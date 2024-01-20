四娘拉麵 高雄鼓山美食 高雄麵店



高雄美術館周邊新開幕日系絕美麵店【四娘拉麵】，蘊含著一位爸爸對家族四代人的愛與用心，融合台灣與日本元素，創作獨一無二的拉麵。







四娘拉麵



地址：高雄市鼓山區美術南三路78號1樓



電話： 07-5228111



營業時間：17:30～00:30（最晚接客00:00）無店休



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訂位：https://reurl.cc/V4GAYb

四娘拉麵特色介紹 高雄宵夜拉麵



【四娘拉麵】的老闆有一回帶著一家四代女子（阿嬤、媽媽、太太、女兒）在日本旅遊時，吃到難忘美味的柚子鹽拉麵，回台後想要做出一款適合台灣人口味，讓家中四代女子都能安心享用的淡麗系拉麵，所以取名「四娘」，有別於日本拉麵傳統的重油重鹹，【四娘拉麵】湯頭採用雞骨、蔬菜、昆布、蘋果、沖繩雪鹽等食材（無豚骨），每天熬煮4小時以上，呈現不油膩且清爽回甘的滋味，搭配日本山口縣柚子汁、日本黑蒜、薑黃與香茅、自製特調辣醬，設計出數款特色拉麵。



比較特別的是，【四娘拉麵】的營業時間是從傍晚開始營業到半夜（最晚接客00:00），晚下班的朋友、夜深了嘴巴還有點寂寞的朋友，可以來碗溫暖的拉麵，慰勞自己一整天的辛勞。







四娘拉麵 店址位置



【四娘拉麵】位在美術南三路上，美術東二路和東四路中間這一段，這裡不像附近青海路或者美術東二路上那麼熱鬧，所以路邊停車格還算好找，高雄輕軌成圓通車後，可以搭到聯合醫院站或美術館站下車，走過來只要5分鐘。







四娘拉麵 室內用餐環境







【四娘拉麵】室內裝潢風格真的很美，日系暖色調氛圍滿點，寬敞乾淨舒適，下了班就該來這樣溫馨的環境，舒服吃上一碗麵。









調味料、餐具、開水、紙巾可以自取，不收服務費。







四娘拉麵 菜單價格



有六款不同口味拉麵，價位在＄170～200之間，小菜大約＄40～50，國中生以上每人低消一碗麵，每一款麵的基本配置都一樣（青蔥、木耳、雞叉燒、豬叉燒、筍乾、季節蔬菜），差別在於湯頭不同，不能調整湯頭濃淡鹹度，不能調整麵條硬度，基本設計的出發點「讓一家老小都可以吃的拉麵」，所以跟日本傳統厚重油鹹的拉麵有蠻大的不同。









每一桌都有專屬QRcode，可用手機掃碼點餐。







辛香拉麵+叉燒加量*2



食材擺滿整個碗面，排列精緻繽紛，基本有豬叉燒和雞叉燒，這碗我們另外加點兩份豬叉燒，吃得很過癮啊！









中間一匙辣椒很香，是類似川味路線，但是不麻，辣度一點點、辣得開胃，敢吃辣的人都可以接受的程度。









湯頭質感是清湯，整碗喝完也不覺油膩，辣味很好的為食材及麵條加分。









叉燒略薄，表面有微微炙燒痕跡，吃起來肉質Ｑ彈，保有豬肉本身的香氣，我覺得還不錯吃喔。









雞叉燒是塊狀不是薄片，一樣是有彈性不軟爛的口感，雞肉本身沒有很重的調味，主要靠湯頭帶來味蕾上的變化。









蔬菜有蔥絲、木耳、筍乾、菠菜（季節時蔬），種類很多，算是蠻有誠意，可以一次吃到好幾種口感。









麵條吃起來比較像外省麵食館的拉麵軟中帶Ｑ，份量給的不少。







柚子鹽味拉麵





這款麵我們沒有加料，可以看到原本基本配料的份量。









除了湯裡有加了日本來的柚子汁，上面還放了一點柚子醬和自製辣醬，不過拌開後吃起來完全沒有辣味，可安心食用。









湯頭非常清爽甘甜，還帶著微微柚子酸香提味，這款真的老少咸宜，不油膩不厚重，很舒服的口感和味道。









相較於前一款辛香拉麵，這款柚子鹽湯頭更清淡，麵條吃起來偏向原味，如果晚上想吃簡單一點、感覺身體無負擔的味道，就可以點這款。







叉燒凍



小菜呈現非常精緻有質感，卻只要銅板價，我覺得像是把日本人非常認真、具有美感的態度，融入台灣口味的拉麵，吃的人也能感受到用心。











肉凍Ｑ滑軟彈，中間可以吃到豬肉叉燒略帶咬勁，使用甜醬油與桂花釀調味，再加上芫荽增香，層次表現豐富。







涼拌豆芽





豆芽相當鮮脆，簡單燙過保留原味，醬料是用日本紅味噌調製，微微鹹甜，雖然是紅色的但完全不辣唷！







涼拌小黃瓜



涼拌小黃瓜很脆，好吃，剛剛好的酸甜開胃，刀工很好每一條都一致粗細，每一口都是舒服且美味。







溏心蛋





拉麵沒有附溏心蛋，所以我們就加點了，蛋白口感很嫩，蛋黃是流淌的膏狀，調味不會過鹹，算是頗有水準的溏心蛋。





【四娘拉麵】突破傳統，加點創意，用心製作，是一碗適合台灣人，讓你安心帶全家大小來吃的麵。