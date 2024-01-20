ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃台北人氣早午餐進軍信義區

東區人氣早午餐進軍信義ATT，三大區塊的設計承襲了安和店及信義店的風格，再融入了全新的觀感，從白天到夜晚都有不同感受

尤其是角落的落地窗超美啊～

吃了無數次的不然，這次點了我最喜歡的餐點來一次分享給大家。

無糖優格搭配自製堅果、新鮮、蜂蜜，豐富營養外好吃又有飽足感，搭配的是酵母麵包。

什麼什麼湯ATT店口味是奶油番茄濃湯，濃郁好喝是我去不然都會點的品項!!一定要酵母麵包沾濃湯🤭

清爽的早午餐近期最愛鮭魚熟肉醬開放三明治配溏心蛋，底部酵母麵包、奶油乳酪抹醬、燻香鮭魚碎肉（是熟鮭魚及燻鮭魚的組合），擠上黃檸檬風味更加成！

只要有人問我主餐推薦什麼絕對是鮮蝦燉菜濃汁炊飯，粒粒分明的炊飯搭配濃郁不膩的鮮蝦醬，真的超好吃🤤

甜點必點招牌法式吐司，外脆內鬆軟淋上楓糖再與焦糖碎餅、鹹奶油

一起入口，多層次口感，絕對會愛上！

飲品是招牌不然奶茶及蜂蜜拿鐵。

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✔️ 營養優果盃 $260

✔️ 鮮蝦燉菜濃汁炊飯 $390

✔️ 鮭魚熟肉醬開放三明治配溏心蛋 $420

✔️ 什麼什麼湯 $200

✔️ 法式吐司 $380

✔️ 蜂蜜拿鐵 $180

✔️ 不然奶茶 $130

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📍 台北市信義區松壽路12號

🚉 #捷運101站

☎️ 02-2723-3222

🕰 週日至週四 8:30-22:00 週五週六 8:30-23:00

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