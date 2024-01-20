本次團子來開箱網路團購美食「原味時代減醣貝果」，惡魔可可減醣貝果、重乳酪起司減醣貝果、藍莓減醣貝果，3項人氣商品。「原味時代」選用非基改的豆渣，並降低碳水，降低熱量，讓人吃得更加健康及安心，只要經過微波爐、烤箱、氣炸鍋、電鍋加熱即可食用。

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此食記為花見團子開箱「原味時代減醣貝果」 (開箱日期 : 2024/01) 原味時代減醣貝果「惡魔可可貝果、重乳酪起司貝果、藍莓貝果」

「惡魔可可減醣貝果」選用72%比利時巧克力，加熱後的減醣貝果輕輕擠壓立刻爆漿。

入口後巧克力綿密滑順，帶有些許苦味屬於大人的口感，和減醣貝果無敵契合，令人唇齒留香回味再三。

重乳酪起司減醣貝果



「重乳酪起司減醣貝果」選用兩種的起司製作而成，包含高登起司丁和切達起司增添多層次的味蕾。

入口後起司濃郁香醇，減醣貝果Q彈有咬勁，是起司控必吃的單品。

藍莓減醣貝果



「藍莓減醣貝果」選用天然的野生藍莓乾，入口後藍莓乾香氣在嘴中環繞，減醣貝果充滿嚼勁，酸酸又甜甜，深受老饕喜愛，減醣貝果除了單吃，也可自己再加點水果或時蔬，做成美味的早午餐料理，健康又營養。

喜歡吃麵包的朋友，不妨來試試「原味時代減醣貝果」，可在實體店面購買或網路訂購。

網路訂購全館不限金額輸入折扣碼 「 2players」，就可以折扣60元，減醣麵包不論當早餐和下午茶都非常合適喔。







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