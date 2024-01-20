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宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~聽說也是一個觀日出的好地方~

2024-01-20 20:01:26 小青姐姐 人氣：101
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：205篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：灆咖啡石城店
place宜蘭縣頭城鎮濱海路七段350號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑出遊玩耍~開車開累了~找間可休憩的咖啡廳

    若有美景可賞~再點份美味甜點+飲品

    也是一種簡單舒適的幸福感~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~ 

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑112年12月31日週日~年度最後一天~小青和爸爸

    我們來到宜蘭一日小遊~回程~因有高乘載管制

    走濱海回北~延路來到石城服務區~灆咖啡午茶囉~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑本店內用須知~禁外食~禁桌遊玩牌  

    本店提供wifi~但請注意~沒有提供插座喔~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑本店除各項飲品~蛋糕外~還提供簡單的輕食

    披薩~義大利麵~炸物~鬆餅等~選項還算多~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑至櫃檯點餐結帳~免服務費~給陣動鈴

    現在很多店家都如此~免服務費~讓顧客自己服務~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

   宜蘭頭城灆咖啡~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑餐廳真的是270度大面玻璃窗~絕美海景的咖啡廳

    每一個角度都可以看到海~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑尤其這個角度~若天氣絕佳~可以很清楚的眺望龜山島~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~    

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑小青來的這天~大家是否還有記憶~112年12月31日

    許多單位規劃著目送夕陽的活動~早上的天氣

    真的好到爆點~但不到中午~就開始變天~風起雲湧

    甚至開始飄小雨~活動想必是被迫中斷~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~  

   宜蘭頭城灆咖啡~   

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑店內的擺設也很用心~一片藍+木質桌椅

    清爽舒服~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

   宜蘭頭城灆咖啡~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑洗手間在地下室一樓~免費開放給路過的民眾使用

    還有免費的停車場~名副其實的石城休息區~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑石城休息區的灆咖啡~不管怎麼拍~都好美

    灆~另一家頭城店~一樣可以看到龜山島

    歡樂四人幫曾經去過~有興趣請點我聯結~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑左~熱黑森林莓菓茶200元~右~冰伯爵奶茶150元

    都是午茶最醒腦的飲品~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑花生厚片50元~小青就是喜歡有顆料的花生醬

    香濃滑絲的口感~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑奶酥厚片50元~將奶酥烤的入味~土司+奶酥~香甜酥脆~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑簡單的午茶時刻~是一份輕鬆~優雅的幸福時光~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

   ↑112年最後一天~在宜蘭石城灆咖啡午茶休憩~開心留影~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑這裡有一站台灣好行公車站牌~綠G19宜蘭東北角海岸線

    站名是石城服務區~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑手遊寶可夢實景補給站

    石城服務區導覽圖~截圖留影到此一遊~宜蘭灆咖啡石城店~玻璃屋270度絕美海景咖啡廳~眺望龜山島~

   宜蘭頭城灆咖啡~

  ↑店家資訊

    店名~灆咖啡seaview coffee 石城店

    地址~宜蘭縣頭城鎮濱海路七段350號

    電話~03-3781806

    營業時間~10:00-18:00  (星期二公休)

文章標籤

宜蘭灆咖啡 灆咖啡石城店 龜山島 海景咖啡廳 玻璃屋 石城服務區
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