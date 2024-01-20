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【新竹食記】肉sandwich(新竹店) - 純白老宅內的唯美早餐店，三明治搭配多種組合套餐超豐盛

2024-01-20 22:09:54 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：130
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：631篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：肉sandwich新竹店
phone09-72459758
place新竹市東區世界街91號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

 

這天帶朋友去吃新竹有名的薯霸早餐意外的發現這間肉sandwich，整棟老宅為純白簡約風，門口還擺了三張繽紛的可愛椅子，好像是在告訴我們：趕快進來吃看看吧！於是我們就很聽話的走了進去續攤...。肉sandwich是來自桃園的早餐連鎖店，他們的三明治、德腸堡是店內招牌，可搭配多樣配餐，套餐一份點起來才200出頭很划算阿！

開車前往可停仁愛街或世界街路邊停車格。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲肉sandwich位在白色獨棟老宅中，門口的三張椅子很吸睛。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲一樓為吧檯和廚房空間，用餐區域在二樓。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲二樓用餐區域有二人和四人座位，可自行找座位坐下再至一樓櫃檯點餐。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲用餐環境小巧溫馨，有些小角落仔細觀察會發現很多巧思和童趣。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲餐桌台有餐巾紙、成人餐具和兒童餐具須自取。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店) - 純白老宅內的唯

【新竹食記】肉sandwich(新竹店) - 純白老宅內的唯

肉sandwich菜單：有三明治、主食系列和加購套餐，套餐的配餐有薯餅、脆薯、雞塊、小肉豆、九層花枝、地瓜球六選二(菜單內價格以店內最新版本為主)。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲阿婆豬排(套餐) 180元：阿婆豬排為切半的豬排三明治，套餐的配餐選了地瓜球、九層花枝。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲三明治內有滿滿的生菜、配色相當漂亮，肉排肉質軟嫩夠味，蒸蛋也很厚實，食材品質相當用心份量也很足夠。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲地瓜球有番薯和芋頭兩種口味，吃起來粉粉的少了點脆度。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

▲九層花枝內真的吃到整顆的新鮮花枝，外皮炸得香香的很好吃。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

美式咖啡(無糖、熱) 套餐+30元：朋友點的咖啡因為我沒喝就無法評論了。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

起司德腸堡(套餐) 200元：德腸吃起來有脆度，上面有整塊炙燒過的起司，有濃濃的焦香味非常誘人，很少吃到有炙燒過的熱狗堡，原來多了焦香味可以這麼香！

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

紅茶(去冰微糖) 套餐+20元：紅茶蠻大杯的，茶味香醇甜度剛好。

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

 

【新竹食記】肉sandwich(新竹店)

 

 

雞蛋糕短評：位在薯霸早餐對面，外觀是純白老宅很有設計感，用餐空間在二樓，200元就能吃到套餐含飲料，起司德腸堡有炙燒過有焦香味，麵包也很好吃，整體食物有水準。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★☆


肉sandwich新竹店美食資訊：

地址：新竹市東區世界街91號
電話：0972459758
官網：肉sandwich新竹店
營業時間：07:00–15:00 (周一公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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