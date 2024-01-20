↑出遊玩耍~開車開累了~找間可休憩的咖啡廳

若有美景可賞~再點份美味甜點+飲品

也是一種簡單舒適的幸福感~

↑112年12月31日週日~年度最後一天~小青和爸爸

我們來到宜蘭一日小遊~回程~因有高乘載管制

走濱海回北~延路來到石城服務區~灆咖啡午茶囉~

↑本店內用須知~禁外食~禁桌遊玩牌

本店提供wifi~但請注意~沒有提供插座喔~

↑本店除各項飲品~蛋糕外~還提供簡單的輕食

披薩~義大利麵~炸物~鬆餅等~選項還算多~

↑至櫃檯點餐結帳~免服務費~給陣動鈴

現在很多店家都如此~免服務費~讓顧客自己服務~

↑餐廳真的是270度大面玻璃窗~絕美海景的咖啡廳

每一個角度都可以看到海~

↑尤其這個角度~若天氣絕佳~可以很清楚的眺望龜山島~

↑小青來的這天~大家是否還有記憶~112年12月31日

許多單位規劃著目送夕陽的活動~早上的天氣

真的好到爆點~但不到中午~就開始變天~風起雲湧

甚至開始飄小雨~活動想必是被迫中斷~

↑店內的擺設也很用心~一片藍+木質桌椅

清爽舒服~

↑洗手間在地下室一樓~免費開放給路過的民眾使用

還有免費的停車場~名副其實的石城休息區~

↑石城休息區的灆咖啡~不管怎麼拍~都好美

灆~另一家頭城店~一樣可以看到龜山島

歡樂四人幫曾經去過~有興趣請點我聯結~

↑左~熱黑森林莓菓茶200元~右~冰伯爵奶茶150元

都是午茶最醒腦的飲品~

↑花生厚片50元~小青就是喜歡有顆料的花生醬

香濃滑絲的口感~

↑奶酥厚片50元~將奶酥烤的入味~土司+奶酥~香甜酥脆~

↑簡單的午茶時刻~是一份輕鬆~優雅的幸福時光~

↑112年最後一天~在宜蘭石城灆咖啡午茶休憩~開心留影~

↑這裡有一站台灣好行公車站牌~綠G19宜蘭東北角海岸線

站名是石城服務區~

↑手遊寶可夢實景補給站

石城服務區導覽圖~截圖留影到此一遊~

↑店家資訊

店名~灆咖啡seaview coffee 石城店

地址~宜蘭縣頭城鎮濱海路七段350號

電話~03-3781806

營業時間~10:00-18:00 (星期二公休)