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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳酪起司貝果」減醣麵包開箱，團購貝果推薦

【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳酪起司貝果」減醣麵包開箱，團購貝果推薦

2024-01-20 12:26:42 花見團子玩耍趣 人氣：111
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花見團子玩耍趣

發表篇數：223篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：原味時代
place新北市板橋區
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子開箱「原味時代減醣貝果」    (開箱日期 : 2024/01)

原味時代減醣貝果「惡魔可可貝果、重乳酪起司貝果、藍莓貝果」

減醣麵包開箱，團購貝果推薦  (折扣碼 優惠碼)

【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳


  原味時代減醣貝果 
 

官網 : https://bit.ly/2RjPDLK

折扣碼 : 2players (輸入我的折扣碼，官網訂購全館不限金額折扣60元)

 

【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

 


本次團子來開箱網路團購美食「原味時代減醣貝果」，惡魔可可減醣貝果、重乳酪起司減醣貝果、藍莓減醣貝果，3項人氣商品。「原味時代」選用非基改的豆渣，並降低碳水，降低熱量，讓人吃得更加健康及安心，只要經過微波爐、烤箱、氣炸鍋、電鍋加熱即可食用。【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

惡魔可可減醣貝果

「惡魔可可減醣貝果」選用72%比利時巧克力，加熱後的減醣貝果輕輕擠壓立刻爆漿。【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

入口後巧克力綿密滑順，帶有些許苦味屬於大人的口感，和減醣貝果無敵契合，令人唇齒留香回味再三。【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

重乳酪起司減醣貝果


「重乳酪起司減醣貝果」選用兩種的起司製作而成，包含高登起司丁和切達起司增添多層次的味蕾。【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

入口後起司濃郁香醇，減醣貝果Q彈有咬勁，是起司控必吃的單品。【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

藍莓減醣貝果


「藍莓減醣貝果」選用天然的野生藍莓乾，入口後藍莓乾香氣在嘴中環繞，減醣貝果充滿嚼勁，酸酸又甜甜，深受老饕喜愛，減醣貝果除了單吃，也可自己再加點水果或時蔬，做成美味的早午餐料理，健康又營養。【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

喜歡吃麵包的朋友，不妨來試試「原味時代減醣貝果」，可在實體店面購買或網路訂購。

【美食】原味時代減醣貝果 折扣碼 優惠碼「惡魔可可貝果、重乳

網路訂購全館不限金額輸入折扣碼 「 2players」，就可以折扣60元減醣麵包不論當早餐和下午茶都非常合適喔。

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合作或活動邀約，可用Mail與我聯絡
電子郵件 : 2palyerss@gmail.com 

 
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