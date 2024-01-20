薀室酒吧

地址：302新竹縣竹北市嘉豐北路62號橋下2.0內隱藏入口B1

營業時間：（週二～週日）20:00-01:00， 週一公休

訂位連結

推薦菜色：我們活在兩個世界、夕陽餘暉

平均消費：400/人

等待時間：0分鐘

店內氣氛：★★★★☆

美味程度：★★★★☆

再訪率：★★★★☆

提到新竹餐酒館，老新竹人一定都去過的「橋下餐酒館」，在竹北店橋下2.0 旁 有間隱藏入口的「薀室酒吧」

酒吧內只有販售調酒，若是要用餐的話，還是建議去橋下2.0，或是在橋下2.0 吃完後，再到薀室續攤

薀室酒吧位於嘉豐北路上，離六家高鐵很近，走路15分鐘左右，開車5分鐘

附近有路邊停車格，日興一街上也有個大停車場

＊禁止酒駕，酒後不開車＊

一走進橋下2.0 就可以看到左手邊的整面植栽牆，玻璃上有著薀室酒吧的招牌

入口就在正前方的特殊漆牆面，要到旁邊逼卡機按完密碼後，牆面才會打開

＊密碼可到橋下2.0 詢問店員

酒單共有十款調酒，第一支～第十支為酒精濃度由淡到濃排序

每款都清楚的寫了自己的口感、特色、基底、調味

＊每人低消一杯調酒

我們活在兩個世界（＄400）

酒非常好喝！視覺、嗅覺、味覺兼顧

這款是屬於木質調的調酒，上面是檜木泡泡，靠近聞有淡淡的木頭香氣

搭配底下的琴酒、綠茶、紫蘇、青蘋果，口感很清爽，很多層次的享受

夕陽餘暉（＄400）

調酒師有特別說這款是很好拍照的調酒，果然一上桌就來個煙霧瀰漫 XD

從茶壺中倒出的橘紅色調酒，搭配緩緩上升的煙霧，真的有種夕陽朦朧感

這款的基底為蘭姆酒，搭配紅烏龍、百香果、葡萄柚

酒感比前一款稍重，但酒、水果、茶相互完美融合，形成酒中有水果酸甜、尾韻又有烏龍清香

兩款酒都很喜歡！！

最後是環境照～

店內小小的，有一圈吧台座位，充滿植栽，第一次在酒吧看到如此綠意盎然的景象

後方還有少許一般座位，人數較多的話可以併桌

整體來說我很喜歡薀室酒吧的調酒，每款酒都很特別、很細膩

好喝而且酒精濃度也夠 XD 不是單純甜甜的妹酒

薀室酒吧

地址：302新竹縣竹北市嘉豐北路62號橋下2.0內隱藏入口B1

營業時間：（週二～週日）20:00-01:00， 週一公休

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