採用自助式點餐，點完餐點會有服務人員帶領到位置

門口都有放置菜單，很多小資族或者第一次來都會點小資套餐

可以慰勞自己、獨享吃好一點，我們點了盛合套餐

盛合套餐還有一組可以自選肉品唷~可以牛豬配、豬雞配

門口都有用餐須知，可以看一下

開水、飲料、餐具自取，套餐都有附贈白飯、涼拌小菜、高麗菜、湯品

包肉生菜、涼拌小菜、高麗菜、湯品都可無限續加

高雄很夯的The One 單人燒肉，獨享燒肉不用揪朋友

自己可以大口吃，一秒猶如進入日本美食餐廳

日本越來越多獨享餐廳美食，高雄也吹起獨食用餐時代

一個人用餐不用揪朋友就能大口吃燒肉，獨享美食最棒的時刻

服務人員會協助帶領到位置上，如果不想受到旁人打擾

旁邊的木板可以再往外拉出來唷~

這間 The One 單人燒肉連女生朋友都很愛

因為吃完身上也不會臭臭的，抽煙系統做的很不錯

這樣回去上班，也不擔心有人知道你偷跑去吃燒肉XDD

茶水、餐具、醬料自取

日式燒肉醬、玫瑰鹽、七味粉，需要可取用

桌上已經有濕紙巾、筷子、衛生紙，有任何需要都只要按服務鈴即可

採用瓦斯爐，火力很強，薄肉、厚肉都可以輕鬆烤

想要小火亦可跟服務人員告知，服務還蠻不錯的

位置不擔心過於壅擠，比日本的寬一些，可以很優雅烤燒肉來吃

下午用餐兩點多，還是一半滿的，晚上消夜鐵定要排隊啊!早點來~

豬肉盛合(五花豬、松阪豬、豬橫膈膜)

吃過了小資套餐，下次來就可升級更好的肉品 一次滿足的盛合套餐

高麗菜絲、特製小菜、包肉生菜、湯品都可以續加

松阪豬、五花豬、豬橫膈膜

都是原塊肉現點現切，無醃製吃原味

升級 鹽蔥玉子飯，偷看旁邊的人都升級

直接配飯或者搭配燒肉吃，都很不錯~

整個蛋黃滋潤下去，很邪惡阿~

米飯是採用越光米，格外的香甜，燒肉配越光米也超好吃

小菜也不錯吃，中間帶有芥末的波菜

牛肉盛合(牛五花、牛肋條、牛橫膈膜)

跟凱西姊點不一樣的肉品

中午、下午就可以吃到的燒肉定食，單人燒肉，自己的肉肉自己烤

別於一般開放式的吧檯單人燒肉，這樣吃反而可以很享受，不用在乎到別人的視線

開動囉!!!最愛吃燒肉~

五花豬比較厚，可以先烤到表面金黃焦香

會附上剪刀，剪成喜歡的大小繼續火烤

逼出油脂最好吃

升級加點了雞腿肉、櫛瓜

還有多種飲料可以選，冷泡茶、王老吉

想要小酌還有啤酒可以點，真的很日本阿~~吃燒肉配啤酒，獨自享受的美好時光

雞腿肉

櫛瓜

可以先吃原味，感受原塊肉的新鮮滋味、帶出焦香

松阪豬好吃推薦，上面只有撒上些微的辛香料提味

烤到金黃色澤最好吃，逼出油脂鎖住肉本身的鮮甜

可以搭配包肉生菜大口享用

夾了飯上面的鹽蔥搭配也好吃

燒肉痛快吃，The One 單人燒肉 很不錯

豬橫膈膜帶有油脂，口感軟嫩中帶有Q度

肉盤上也有食蔬可以搭配，我喜歡櫛瓜，多點了櫛瓜

咬下軟嫩有層次香氣的豬橫膈膜

帶有些微筋，享受咀嚼的滋味

牛五花油花很多

烤的時候火很容易湧上來，記得要快點翻面

逼出油脂，讓牛五花帶有焦香更好吃

搭配生菜可以解膩度，引出燒肉香氣

高麗菜絲也可以配著吃

牛肋排都會帶油花，逼出油花帶焦香更美味

建議可以一邊吃一邊烤，讓每一塊肉送進嘴裡都是最佳美味的時刻

牛肋條好好吃，是我的愛!!!

隨時都可以按服務鈴，請服務人員換烤網

日式燒肉醬好喜歡，帶有甘甜滋味

還有玫瑰鹽、七味粉可以使用

The One 單人燒肉都是吃肉品的原始滋味，調味都可自行決定

松坂豬肉帶有脆度，沾上日式燒肉醬好吃

一個人不孤單、單身狗輕鬆吃燒肉，單人獨享美食享受自己的悠哉時光

來這裡享受不被打擾用餐，任何需要只要按服務鈴

還可以跟店員借手機充電線唷!!!

真的便利很多手機沒電很恐慌的時代

外套可以掛牆壁上

對了，吃完身體不會臭臭的，很加分

跟日本一樣都有小貼心設計，會有放袋子的置物籃、旁邊還有掛勾可以掛物品

餐廳後方也有廁所，旁邊還有恐龍畫掛增添逗趣

跟著巨獸來吃燒肉了，一個人爽爽吃燒肉

TheOne單人燒肉

位置:高雄市左營區明誠二路526號

營業時間:11:30~00:00 （最後收客時間為23：00）

採用現場候位，無法訂位、全天候供餐

IG:the_one_yakiniku

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