京都的嵐山集結了日本美麗的自然和文化，有天龍寺、野宮神社、渡月橋等歷史名勝。嵐山車站附近更是有許多人氣美食，除了抹茶甜點，湯葉霜淇淋等傳統和式食物之外，還有得到國際大獎的Gelato、熔岩漢堡等各種不同類型美食。讓小編為你推薦嵐山必吃的餐廳，讓你觀光時不會錯過！

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嵐電嵐山站

嵐電嵐山站是京福電氣鐵道嵐山本線的首末車站，也是最近嵐山著名景點渡月橋、天龍寺的車站。

車站旁的友禪的光林(和服森林)設置了約600根色彩繽紛，以友禪(染色布料)裝飾的圓柱，是熱門的網美景點。在嵐電嵐山站附近有許多小吃店和咖啡廳，特別熱鬧！

1. 茶三楽

茶三楽是一家日本茶專門的咖啡廳。他們提供抹茶甜點，還有正宗的和菓子。店內充滿和風古典風情，設有一般桌椅座位和榻榻米，還有專業的茶室可以體驗抹茶製作儀式。

如果不想內用，也可在旁邊的CHASANRAKU TEA STAND購買抹茶飲料邊走邊喝。

來源自茶三楽官方IG

他們的茶葉來自日本全國著名茶園，保證帶來最優質的茶。而菜單中最受歡迎就是夏季限定的抹茶奶泡刨冰(抹茶エスプーマかき氷)，在細緻且輕盈的刨冰上鋪滿濃郁的抹茶奶泡，入口冰涼清爽，甘醇的茶香讓人一吃難忘！

更厲害的是店舖對面有一個名為嵐山三樂莊的庭園，讓客人可以進去散步及內用，欣賞著石階、庭石和苔蘚及流水享用，抹茶也會變得特別有風味吧！

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町7

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約3分

2. eX cafe 京都嵐山本店

不排上幾小時都吃不到的網紅咖啡廳！幸好他們採用拿號碼牌叫號的排隊方式，如果想光顧就記得要先去拿號碼牌，在周邊觀光一會再回來就不用呆等啦！

這家咖啡廳以古民家改建，保留著復古氛圍卻又很時髦，像外牆就請來壁畫畫師木村英輝所設計，華麗又帶有日本特色。

他們提供一系列日式口味的聖代、刨冰及蛋糕捲，但當中最有名就是烤糰子套餐！一份提供三串白糰子和三串艾草糰子，並提供小小的炭爐讓客人自己烤。

糰子烤到表面微焦，再沾上紅豆蓉或御手洗醬油享用，糯軟的口感與甜甜的味道，再來一口甘苦的抹茶就是天衣無縫的組合！

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町35-3

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約2分

3. Anna Maria

雖然說到京都通常都會想到抹茶，但如果不喜歡抹茶的苦澀，那麼來一杯紅茶如何？

Anna Maria是嵐山第一家正式的紅茶專賣店，提供來自具有悠久歷史的茶葉生產國印度和斯里蘭卡的代表性紅茶，以及起司蛋糕、司康等簡單自製甜點。

來源自官方FB

這家店最特別是可以在日式庭園的宅邸享受洋風的紅茶，店內有一個枯山水庭園，而且是由2002年榮獲藍絲帶獎章的「宏歸流 京都 庭常」庭園流派第二代當家平岡博樹於1982年設計。

枯山水的中央有一條河流，前景是代表碼頭的一塊扁石，而對岸的山上則放置了象徵七福神的七塊岩石。在秋季楓葉轉紅更是美麗。

來源自官方FB

地址 : 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町13

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約3分

4. Miffy sakura kitchen 與 Miffy sakura bakery

Miffy櫻Kitchen是以和風為主題的米飛兔專門店，在店門可以看到穿著和服的米飛兔可愛身影，吸引旅客和它合照！店內販售各種印著米飛兔圖案的京都傳統工藝品和清水燒，以及各種雜貨商品，粉絲小心會買到停不下來！

旁邊併設麵包店，販售各種米飛兔造型的麵包，紅豆麵包、蝴蝶酥、丹麥麵包等等全部都變成兔子形狀，可愛到讓人捨不得吃啦！除了麵包還有飲料，而且設有簡單的站立用餐區，嵐山觀光第一站可以先來這裡吃早餐再出發！

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町20-27

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約1分

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5. 新八茶屋

新八茶屋就在嵐山著名景點渡月橋的附近，是一家義式冰淇淋店。店面看起來時尚又洋風，沒想到背後竟然有一段故事。

在1941年，新八茶屋最初以經營日本料理店起家，後來擴展成禮品店業務，推出了代表性商品「新八抹茶霜淇淋」，不只受到旅客歡迎，每天大賣4000個，也讓嵐山掀起抹茶熱！

到1993年，他們再研發出新商品 – 京ジェラート(京都義式冰淇淋)，在義式冰淇淋中加入京都當地特產如櫻花麻糬、嵯峨豆腐、抹茶浮島(蒸蛋糕)等日本食材。

店內提供十多款口味的義式冰淇淋，每款都看起來好好吃！你可能還有留意到照片中他們的店內擺放著獎杯，原來在2010年他們在義大利國際冰淇淋大賽中獲得第三名，更是日本冰淇淋師傅首次在國際比賽中取得名次，在2018年也在義大利的祭典中獲得職人技術部門冠軍，這麼厲害又怎麼可以不吃吃看！

地址 : 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町37-17

前往方法 : 嵐電嵐山站徒歩約2分

JR嵯峨嵐山站與嵐電嵯峨站

嵐電嵯峨站是京福電氣鐵道嵐山本線的車站，從四條出發的人通常會利用這條鐵路。

至於JR嵯峨嵐山站是JR山陰本線沿線車站，嵯峨野觀光鐵道(嵯峨野小火車)的車站就在旁邊。兩個車站之間其實只有3分鐘步程，周邊有許多餐廳及咖啡廳可以享用美食！

6. Un Moment Pour Soi

日本著名水墨畫家「矢田作十路」的記念館內所併設的法式餐廳。

雖然矢田老師的作品以日本自然為主題，但店內有著華麗歐陸風情，豪華的水晶燈與天花版上的圖案營造出優雅氛圍，與裝飾的水墨畫作品相映成趣。

他們除了提供法式料理套餐，還有多款蛋糕，可以單純來品嚐下午茶。從簡單的布丁、人氣的巴斯克起司蛋糕到抹茶提拉米蘇都有。

如果平日來訪，還可以2,750日幣(女性)或3,300日幣(男性)享用一小時的蛋糕吃到飽！

地址 :京都府京都市右京区嵯峨天龍寺立石町1-4

前往方法 : JR嵯峨嵐山站徒歩約6分

7. Snow Peak Cafe STATION KYOTO ARASHIYAMA

超有名的戶外用品品牌Snow Peak雪諾必克在嵐山的設施，改建有100年歷史的傳統旅館，搖身一變成商店、咖啡廳及住宿設施。

咖啡廳提供漢堡、熱狗等熱食，以及多款飲料及甜點。店內設有內用座位，也可以在戶外享受如露營的氛圍。

設施內還有由隈研吾設計的旅行式建築「住箱」，小小的箱子裡擺放了時尚的家具，入住時可以盡情使用Snow Peak的露營器具，可以享受到與眾不同的住宿體驗。

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町7

前往方法 : 嵐電嵯峨站徒歩約1分

8. 京都金ノ華(京都金之華)

栗子與地瓜甜點專門店，他們以外帶為主，店內及店外分別只設有一張長椅供客人使用，提供日式拔絲地瓜、炸栗子、蒙布朗糰子等方便邊走邊吃的甜點。

他們也有提供時下流行的生榨蒙布朗蛋糕，而且口味有4種之多 – 栗子原味、竹炭栗子味、宇治抹茶味及京焙茶味。不同的顏色賣相也很吸晴呢！

地址 : 京都府京都市右京区

嵯峨天龍寺車道町9-2 EBISU92ビル101

前往方法 : JR嵯峨嵐山站徒歩約1分

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9. 中村屋総本店

營業超過60年的當地名店，本身是一家肉店，但也以新鮮油炸、熱騰騰的可樂餅而聞名。

除了原味的可樂餅，還有炸牛串、炸火腿排等豐富種類小吃。可樂餅一個150日幣，外衣炸得酥脆，使用了大量的馬鈴薯製作，加上碎肉和美味的醬汁，口感濕潤而美味。據說一天有時能賣出3,000個以上，來到嵐山必定要試試看！

地址 : 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町20

前往方法 : 嵐電嵯峨站徒歩約2分

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10. 中村屋惣菜製作所

就在中村屋総本店幾步之遙的距離，這是中村屋販售熟食小菜的專門店，全都使用國產和牛製作，除了有人氣的可樂餅，還有牛排便當、三明治等。如果只吃可樂餅不夠飽，就可以過來買便當。

他們的炸牛排三明治也非常有名，在京都麵包節上曾連續三年取得第一名！把牛肉片一層層重疊成厚厚的牛排，再炸得酥脆，咬下去能充分感受到牛肉的口感，搭配加入蘿蔔乾的醬汁及麵包，讓人滿足！

地址 : 京都市右京区嵯峨天龍寺造路町1

前往方法 : 嵐電嵯峨站徒歩約5分

原文連結: 京都嵐山車站22家必吃美食推薦！人氣烤糰子eX cafe、Snow Peak雪諾必克咖啡廳、抹茶甜點等等

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