『樂蝦拉麵』新加坡知名樂天餐飲集團旗下品牌插旗微風南山，以粵菜功夫炒出十足鑊氣，將新加坡華人喜愛的鍋香氣結合北海道蝦味拉麵的鮮醇，口碑橫掃新、馬、美、中，台灣首店是第12家門市，預計1月底在新莊宏匯廣場開新的門市

『樂蝦拉麵』位在微風南山B2，搭電扶梯下來的話左轉就會看到，就在電扶梯旁

低調沉穩的環境，有著新加坡中餐廳的風格，以2~4人桌為主

靠牆有一整排單人座位，不論和朋友或是一個人來都可以，整體環境還算舒適不擁擠

『樂蝦拉麵』的高人氣在平日下午近2點顧客還是有8成滿

門口有圖文並茂的菜單及價格可以參考

可加價升級成套餐

店內使用Qr code掃碼點餐

麵條有粗麵和細麵的選擇

加入會員第一重送蒜香雞絲香米飯

第二重集10點送拉麵系列任一品項

我們今天點的是店內的人氣品項，首先是『樂蝦拉麵』的招牌三寶蝦湯拉麵

裡面有鮮蝦、魚子蝦滑、鮮蝦雲吞，以蝦皇湯高湯打底

一開始看這個頭以為是草蝦，詢問後才知道是尺寸驚人的大白蝦

以白灼的方式凸顯大白蝦紮實脆彈的口感

大白蝦已經去好腸泥開蝦背，方便食用

魚子蝦滑蝦肉含量有9成，沾裹上飛魚卵口感更棒，吃起來非常彈牙

樂蝦拉麵湯頭香濃的秘訣是熬煉蝦皇湯時選用的是東南亞頂級老虎蝦，在高溫烘烤後攪碎，再與精選老母雞、雞腳等高品質食材以慢火熬煮8小時，再添加八角、肉桂、茴香..等各式香料增加味道。出餐時會先炒香高麗菜再加入蝦湯煮滾，湯喝起來就蝦爆了，非常鮮甜

貼心附上濕紙巾和放蝦殼的碗

針對台灣人飲食文化，特別推出全球首推的「酸菜金黃魚片雞白湯拉麵」，以老母雞、肉桂、丁香、白胡椒等多種亞洲香料熬製而成的雞白湯，加入客家風味酸菜煮出鮮酸再以香辣油、花椒提味，上桌時就聞到花椒的香氣，湯喝起來清爽不膩、尾韻帶點酸麻感，湯真的好好喝喔

酸菜金黃魚片雞白湯拉麵

很特別的是魚片是沒有放在麵上面

炸的金黃的多利魚片另外放，可以單獨吃，也可以沾一下湯再吃

沙拉是直接把魚片鋪在麵上面讓他有一麵吸到湯汁

裹上麵衣酥炸的多利魚片取代汆燙魚片，和印象中的酸菜魚很不一樣

酥炸多利魚也不會像水煮魚一樣容易散開

兩款手工麵條均為針對湯頭特製，以極細拉麵來說，就選用了上等加拿大小麥粉混合雞蛋與少許水，經10道混合揉壓、靜置熟成，待麵團充分鬆弛後再以日本規格26番切齒分割成細緻麵體，燙煮50秒即可起鍋，清細麵體紮實滑順、硬中帶Q，與蝦湯鮮味可以完全融合

香辣蝦滑炙燒舒肥雞拌麵

若想吃乾麵的話"香辣蝦滑炙燒舒肥雞拌麵"蠻多人點的

雞胸肉使用舒肥方式烹調吃起來是嫩的一點都不柴

香辣蝦滑炙燒舒肥雞拌麵

有彈牙的蝦滑、溏心蛋、舒肥雞，小黃瓜絲、蔥花另外放

海鮮和肉雙饗，拌麵的份量我們覺得蠻多的，男生也可以吃飽

人氣單品：里肌酥肉

將肥少瘦多的豬大里肌切條，醃製後裹粉酥炸，單吃或是加入湯麵都可以

沙拉是單吃，炸雞就是要這樣吃啊～

柚香蘿蔔

日本香柚皮、糖、醋醃漬入味，搭配麵食吃很搭，清脆酸甜

營養均衡點個青菜也不錯，也有爽脆的小黃瓜可以點，看大家喜歡那一種

涼拌菜表現的都不錯

飲料我們點了一杯桂花清烏龍茶來喝，若沒有點飲料，現場也有提供免費開水給顧客

來自新加坡的『樂蝦拉麵』有著他獨特的風味，推薦給喜歡麵食的朋友

地址：台北市信義區松智路17號B2(微風南山)

營業時間：

週日至週三11:00~21:30、週四至週六11:00~22:00

電話：02-2722-7988(沒有提供訂位服務)

粉絲團：『樂蝦拉麵台灣 Le Shrimp Taiwan』

IG追蹤：https://www.instagram.com/vreranda/



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